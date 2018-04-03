Политика Трампа - "Разори соседа!"

8 марта 2018 года президент США Дональд Трамп фактически начал глобальную торговую войну, объявив, что США повысят таможенные пошлины на импортную сталь на 25 процентов, а на импортный алюминий — на десять процентов.

В Китае обращают внимание, что к тому же США объявили "результаты расследования в отношении Китая по статье 301 торгового акта 1974 года" и Вашингтон угрожает введением импортных пошлин в отраслях, затрагивающих программу "Китайское производство — 2025". "Такая ситуация погрузила мир в напряженную атмосферу торговой войны", — резюмирует газета "Жэньминь Жибао". Крайне недовольны и европейцы, угрожая США протекционистским возмездием.

Национальная безопасность как синоним коммерческой выгоды

Формально говоря, ВТО допускает введение такого рода пошлин при определенных обстоятельствах, например, в отношении какой-либо страны, которая "несправедливо" субсидирует свой экспорт или демпингует на внешних рынках, то есть устанавливает более высокие цены на определенные товары или группы товаров на внутреннем рынке, продавая их дешевле на экспорт. Можно было вводить пошлины и в соответствии с так называемой "защитной" оговоркой, согласно которой члены ВТО имеют право оказывать временную поддержку своим производителям, чтобы они могли подготовиться к решению проблемы роста импорта.

Однако Трамп не использовал ни одно из этих положений ВТО для объявления повышения пошлин. Вместо этого он сослался на редко используемую концепцию "национальной безопасности" в соответствии с законодательством США, впрочем аналогичная оговорка существует и в рамках норм ВТО. Согласно положению об исключениях по соображениям безопасности Генерального соглашения о торговле товарами (ГАТТ), ничто в этом соглашении не должно мешать стране защищать "существенные интересы своей безопасности".

Но то, что конкретно составляет суть понятия "национальная безопасность" в этом контексте, достаточно трудно определить. Требования обеспечения обороноспособности для любой достаточно большой страны предусматривают наличие устойчивых поставок большого количества товаров, и сталь, и алюминий, наверное, должны входить в их перечень. Однако при таком понимании "национальной безопасности" можно прекратить импорт любого товара из любой страны или вообще откуда бы то ни было.

Именно из-за того, что Трамп ссылается на концепцию "национальной безопасности", а не на предусмотренные ВТО защитные оговорки, введение им протекционистских мер рассматривается не как какое-то незначительное изменение, не как случайная аберрация в рамках режима "свободной торговли", а как акт подрыва системы этой так называемой "свободной торговли", самих ее базовых принципов. Министр торговли США заявил, что, в конечном итоге, по соответствующим торгово-экономическим вопросам будут вестись переговоры, а не войны.

Знаменитый индийский экономист Прабхат Патнаик подчеркивает, что "глобальный режим свободной торговли", который США и Европа тщательно выстраивали до самого последнего времени, конечно, не имел в виду "свободную торговлю" как таковую; в него органично была встроена система дискриминации в отношении стран третьего мира, что отчетливо было видно, например, в отношении вопросов сельскохозяйственных субсидий в западных странах или вопросов прав интеллектуальной собственности.

Но даже этот режим псевдосвободной торговли, призванный служить интересам экономик развитых стран, в настоящее время подрывается самими США под руководством Трампа. То, что Трамп вынужден идти на эти меры, говорит Патнаик, "подчеркивает серьезность мирового капиталистического кризиса и тот факт, что неолиберальный капитализм попал в полный тупик". В этой связи "Жэньминь Жибао" отмечает, что конкуренция между КНР и США в научно-технической сфере включает в себя три составляющие части: внутренние рынки, ключевые технологии и будущие международные торговые правила. И именно на этом фоне разгорелась нынешняя американо-китайская торговая война.

Нынешний заключенный, а тогда — министр и главный проводник вступления в ВТО, Алексей Улюкаев подчеркивал, что "ВТО — это инструмент промышленной стратегии. Именно инструмент, который помогает нации выбрать свои специализации, на них сконцентрироваться и выходить на новые рынки. Плата, конечно, в том, что к тебе тоже будут приходить. Это конкурентное давление, и это полезно для эффективности производства. Важно, чтобы все было постепенно. Когда конкуренция происходит слишком быстро — она душит. Когда постепенно — помогает развиваться".

Есть ли экономический рост в США? или Сколько ни говори "халва" — во рту слаще не станет

В последнее время в Вашингтоне записные эксперты и СМИ начали много говорить о том, как восстанавливается мировая экономика и что США, в частности, выходят из кризиса. Это вещь в теории принятия решений известная — она называется "эдипов эффект": сам факт существования и публикации прогноза в экономике значительно повышает вероятность его реализации. Если много говорить об экономическом росте, то на какое-то время можно отсрочить наступление неизбежного и фатального надвигающегося кризиса.

