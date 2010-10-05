К старцу Паисию Святогорцу

Книги афонского монаха Паисия (Езнепидиса), в том числе его апокалиптические пророчества, в последние годы пользуются в России большой популярностью. Не всем известно, что могилу известного подвижника благочестия могут посетить и паломницы — отец Паисий похоронен не на Афоне, куда доступ женщинам закрыт, а в поселке Суроти недалеко от Салоников.

Могила Паисия

Старец Паисий отошел ко Господу 12 июля 1994 года и был похоронен в основанном им женском монастыре святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова. С тех пор к его могиле не прекращается людской поток.

Примерно раз в десять минут к монастырю, расположенному на склоне горы, по дороге-серпантину поднимается машина, везущая очередную семью или компанию паломников. Реже люди поднимаются по крутым ступеням, пересекающим серпантин и предназначенным для пешеходов. Среди паломников очень много родителей с маленькими детьми. Греки верят, что благословение старца наставит детей на правильный жизненный путь и убережет от болезней.

На могиле отца Паисия постоянно горят свечи, которые ставят в круглую емкость, наполненную песком и водой. Чтобы свечи не гасли на ветру, их склеивают в "шалашики" по нескольку штук. Верующие становятся на колени и прикладываются к надгробному кресту. Для удобства тех, кто хочет положить земной поклон или постоять на коленях, рядом с могилой постелен коврик. Некоторые застывают в молитвенной позе на несколько минут, шепчут свои просьбы и чаяния старцу. Никто не торопит друг друга, все терпеливо ждут в очереди.

Почитатели старца Паисия из разных стран верят, что рано или поздно он будет причислен к лику святых. Чудеса по молитвам отца Паисия происходят так часто, что их воспринимают уже как обыденность, естественный закон жизни. Люди исцеляются от тяжелых болезней, преодолевают сложные жизненные обстоятельства. Считается, что афонский старец особо помогает людям укрепиться в вере. Известны случаи — как в годы земной жизни отца Паисия, так и после его кончины — когда маловерующие люди, скептики или представители других религий приходили к отцу Паисию с намерением посмеяться над его почитателями-"мракобесами" и разоблачить "мошенника", а уходили глубоко верующими, внутренне преобразившимися людьми.

О монастыре в Суроти

Добраться до монастыря из города Салоники можно на автобусе 87 от остановки "Магазин ИКЕЯ". Остановка, от которой начинается путь в монастырь и в гору, так и называется "Монастырь святого Евангелиста Иоанна Богослова", по-гречески — "Иерон Исихастирион Евагг. Иоаннис о Теологос".

С полуострова Халкидики доехать до монастыря можно на автобусах К. Т.Е.Л., выходить в поселке Василика. От Василики до Суроти — около четырех километров. Это расстояние можно пройти пешком, можно проехать на 87-м автобусе, а, если повезет, могут подвезти и местные жители, которые охотно помогают следующим в монастырь паломникам.

Монастырь считается исихастирием, то есть местом уединения и молитвы сестер. Поэтому в нем существуют определенные часы посещений — ежедневно с 10 до 13 и, после перерыва, с 15 до 18. Монахиням не благословляется общаться с прессой и давать интервью. Такое решение было принято, чтобы, с одной стороны, не нарушать их молитвенный покой, а с другой — чтобы на слова сестер не ссылались недобросовестные люди, которые хотели бы приписать отцу Паисию то, чего он не говорил.

У входа в обитель паломниц встречает корзина с юбками на завязочках и просьба надеть их, если вы женщина в брюках или мини-юбке. Выдачу длинных юбок и платков при входе можно наблюдать практически во всех монастырях России, но в Греции так принято далеко не везде. В Иоанно-Богословском монастыре такой порядок завел отец Паисий — он велел не допускать в основанную им обитель женщин в брюках, считая это признаком расслабленности.

Далее паломники попадают в монастырский дворик, где их ожидает бак с холодной питьевой водой и прилагающимися пластиковыми стаканчиками и блюдо с вкуснейшим лукумом. После тяжелого подъема на гору это угощение приходится очень кстати.

С той же площадки открывается удивительной красоты вид на окрестности. Слева можно увидеть город Салоники, до которого около 30 км, справа — храм пророка Илии с огромным белым крестом, сияющий на вершине другой горы, а в долине — живописные деревушки и оливковые рощи.

Чтобы попасть к могиле отца Паисия, нужно подняться с площадки наверх, к звоннице. В главном монастырском соборе, посвященном преподобному Арсению Каппадокийскому, находятся частицы мощей этого святого. В верхней части храма хранится ковчег с мощами, а если большой собор закрыт, то поклониться преподобному Арсению можно в маленьком нижнем приделе, где имеется его икона с частицей мощей. Там же на стене висит большая фотография старца Паисия.

Преподобный Арсений служил приходским священником в Фарасах, греческом селе в Турции. Он крестил в младенческом возрасте будущего старца Паисия, дал ему свое имя (до монашества Паисия носил имя Арсений) и предсказал монашеский путь.

Монастырь в Суроти — место, где чувствуется необыкновенная, "сконцентрированная" любовь, оттуда не хочется уходить. Хочется греться в ней, как под лучами солнца. Среди местных жителей немало тех, кто переехал в Суроти именно для того, чтобы быть поближе к старцу, еще при его жизни и остался после смерти. Сегодня духовные наставления отца Паисия изданы огромными тиражами, переведены на разные языки и доступны людям в разных странах мира. Но в Суроти все равно чувствуется, что именно тебе отец Паисий дает душеполезный совет, полагает на сердце нечто особенное.