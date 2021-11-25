Паранормальное — это нормальное: как наука объясняет сверхъестественные явления

В мире происходит немало явлений, которым сложно дать объяснение. Простые обыватели порой относят их к разряду мистики. То есть они допускают существование неких параллельных измерений, которые соприкасаются с нашим миром и с обитателями которых мы можем иногда вступать в контакт. А что, интересно, говорят по этому поводу учёные?

Феномен предчувствий

К примеру, бывает так, что мы предвидим какие-то события — смерть близких, встречи с теми или иными людьми.

Известный физик и биолог Руперт Шелдрейк, в свою очередь, говорит о "морфическом резонансе" — идее о существовании взаимосвязей между различными организмами. По его мнению, в нашем мозгу есть некие поля наподобие электромагнитных, простирающиеся за его пределы. Это объясняет, почему мы ощущаем спиной чужой взгляд или предвидим, когда кто-то должен нам позвонить.

"Я не говорю о сверхъестественном, — пишет Шелдрейк в одной из статей. — Я думаю, что это, наоборот, совершенно естественно. Я думаю, что эти явления полностью нормальные, а не паранормальные".

Выходы в "астрал"

Есть люди, которые утверждают, что их душа способна покидать тело и парить в пространстве. Часто такой опыт якобы бывает у тех, кто перенёс клиническую смерть, побывал в авариях или перенёс операции под наркозом.

Психологи Сандра М. Смит и Клод Мессье из Университета Оттавы (Канада) провели эксперимент с женщиной, которая утверждала, что способна совершать "астральные путешествия" по своему желанию.

Подопытную подключили к аппарату по измерению мозговой активности и попросили "отправиться в астрал". Выяснилось, что во время "путешествия" её мозговая кора находилась в состоянии почти полной деактивации, зато у неё оказались активны участки мозга, отвечающие за генерацию мысленных образов. На основании этого исследователи пришли к выводу, что её видения в астрале были всего лишь галлюцинациями.

Присутствие потусторонних сил

Некоторым людям кажется, что рядом с ними в пустом помещении кто-то есть. Группа психологов из Федеральной политехнической школы Лозанны во главе с неврологом Олафом Бланке провела следующий эксперимент: добровольцам завязали глаза и поставили между двумя роботами, один из которых находился спереди, а второй — позади испытуемого. При этом пальцы испытуемого были прикреплены к тому роботу, что стоял впереди. Когда человек двигал руками, робот у него за спиной всякий раз повторял это движение.

Сначала участников попросили постукивать пальцами. При этом они ощущали, как палец робота стучит по их спине. Однако на втором этапе роботов запрограммировали таким образом, чтобы действие производилось с задержкой на несколько секунд. И многим испытуемым стало казаться, что рядом находятся некие невидимые сущности. Ощущение было таким чётким, что иные даже просили операторов прервать эксперимент.

По мнению авторов исследования, из-за задержки возник стресс, и мозг начал подавать сигналы об "опасности". То же самое может происходить с пациентами, страдающими шизофренией — у них возникают галлюцинации и кажется, что они в помещении не одни.

Общение с духами

Спиритический сеанс

Многие уверены, что посредством спиритической доски можно общаться с душами умерших людей. Действительно, существует множество свидетельств того, что стрелка двигалась на глазах у участников сеанса и останавливалась возле определённых букв. Также подобные "сеансы" проводятся с помощью маятника и биорамки. Последнюю экстрасенсы и парапсихологи вообще широко используют для ответов на вопросы, поиска различных объектов и т. д.

Однако ещё в 1852 году Уильям Карпентер предложил термин "идеомоторный эффект", суть которого в том, что мы бессознательно совершаем мышечные движения в нужном нам направлении. То есть рука как бы двигается сама, а нам кажется, что маятник или другой предмет качает "дух".

Призраки и полтергейст

Британский инженер Вик Тэнди работал на фабрике, среди персонала которой ходили слухи о привидениях. Однажды Тэнди трудился в цехе в ночную смену и вдруг почувствовал холод, и в то же время его охватило какое-то подавленное состояние. Краем глаза он заметил серую фигуру, которая как будто за ним наблюдала. Но как только Вик обернулся, фантом исчез.

В цехе работал вентилятор. Как только Тэнди выключил его, всё стало как обычно. Он сделал вывод, что все "паранормальные явления" были вызваны инфразвуковыми волнами, исходившими от вентилятора.

Несколько лет спустя команда исследователей провела такой эксперимент. Добровольцев заставили бродить по коридорам одного учреждения. При этом одних подвергали воздействию инфразвука, а других нет. В итоге первые потом рассказывали о том, что в помещениях менялась температура, а иные даже утверждали, что сталкивались с призраками. Вторые же ничего особенного не заметили.

Конечно, мы не будем отрицать, что далеко не все странные и загадочные явления подпадают под указанные теории. В общем, простор для исследований ещё имеется!

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