Например, тот же Патнаик ставит под сомнение объявленные оптимистические цифры занятости. Рассуждая о рекордно низком официальном уровне безработицы в США в 4,1 процента (ниже, чем было в начале 2008 года перед глобальным кризисом, вызванном банкротством Братьев Леманов), он подчеркивает, что если бы все было так радужно, то у опытной и разбирающейся в своем деле администрации Трампа не было бы причин вводить протекционистские меры.

В самом деле, если рынок труда насыщен настолько, что уровень безработицы составляет всего 4,1 процента, то более высокие таможенные пошлины на сырье и комплектующие приведут не к росту национального производства в соответствующих секторах (производить-то некому), а только к росту цен на их продукцию. То есть, Трамп получит только искусственный рост инфляции на пустом месте, работающий против экономического роста, что прямо противоположно объявленному целеполаганию нынешней администрации. Сам факт, что администрация Трампа прибегает к протекционизму, указывает на то, что положение на рынке труда отнюдь не так благополучно, как нам рассказывают сервильные статистические агентства США.

К тому же официальный уровень безработицы (U3), рассчитываемый американским Бюро трудовой статистики, — это лукавый показатель. Если вместо махинаций со сроками и опросами просто взять отношение занятых и ищущих работу к общему числу населения трудоспособного возраста, то, подчеркивает Патнаик, в США этот коэффициент участия в трудовой деятельности будет выше докризисного уровня января 2008 года, а при пересчете, опираясь на этот коэффициент, уровень безработицы в США сейчас составит не 4,1, а 6,1 процента. Снижение коэффициента участия в трудовой деятельности, как правило, возникает из-за того, что люди прекращают поиск работы из-за отсутствия перспектив ее найти.

Есть и косвенные подтверждения того, что ситуация на рынке труда гораздо хуже, чем рапортуют американские статистики. Достаточно посмотреть на уровень заработной платы. Рынок труда — эластичен; если трудящихся не хватает, то должны расти зарплаты. Но этого не происходит в США. Показатель безработицы в 4,1 процента, резюмирует Патнаик, вводит в заблуждение.

Введение Трампом протекционистской политики подтверждает, что экономика США, от оживления которой зависит положение всего современного капиталистического мира, по-прежнему находится в глубокой рецессии, а еще более жуткий кризис становится реальной угрозой.

Политика "Разори соседа!"

Примечательно то, что Трамп прибегает к протекционизму как к средству антикризисной политики, что вполне соответствует его обещаниям во время избирательной кампании. Ему даже в голову не приходят возможности контрциклической антикризисной политики по кейнсианским рецептам (так эффектно реализованную Путиным во время его премьерства, на которое и пришелся глобальный кризис 2008–2009 годов) за счет расширения внутреннего американского совокупного спроса путем роста государственных расходов.

Причина этого очевидна — любая такая стратегия требует финансирования крупных государственных расходов и социальных программ либо за счет налога на капиталистов (с налогообложением трудящихся, которые в основном тратят доходы на потребление, этот фокус не проходит — эффект расширения государственных расходов сводится на нет соответствующим сокращением потребления работников), либо через рост бюджетного дефицита. И то и другое анафемствуется доминирующими в МВФ, ВБ и ВТО идеологами финансового капитала.

Трампова антикризисная политика не предполагает роста совокупного потребления в США за счет увеличения государственных расходов. Его протекционизм просто означает, что большая доля существующего рынка резервируется для внутреннего производства. Это, как говорят специалисты по теории игр, игра с закрытой суммой: если кто-то выигрывает, то кто-то другой должен столько же проиграть.

Практически речь идет об "экспорте" США своих рецессии и безработицы в другие страны. Такую политику можно назвать "Разори соседа!" или "Ты умри сегодня, а я — завтра!".

При существующем положении дел расширение внутреннего производства и рост занятости в США возможен только за счет отъедания части рынка у иностранных производителей, что должно будет сопровождаться ростом безработицы в других странах (если только экспортер — это не народный Китай с его огромным потенциалом внутреннего спроса и политикой повышения уровня жизни населения). "Жэньминь Жибао" отмечает, что Трамп "жертвует интересами американских потребителей… Влияние подобных американских действий негативное, они не только нарушают международный торговый порядок, но и подрывают развитие развивающихся стран".

Но это ведь ужасно. По сути, отсутствует какая-либо скоординированная стратегия ведущих капиталистических держав — где все эти "большие" семерки и двадцатки?!

