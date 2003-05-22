Шамбала открывается не каждому

Легенда Шамбалы — это одна из немногих восточных тем, которая давно вышла по популярности за пределы восточного мира. Однако серьезных научных трудов, посвященных ей, практически не существует. Тем значительнее выглядит труд бурятского ученого Андрея Стрелкова, посвятившего этой теме свою кандидатскую диссертацию.

Шамбала — легендарная страна, описанная в древних текстах, которую населяют существа, по своей мудрости и физическим возможностям намного превосходящие обычных людей, рассказал Андрей Стрелков, кандидат исторических наук, заведующий лабораторией философии образования БИПКРО.

Что такое Шамбала?

— Это некий затерянный магический мир, который в то же время реально существует сейчас, — говорит Андрей Михайлович. — Поэтому Шамбала как магнитом притягивает к себе самых разнообразных людей. В том числе даже таких заметных деятелей, как Гитлер, Ленин и Сталин… Нацистское правительство посылало несколько экспедиций в Тибет и другие гималайские страны, это находилось в русле теории "арийского" происхождения немцев. Даже атеистически настроенные коммунисты понимали, что танки и пушки это не главное, нужно влиять на сознание людей. Есть архивные данные, что экспедиция Рериха была собрана на деньги НКВД.

Легенда эта очень популярна на Западе, но получила огромное количество различных спекуляций и ложных трактовок. В то же время подлинное знание, то есть традиционное, как оно существует в древних текстах, самими тибетцами охраняется в тайне. Эти тексты и сейчас достаточно редки, рассказал Стрелков, их знают и понимают только очень высокообразованные ламы, перерожденцы высшего ранга.

Тайна Шамбалы откроется не всем

Все попытки проникнуть в тайну Шамбалы, не имея специального посвящения, как правило, заканчивались, по выражению Андрея Михайловича, "или ничем, или плохо":

— Большинство западных исследователей темы Шамбалы погибли трагически. Немецкий востоковед первой четверти ХХ века Альберт Грюнведель, работая над переводами текста по Шамбале, сошел с ума. В состоянии аффекта он выбросился из окна и погиб. Есть еще ряд таких же случаев — если западные условия пытались подойти к этому вопросу просто как к объекту научных исследований или, тем более, из-за какой-то личной выгоды, все это, как правило, неважно заканчивалось.

Но трагический опыт предшественников не помешал ученому обратиться к "закрытой" теме: все дело в том, считает он, что здесь важно соблюсти правильный подход. Мало просто получить благословение посвященных лам: ученый, исследующий легенду, должен сам исповедовать буддийское учение Калачакра-тантра, в сакральных текстах которого наиболее полно описана мифическая страна. Поэтому для Стрелкова обращение к теме Шамбалы оказалось закономерным: он сам буддист, практикующий именно это учение.

— Это естественно, — говорит он. — Любой, кто начинает серьезно заниматься Калачакра-тантрой, эту тему не минует. Такая метафора — Шамбала — аспирантура для тех, кто занимается этой темой… У меня не было такой самоцели, как диссертация, просто, видимо, пришло время эту тему осветить уже адекватно. Видимо, пришло время рассказать об этой стране — а когда приходит время, она сама открывается и дает о себе знать. Я думаю, что если бы не было такого благоволения, ничего бы не получилось. Есть необходимость, как я понимаю, поделиться с людьми. Я это почувствовал.

Кандидатская диссертация Стрелкова называется "Легенда о Шамбале по тибетоязычным буддийским источникам XVIII- начала XX вв.". В этот период, по его словам, легенда приобретает наиболее полное развитие: "Видимо, это было то время, когда она снова приоткрылась". Андрей Михайлович изучал тибетские тексты, отслеживая, как легенда представлена, какова ее мифология и исторические реалии. "Работа направлена на то, чтобы дать адекватное текстологическое описание без всяких фантазий, параллельных миров и инопланетян". Шамбала в ней предстала такой, какой она была известна в тибетской традиционной культуре.

На вопрос же о том, что представляет Шамбала для него самого — древнюю легенду или сакральную реальность, Андрей Стрелков решил дать ответ "в другом формате". В настоящее время он работает над книгой, которая будет написана "для людей, а не для ученых" и раскроет многие секреты таинственной страны. Многие, но все же не все.

— Потому что чем глубже в нее входишь, тем больше остается такого, о чем говорить нельзя, — качает он головой.

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