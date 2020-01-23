Рунический камень описал конец света

Более столетия историки пытались связать надпись на руническом камне Рёк с героическими деяниями во время войн и сражений в эпоху викингов. Благодаря междисциплинарному исследовательскому проекту, нынче представлена новая интерпретация 762 рун на этом камне из Швеции. Исследование показывает, что надпись относится к противостоянию между светом и тьмой, теплом и холодом, жизнью и смертью.

Рунический камень из Рёка, воздвигнутый в лене Эстергётланд около 800 года н. э., является самым известным в мире рунным камнем эпохи викингов, но также одним из наиболее трудных для интерпретации. В прочтении и толковании самих рун проблем нет. Новая интерпретация относительно туманного смысла текста основана на сотрудничестве между исследователями по разным дисциплинам из нескольких университетов.

"Ключом к открытию надписи был междисциплинарный подход, — полагает профессор шведского языка в Гётеборгском университете Пер Хольмберг, который руководил нынешним исследованием. — Без подобного сотрудничества между текстовым анализом, археологией, историей религий и рунологией было бы невозможно разгадать загадки рунического камня из Рёка".

Климатическая катастрофа в Скандинавии

Исходя из новых археологических данных, известно, насколько сильно Скандинавия пострадала от предшествующей климатической катастрофы с ее более низкими средними температурами, гибелью посевов, а также сопутствующим этим природным катаклизмам голодом и массовым вымиранием населения.

Профессор археологии из Упсальского университета Бу Греслунд, в частности, указал на несколько причин, почему могли опасаться новых напастей:

"До возведения рунного камня в Рёке произошел ряд событий, которые должны были казаться чрезвычайно зловещими: мощная солнечная буря окрасила небо в драматические красные тона,

урожай пострадал от чрезвычайно холодного лета,

а позже солнечное затмение произошло сразу после восхода светила. Даже одного из этих событий было бы достаточно, чтобы вызвать страх перед другой "великанской зимой" (Fimbulvinter)".

Фимбульветр — это трехлетняя зима, которая, согласно скандинавской мифологии, продлится до самой битвы в конце света (Рагнарёк).

Девять загадок рунического камня

Согласно новой интерпретации исследователей, руническая надпись состоит из девяти загадок. Ответ на пять из этих загадок — "Солнце". Одна загадка вопрошает, "кто лишился жизни и до сих пор всё первый в битве". Остальные четыре загадки рассказывают об Одине и его воинстве.

Профессор истории религий в Стокгольмском университете Олоф Сундквист объясняет эту связь: "Державная элита эпохи викингов считала себя гарантом хорошего урожая. Они руководили культом, который удерживал хрупкое равновесие между светом и тьмой. И, наконец, в последней битве Рагнарёк они будут сражаться вместе с Одином за свет".

Как считают исследователи, несколько моментов в надписи имеют четкие параллели с другими древнескандинавскими текстами, о которые ранее никто не упоминал. Для профессора скандинавских языков по специальности рунология в Упсальском университете Хенрика Вильямса, по его признанию, "это было почти как открытие нового литературного источника эпохи викингов. Это шведский ответ на исландскую поэтическую Эдду!"