Обострение кризиса становится неизбежным, потому что политика "Разори соседа!" с неизбежностью породит возмездие. Другие страны станут сидеть, сложа руки, наблюдая за отъеданием своей доли глобального рынка? Покорно импортировать американский кризис никто не намерен. Они, в свою очередь, будут также защищать свою экономику, что будет означать превращение политики "Разори соседа!" в универсальную модель антикризисной политики. "Американской стороне, — указывает МИД КНР, — пришло время прекратить экономическое запугивание и гегемонизм".

Такая универсализация торговой войны в условиях рыночной экономики с неизбежностью будет дестимулировать частных капиталистов в поисках путей новых инвестиций, приведет к их дальнейшему сокращению и падению глобального и национального совокупного спроса. Это лишь усилит рецессию и приведет к ускорению кризиса. Ничто, отмечает Патнаик, не могло бы дать более отчетливую демонстрацию полного тупика, в который загнал себя неолиберальный капитализм.

Пока же, как нам сообщает рупор китайских коммунистов "Жэньминь Жибао", КНР "призвала США отказаться от унилатерализма и протекционизма и прибегнуть к диалогу и консультациям для урегулирования разногласий".

Деглобализация невозможна!

На Западе экономисты уже стали использовать термин "деглобализация" для описания текущей ситуации. Несомненно, режим "свободной торговли", который так пропагандировали США и Европа в рамках процесса "глобализации", существенно изменился. Проблема однако состоит в том, что неолиберальный капитализм лишен свободы маневра. Ни в настоящее время, ни в обозримой перспективе нет выхода из сложившейся системы свободных глобальных финансовых перетоков.

Интересно, что антикризисная политика Трампа затрагивает интересы национального промышленного капитала, но не уже ставшего глобальным (все больше крупнейших финансовых групп мира перемещают центры своей активности в Гонконг или Сингапур) финансового капитала.

Помимо прочего протекционизм США бьет и по производственной деятельности самого американского капитала за границей, который, ориентируясь на удовлетворение потребностей американского рынка, размещал производство в развивающихся странах, пользуясь выгодой от низкой заработной платы. По факту большая часть импорта промышленных товаров в США из Восточной и Южной Азии составляет продукция филиалов, контролируемых американским капиталом. В Пекине пока еще подчеркивают, что "Китайское производство — 2025" является открытой программой с одинаковым отношением к китайским и зарубежным предприятиям. Одновременно с этим, Китай приглашает к участию США, однако Вашингтон нуждается в технической гегемонии и господстве в правилах, поэтому не приемлет "вызовы" КНР".

Но все это касается только производственного, а не финансового капитала. Ни одно ограничение не навязывается глобальным финансистам. Более того, такие меры вообще не рассматриваются администрацией Трампа. Страх американских хозяев жизни перед ростом фискального дефицита и объясняется именно тем, что интересы глобальных финансистов не должны быть затронуты.

Таким образом, любое применение налогово-бюджетной политики как элемента повышения совокупного спроса исключается априори, без обсуждения, но проблема состоит в том, что и меры денежно-кредитной политики оказались неэффективными. Монетарная политика — вообще инструмент тонкой настройки. Ее не получается использовать в случаях серьезных кризисов: микроскоп бессилен, когда нужна кувалда, — им костыль в землю не забить.

Экономисты Трампа лишены выбора: протекционизм остается последним инструментом в их руках в краткосрочной перспективе, и они просто вынуждены создавать новые трудности функционированию своего же производственного капитала.

Одумайся, Дональд!

Протекционистские меры не отрицают феномен финансовой глобализации, и то, что мы наблюдаем в США, — это не попытки "деглобализации", а отчаянные и в общем контрпродуктивные попытки справиться с кризисом, порожденным как раз глобализацией финансов. Но Пекин уже открыто угрожает "контрмерами Китая" в ответ на "эгоизм США". На Шанхайской международной энергетической бирже уже начались торги нефтяными фьючерсами, номинированные в юанях. "Учитывая положение и комплексную мощь Китая в качестве импортного рынка сырой нефти, — пишет "Жэньминь Жибао" на фоне того, как США превращаются в нетто-экспортера углеводородов, — шанхайские нефтяные фьючерсы могут стать лучшим эталоном для установления цены на сырую нефть в АТР".

Пока еще китайцы оставляют США пути для отступления, допуская оппортунистический, временный характер протекционизма Трампа, давая понять, что "его нынешние действия нацелены на обслуживание выборов в конгресс США в этом году". В XXI веке международная торговля нуждается в правилах, а не в праве грубой силы.

Одумайся, Дональд! У тебя есть еще шанс исправиться, до того как ты убьешь свою экономику!