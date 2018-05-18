Владимир Якушев для строительной отрасли достойный кандидат - Андрей Цвет

В пятницу, 18 мая, президент России Владимир Путин согласовал предложенные Дмитрием Медведевым кандидатуры на посты вице-премьеров и министров.

Новым министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства назначен бывший губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Эксперты комментируют назначение нового главы Минстроя.

По словам Андрея Цвета, за время работы Владимира Владимировича в Тюменском регионе было построено более 20 крупных производств, было создано более 4 тысяч рабочих мест, в Тюменской области выросли темпы строительства, нефтедобычи, усовершенствован весомый процент инфраструктуры.

Что касается строительной отрасли, то он уделял особое внимание судьбе долгостроев в Тюменском регионе и держал ситуацию под своим личным контролем. "Думаю, что для строительной отрасли это достойный кандидат, который справится с поставленными президентом РФ задачами", - подчеркнул Андрей Цвет.

Напомним, что Владимир Якушев сменил на посту министра строительства и ЖКХ Михаила Меня. Его кандидатуру одобрил президент Владимир Путин. В период с 2001-го по 2005 год Владимир Якушев работал в команде мэра Москвы Сергея Собянина, который сам в то время возглавлял Тюменскую область.

Владимир Владимирович Якушев родился 14 июня 1968 года в городе Нефтекамске, Башкирия.

В 1993 году окончил Тюменский государственный университет, получив квалификацию юриста (специальность «Правоведение»). В 1997 году получил диплом экономиста (специальность «Финансы и кредит») этого же вуза.

Является кандидатом экономических наук: в декабре 2005 года защитил диссертацию на тему «Программно-целевое управление территориальным развитием сложнопостроенного региона».

До начала госслужбы Владимир Якушев строил карьеру в финансовом секторе, закончив ее в должности президента Запсибкомбанка в 2001 году. Тогда же он стал вице-губернатором Тюменской области, а с 2005 года возглавил ее. До этого времени губернатором региона был действующий мэр Москвы Сергей Собянин.