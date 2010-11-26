Рождественский пост — время радости

28 ноября у православных, живущих по юлианскому календарю, начинается Рождественский пост. Зимний пост считается не очень строгим — в это время православным разрешается рыба. О том, как провести этот пост с радостью и духовной пользой, Pravda.Ru рассказал игумен Петр (Мещеринов), настоятель подворья Свято-Данилова монастыря в Подмосковье.

Если пост не радостный, то в нем нет смысла

— Отец Петр, есть такой термин — "Богословие радости". Как вы думаете, эта тема может помочь многим людям настроиться на предстоящий пост?

— Это нужно спрашивать многих людей, но мне кажется, что само осмысление этой темы может помочь в проведении поста. Пост часто сводится к гастрономическим упражнениям, и из него упускается экклезиологическая, церковная составляющая. А если мы в посте будем видеть средство, одно из средств, предлагаемых Церковью к приближению ко Христу, поскольку приближение ко Христу всегда радость, то это поможет.

— Может ли, на ваш взгляд, пост быть радостным?

— Если пост не радостный, то в нем нет никакого смысла.

Евангелие нам прямо говорит: когда ты постишься, помажь голову свою. На библейском языке это знак радости.

Как блюсти пост

— Как бы вы посоветовали проводить пост?

— Смотря кому посоветовать. Людей очень много, и каждый в предрождественском периоде может усмотреть свой смысл. Нужно посмотреть, что каждому человеку надо.

Прежде всего, я бы посоветовал каждому человеку обращать минимальное внимание на гастрономическую сторону поста.

У нас превалирует такой подход к посту как к еде. Поэтому наше христианство часто превращается в религию еды. Я бы советовал этого избегать.

А критерием должно быть вот что: если во время поста мы думаем не о Боге и ближних, а о еде, значит, пост мы проводим неправильно. Такой пост приносит нам вред, а не пользу.

Церковная мысль такова: пост — это время педагогическое, в течение него мы осваиваем ту или иную христианскую добродетель. Пытаемся бороться с тем или иным пороком или недостатком в нашей жизни. И надо обратить внимание, что пост — это не период добродетели, мол, пост проходит, и мы эту добродетель оставляем, к порокам и недостаткам, с которыми боролись, возвращаемся. Вовсе нет, это педагогический период, когда мы учимся чему-то, и каждый человек может усмотреть в Евангелие, за что лично ему взяться в своей жизни. Так пост будет проведен с пользой.

Главное в Рождественском посте

— Что, на ваш взгляд, главное в Рождественском посте?

— Главное в Рождественском посте — это подготовка к Рождеству, конечно. Еще раз говорю — эта подготовка не должна быть исключительно гастрономической. Эта подготовка не означает, что мы напрягаемся, как перед каким-то спортивным мероприятием. Как спортсмены питаются особенно, тренируются больше, а потом мероприятие проходит, и они возвращаются к обычной жизни. Нет, это внутренняя подготовка к Рождеству, к тому, чтобы быть ближе ко Христу. Чтобы почтить Его Рождество более тщательным, более полным исполнением Его заповедей.

Рождественский пост — справка

Рождественский, который также называется Филлиповым, каждый год приходится на одни и те же дни — начинается он 15-го /28-го ноября и заканчивается в ночь под Рождество 24-го декабря /6-го января (по старому и по новому стилю). Самым строгим временем является пятидневное "предпразднство", которое начинается 20-го декабря /2-го января. В канун праздника, "Сочельник", 24-е декабря /6-е января, от пищи полностью воздерживаются "до первой звезды". Название дня происходит от слова "сочиво", что значит — отварная пшеница, которую вкушают в знак строгого поста пред этим великим праздником.

Первоначально Рождественский пост длился у одних христиан семь дней, у других — несколько дольше. Хранить пост всем православным христианам пред великим праздником Рождества Христова сорок дней было положено на соборе 1166 года, бывшем при константинопольском патриархе Луке и византийском императоре Мануиле.