ДТП происходят достаточно часто, куда чаще авиакатастроф, о которых просто больше пишут и говорят. И не так уж редко они являются причиной серьёзных травм и летальных исходов.
Согласно статистике, около 25% всех аварий и 50% смертельных столкновений случаются в тёмное время суток. Недавно инженеры из Университета штата Пенсильвания во главе с Дарсита Джаячандрана разработали детектор с низким энергопотреблением, предотвращающий такие столкновения. Об этом сообщило Американское химическое общество, а статья с описанием деталей устройства была опубликована в издании ACS Nano.
В современных автомобилях уже стоят датчики, определяющие угрозу столкновения, однако вечером и ночью эффективность работы сенсоров снижается. "Фишка" новой разработки в том, что она копирует естественные детекторы, которые используют стайные насекомые наподобие саранчи.
Саранча, как известно, летает огромными стаями, порой пожирая всё на своём пути, что превращает её налёты в стихийные бедствия, опасные, например, для посевов.
Однако, чтобы эффективно передвигаться в стае, эти насекомые должны избегать столкновений со своими сородичами. Они делают это, опираясь в основном на видимые размеры собратьев по стае. Данный принцип и решили взять на вооружение специалисты из Пенсильвании.
В технологии, изобретённой командой Джаячандрана, не применяются ни радары, ни системы распознавания оптических изображений. Анализу подвергается лишь одна переменная: это яркость автомобильных фар.
С технической точки зрения датчик состоит из восьми светочувствительных мемристоров (запоминающих транзисторов), выполненных из слоя дисульфида молибдена (MoS2), которые выстроены в единую цепь.
Прибор очень компактный, его площадь — всего 40 квадратных микрон. Но главное — его потребление составляет несколько сотен пикоджоулей энергии, что в десятки тысяч раз меньше, чем любые аналогичные системы, существующие на сегодняшний день.
Тесты показали, что такой детектор способен спрогнозировать потенциальную аварию за две-три секунды до того, как она произойдёт в реальности, поэтому у водителя останется достаточно времени, чтобы среагировать и скорректировать ситуацию.
Есть два варианта использования новинки: она может одновременно служить дополнением к уже существующим системам безопасности автомобилей, повышая их надёжность, и применяться как совершенно независимая технология.
Можно надеяться, что автомобильных аварий в вечернее и ночное время скоро станет гораздо меньше.
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