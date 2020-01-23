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Автор Игорь Буккер

Рунический камень описал конец света

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Более столетия историки пытались связать надпись на руническом камне Рёк с героическими деяниями во время войн и сражений в эпоху викингов. Благодаря междисциплинарному исследовательскому проекту, нынче представлена новая интерпретация 762 рун на этом камне из Швеции. Исследование показывает, что надпись относится к противостоянию между светом и тьмой, теплом и холодом, жизнью и смертью.

Рунический камень из Рёка, воздвигнутый в лене Эстергётланд около 800 года н. э., является самым известным в мире рунным камнем эпохи викингов, но также одним из наиболее трудных для интерпретации. В прочтении и толковании самих рун проблем нет. Новая интерпретация относительно туманного смысла текста основана на сотрудничестве между исследователями по разным дисциплинам из нескольких университетов.

"Ключом к открытию надписи был междисциплинарный подход, — полагает профессор шведского языка в Гётеборгском университете Пер Хольмберг, который руководил нынешним исследованием. — Без подобного сотрудничества между текстовым анализом, археологией, историей религий и рунологией было бы невозможно разгадать загадки рунического камня из Рёка".

Климатическая катастрофа в Скандинавии

Исходя из новых археологических данных, известно, насколько сильно Скандинавия пострадала от предшествующей климатической катастрофы с ее более низкими средними температурами, гибелью посевов, а также сопутствующим этим природным катаклизмам голодом и массовым вымиранием населения.

Профессор археологии из Упсальского университета Бу Греслунд, в частности, указал на несколько причин, почему могли опасаться новых напастей:

"До возведения рунного камня в Рёке произошел ряд событий, которые должны были казаться чрезвычайно зловещими:

  • мощная солнечная буря окрасила небо в драматические красные тона,
  • урожай пострадал от чрезвычайно холодного лета,
  • а позже солнечное затмение произошло сразу после восхода светила.

Даже одного из этих событий было бы достаточно, чтобы вызвать страх перед другой "великанской зимой" (Fimbulvinter)".

Фимбульветр — это трехлетняя зима, которая, согласно скандинавской мифологии, продлится до самой битвы в конце света (Рагнарёк).

Девять загадок рунического камня

Согласно новой интерпретации исследователей, руническая надпись состоит из девяти загадок. Ответ на пять из этих загадок — "Солнце". Одна загадка вопрошает, "кто лишился жизни и до сих пор всё первый в битве". Остальные четыре загадки рассказывают об Одине и его воинстве.

Профессор истории религий в Стокгольмском университете Олоф Сундквист объясняет эту связь: "Державная элита эпохи викингов считала себя гарантом хорошего урожая. Они руководили культом, который удерживал хрупкое равновесие между светом и тьмой. И, наконец, в последней битве Рагнарёк  они будут сражаться вместе с Одином за свет".

Как считают исследователи, несколько моментов в надписи имеют четкие параллели с другими древнескандинавскими текстами, о которые ранее никто не упоминал. Для профессора скандинавских языков по специальности рунология в Упсальском университете Хенрика Вильямса, по его признанию, "это было почти как открытие нового литературного источника эпохи викингов. Это шведский ответ на исландскую поэтическую Эдду!"

Темы швеция рагнарек конец света фимбульветр рунический камень климатическая катастрофа
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Рунический камень описал конец света
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