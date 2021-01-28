СМИ опошляют таинственные явления

Пока японские школьники, озаряясь самурайским духом, пишут сочинения о смерти, их европейские ровесники гонят от себя такие невеселые мысли. Отчасти это связано с нежеланием признать жизнь после смерти. Больше того, люди европейской цивилизации не готовы к перевоплощению в другое существо, особенно в растение или животное. Им непременно нужно возродиться в своем привычном теле. Зороастрийцы полагали, что это произойдет в цветущем юном возрасте для плотских утех.

Что происходит сразу после смерти

Прозвучавшую из уст Балбеса в замечательной советской кинокомедии фразу Memento mori — "моментально в море" — мы запомнили на всю оставшуюся жизнь и порой бездумно над ней хихикаем. Тему околосмертных переживаний безбожно эксплуатируют отечественные каналы, не столько популярно рассказывая об этом интереснейшем и во многом еще не изученном явлении, сколько профанируя и упрощая феномен. К сожалению, не только мы…

В американском потоковом мультимедиа Netflix утверждается, что жизнь после смерти действительно существует. Показали мешанину полностью опровергнутых наукой феноменов наряду с вопросами веры.

Фильм Surviving Death ("Выжить после смерти") основан на одноименной книге американской журналистки Лесли Кин (Leslie Kean), которая приобрела известность благодаря своим легковесным статейкам про НЛО и бестселлерам о паранормальных явлениях. Автор описывает околосмертный опыт, сеансы медиумов, охоту за привидениями и фантомные воспоминания из прошлых жизней.

"Когда вы говорите: "Бог существует", наука ничего не может поделать с таким утверждением, а когда вы произнесете: "Боже, умоляю передвинуть этот стакан". Это уже можно проверить", — полагает профессор психологии Хартфордширского университета Ричард Уайзман (Richard Wiseman).

Опошлить непонятное

Свидетельства о предсмертных переживаниях доказывают, что люди могут помнить об этом после клинической смерти. Это вовсе не значит, что такого не может быть, эти мистические по своей природе переживания, возможно, доказывают лишь, что активность мозга и сознание после остановки сердца иногда сохраняются дольше, чем ожидалось заматерелыми материалистами.

В одном из номеров журнала Frontiers in Psychology от 2018 года опубликованы результаты исследования, из которых следует, что околосмертный опыт имеет много общего с тем, как люди себя чувствуют после приема психоделика N-диметилтриптамина (DMT). Он вырабатывается пинеальной железой (эпифизом) во время фазы быстрого сна в мозге млекопитающих. Исследование 2019 года подтвердило, что у крыс уровень DMT повышается во время остановки сердца.

Однако изучение момента смерти у людей является настолько сложной задачей, что никто окончательно не продемонстрировал механизм, лежащий в основе околосмертных переживаний. Директор отдела интенсивной терапии и реанимационных исследований Медицинского центра Лангон при Нью-Йоркском университете Сэм Парниа (Sam Parnia) опросил выживших после остановки сердца пациентов и обнаружил, что из 140 опрошенных 46% пребывали в сознании.

У некоторых из них сохранились воспоминания во время пребывания в отделении интенсивной терапии, куда их поместили после восстановления сердцебиения. В отличие от фильмов, пациенты, пережившие клиническую смерть, обычно находятся без сознания на протяжении нескольких дней или недель после реанимации. Например, пациенты, которые сообщали, что чувствовали, как враждебные существа их пытали, вероятно, пережили обычную галлюцинацию, которая возникает, когда людей выводят из состояния успокоения седативными средствами, удаляя дыхательные трубки.

Согласно предварительным данным, представленным на симпозиуме Американской кардиологической ассоциации по реанимации в 2019 году, из 165 протестированных пациентов выжили 44 — из них 21 был опрошен. Из этих двух десятков болезных четверо сообщили о воспоминаниях, в том числе о чувстве покоя и радости, видении родственников и разговоре с людьми в помещении. Никто не запомнил изображения, представленные на компьютерном мониторе, но один вспомнил звук.

"Когда нас настигает смерть, мы получаем трансцендентные и мистические — как бы вы это ни называли — переживания, которые не соответствуют галлюцинациям", — говорит Парния.

Его попросили принять участие в документальной ленте, но он отказал продюсерам, потому что в сериале не проводилось различий между научными исследованиями по таким темам, как воспоминания о переживаниях смерти, и псевдонаукой о призраках и медиумах.