Новый проект компании "НДВ-Супермаркет недвижимости" занимает выгодное расположение на береговой линии канала им. Москвы. ЖК "Речной" — это уникальная архитектура и совершенно особенная атмосфера для жизни. Максимальная площадь остекления и отличные панорамные виды на красивую благоустроенную набережную и парки делают этот проект одним из самых интересных и эффектных в данной локации.
ЖК "Речной" — монолитный пятисекционный жилой дом бизнес-класса высотой 32 этажа на 1209 квартир с подземным паркингом.
На выбор покупателей представлен модный современный формат студий и квартир до четырех комнат площадью 27-90 кв.м с возможностью выбора планировки евроформата и объединением кухни с гостиной.
Яркий архитектурный облик новостройки будет дополнен стильными холлами, авторской концепцией благоустройства и красивой собственной набережной. На всей территории предусмотрено круглосуточное видеонаблюдение.
Химки — один из крупнейших городов-спутников Москвы, здесь в непосредственной близости расположены большие торговые центры, семейные кафе и рестораны, детские сады, лицеи и школы, а также главная арена Подмосковья — "Арена Химки" и Баскетбольный центр. Стоит отметить удобную транспортную доступность комплекса: ЖК "Речной" находится всего в 5 минутах пешком от ж/д станции "Химки" и в 10 минутах езды до метро "Речной вокзал".
По словам директора по продажам компании "НДВ-Супермаркет недвижимости" Татьяны Подкидышевой, в Старых Химках не так много мест под застройку, а на первой береговой линии "Речной" занял последнюю свободную территорию. В этой части города преобладает малоэтажная застройка, и обеспеченность социальной инфраструктурой здесь высшая в городе.
"Даже если бы у ЖК "Речной" не было великолепных видов на канал и парк, он всё равно попросту был обречён на успех. Судите сами: великолепная транспортная доступность — пять минут пешком до городской станции, оттуда — 15 до центра столицы на экспрессе. Из Москвы можно легко попасть в комплекс в объезд Ленинградского шоссе — по Правобережной улице", -отмечает Татьяна Подкидышева.
Проект жилого комплекса "Речной" реализует группа компаний "Град" — девелопер полного цикла. Компания имеет успешный опыт строительства жилых комплексов массового сегмента и бизнес-класса в Москве и ближайшем Подмосковье. На сегодняшний день компанией реализовано более 200 тысяч квадратных метров жилой недвижимости и коммерческих помещений.
Эксклюзивный брокер ЖК "Речной" — компания "НДВ-Супермаркет недвижимости". Первый IT-риелтор на рынке недвижимости, лидер Московского региона по реализации недвижимости стандарт- и комфорт-класса. Профессиональный опыт работы превышает 18 лет, за это время реализована масса успешных проектов в сфере первичной, вторичной, загородной недвижимости, а также в аналитике и консалтинге.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Новые правила и законы начали "работать" на территории РФ с 1 августа.
Необходимо прекратить изображать всех богатых россиян в одном цвете.
В Китае ввели политику "только кремация", направленную на сохранение земель. В частности, провинция Цзянси наложила запрет на традиционные ритуалы погребения. У нарушителей отнимают готовые гробы.
В российской экспертной среде заговорили о необходимости меньше обращать внимания на интересы Индии. Можно рассматривать подобные идеи и как вариант наказания.