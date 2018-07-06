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Автор Редакция рубрики "Экономика"

Пенсионная реформа: путь без четкой траектории движения

Экономика » Правила игры » Регуляторы

Как писала "Правда.Ру" бизнес-омбудсмен Борис Титов назвал Пенсионный фонд России лишней структурой, которая лишь "тянет" деньги. Он высказал предложение передать его Федеральному казначейству — организации, по его мнению, достаточно "продвинутой", с современными IT-технологиями, которая вполне сумеет справиться с этой дополнительной ношей, учитывая, что эффективно держит под контролем финансовые потоки внутри государства.

Путь без четкой траектории движения: эксперт рассказал о перспективах пенсионной реформы. 389183.jpeg
Фото: Fotodom. ru

О том, есть ли в предложении омбудсмена рациональное зерно и как можно оценить нынешнее реформирование пенсионной системы, "Правда.Ру" поговорила с экспертом — руководителем направления "Финансы и экономика" Института современного развития Никитой Масленниковым:

— Я бы сказал, что господин Титов, безусловно, прав в одном: в действующем формате Пенсионный фонд России не выглядит эффективной организацией. Это факт. И доказательство неэффективности — растущие с середины нулевых годов федеральные трансферты из федерального бюджета в Пенсионный фонд России, которые на сегодняшний день составляют около двух триллионов рублей.

При этом, как поведал буквально на этой неделе Росстат, коэффициент замещения средней пенсии к средней заработной плате опустился до 30,5 процента. И это при том, что минимальной цифрой (рекомендованной международной конвенцией №102) являются 40 процентов. И то — такое поддержание социальных обязательств перед старшим поколением считается выполненным на "троечку".

Поэтому разбираться в болевых точках Пенсионного фонда как организации и пенсионной системы в целом нужно всерьез и по существу. Сегодня же повышением пенсионного возраста подменяют необходимость масштабной пенсионной реформы, что совершенно не верно. В этом смысле господин Титов не так уж и не прав, указывая на неэффективную деятельность Пенсионного фонда.

Виноват ли в этом только сам Пенсионный фонд в силу того, как он исполняет свои полномочия, или он поставлен в такие условия сложившейся конструкцией пенсионной системы — это вопрос, который пока, на мой взгляд, однозначного ответа не имеет.

Если уж решать вопросы Пенсионного фонда, то, конечно, в контексте всей пенсионной системы. Поэтому я бы не торопился. Тем более, существует немало предложений сделать из Пенсионного фонда некую структуру публичного права и управлять им по тому же принципу, как и Российской трехсторонней комиссией (имеется в виду Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. — Ред.). То есть государство, бизнес и профсоюзы. Может быть, тогда действительно наше трехстороннее воздействие, социальное партнерство получат какое-то материальное выражение.

Это тоже вопрос, требующий достаточно серьезной проработки, в том числе и в связи с прогрессом цифровых технологий. Думаю, здесь господин Титов несколько переоценивает возможности государственной системы управления в готовности настолько активно использовать все цифровые достижения. Года через два-три, наверное, мы сможем пойти на эти шаги. Тем более, что, строго говоря, страховые взносы администрируются Федеральной налоговой службой и делается это уже год как минимум. Кстати, порядка стало гораздо больше.

Накапливается необходимая информация, эта информация активно используется минфином, чтобы прорабатывать меры по стимулированию сокращения неформальной занятости, выведению людей на белые зарплаты. В конечном счете это ведет к укреплению социальной позиции, потому что если вы платите хоть какие-то страховые взносы, то имеете определенные гарантии на получение пенсии, а если не платите ничего, в лучшем случае вас ждет социальная пенсия, пособие по нуждаемости.

Титов правильно обозначил проблему, которая лежит в плоскости текущей неэффективности. Но здесь требуются уточнения.

Во-первых, все-таки судьбу Пенсионного фонда нужно решать в контексте всей перезагрузки пенсионной системы РФ. А во-вторых, надо внимательно посмотреть все инициативы по поводу того, как и чем может заниматься Пенсионный фонд, как он может управляться, какие у него могут быть функции, потому что сейчас их достаточно много.

На сегодняшний день его деятельность не сводится только к пенсиям. Это и практически весь материнский капитал, и часть социальных пособий, и много чего еще. Поэтому стоило бы разделить, кто за что отвечает. Кроме того, надо решать вопросы о социальных пенсиях, откуда брать финансирование: прямой трансферт из бюджета, платеж, адресная форма социальной поддержки, пособие по нужде. И здесь стоит более широкий вопрос — стоит ли в принципе этим заниматься Пенсионному фонду России.

Сводить это средоточие проблем просто к упразднению структуры — скоропалительное решение, больше популистское, когда я сказал сильное слово — и всем понравлюсь. На самом деле проблемы гораздо глубже, и надо сначала разобраться: упорядочить функции, разделить их. Речь идет и об управленческих решениях, и о технологических.

К примеру, если ПФ будет заниматься только пенсиями, кто будет отвечать за материнский капитал? Или его тоже упразднить, вместе с ПФ?! Нелогично. Надо заранее подумать, кто в такой ситуации возьмет ответственность за него (материнский капитал. — Ред.).

Возможно, мы и придем к выводу, что Пенсионный фонд — структура архаичная и его функции могут исполняться иначе. Но пока окончательного системного решения, которое бы не наносило большего ущерба, нет, торопиться я бы не стал.

Что касается пенсионной реформы, она действительно вызывает огромное количество вопросов, на которые в первую очередь должно отвечать правительство. И их наличие (вопросов. — Ред.) абсолютно закономерно. И причина социального раздражения понятна. Экспертное сообщество ставит эти вопросы перед правительством уже несколько лет. Тут и проблема необходимости непрерывного образования для взрослых, и гарантия занятости, и дополнительные расходы на здравоохранение, и прояснение ситуации с пенсионным баллом. На эти вопросы необходимы ответы, нужна прозрачная, проверяемая методика, а не решения с ручным управлением, каждый год новые, в которых даже профессионалы не всегда могут разобраться.

Как только появятся внятные ответы, тогда даже такие непопулярные меры, как повышение пенсионного возраста, будут понятны, станет ясно, куда мы дальше движемся. Сегодня четко сформулированная траектория в развитии пенсионной системы отсутствует. И именно это вызывает естественное раздражение. Скажем, пенсионный возраст вы повышаете. А что у вас будет с накопительной пенсией, какие возможности будут для инвестирования капиталов, какие налоговые льготы могут получить участники этой системы? Вот что нужно обсуждать. А не так, как сейчас: "Это мы будем раздавать, а это не будем". В предпринимаемых действиях должна быть логика.

Беседовала Лада Коротун

К публикации подготовила Инна Хаимова

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К чему может привести новая пенсионная реформа
Темы пенсия Борис Титов Пенсионный фонд экономика России Никита Масленников пенсионная реформа Федеральное казначейство упразднение Пенсионного фонда
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