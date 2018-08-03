ЖК "Речной": высотка с видом на реку

Новый проект компании "НДВ-Супермаркет недвижимости" занимает выгодное расположение на береговой линии канала им. Москвы. ЖК "Речной" — это уникальная архитектура и совершенно особенная атмосфера для жизни. Максимальная площадь остекления и отличные панорамные виды на красивую благоустроенную набережную и парки делают этот проект одним из самых интересных и эффектных в данной локации.

ЖК "Речной" — монолитный пятисекционный жилой дом бизнес-класса высотой 32 этажа на 1209 квартир с подземным паркингом.

На выбор покупателей представлен модный современный формат студий и квартир до четырех комнат площадью 27-90 кв.м с возможностью выбора планировки евроформата и объединением кухни с гостиной.

Яркий архитектурный облик новостройки будет дополнен стильными холлами, авторской концепцией благоустройства и красивой собственной набережной. На всей территории предусмотрено круглосуточное видеонаблюдение.

Химки — один из крупнейших городов-спутников Москвы, здесь в непосредственной близости расположены большие торговые центры, семейные кафе и рестораны, детские сады, лицеи и школы, а также главная арена Подмосковья — "Арена Химки" и Баскетбольный центр. Стоит отметить удобную транспортную доступность комплекса: ЖК "Речной" находится всего в 5 минутах пешком от ж/д станции "Химки" и в 10 минутах езды до метро "Речной вокзал".

По словам директора по продажам компании "НДВ-Супермаркет недвижимости" Татьяны Подкидышевой, в Старых Химках не так много мест под застройку, а на первой береговой линии "Речной" занял последнюю свободную территорию. В этой части города преобладает малоэтажная застройка, и обеспеченность социальной инфраструктурой здесь высшая в городе.

"Даже если бы у ЖК "Речной" не было великолепных видов на канал и парк, он всё равно попросту был обречён на успех. Судите сами: великолепная транспортная доступность — пять минут пешком до городской станции, оттуда — 15 до центра столицы на экспрессе. Из Москвы можно легко попасть в комплекс в объезд Ленинградского шоссе — по Правобережной улице", -отмечает Татьяна Подкидышева.

Проект жилого комплекса "Речной" реализует группа компаний "Град" — девелопер полного цикла. Компания имеет успешный опыт строительства жилых комплексов массового сегмента и бизнес-класса в Москве и ближайшем Подмосковье. На сегодняшний день компанией реализовано более 200 тысяч квадратных метров жилой недвижимости и коммерческих помещений.

Эксклюзивный брокер ЖК "Речной" — компания "НДВ-Супермаркет недвижимости". Первый IT-риелтор на рынке недвижимости, лидер Московского региона по реализации недвижимости стандарт- и комфорт-класса. Профессиональный опыт работы превышает 18 лет, за это время реализована масса успешных проектов в сфере первичной, вторичной, загородной недвижимости, а также в аналитике и консалтинге.