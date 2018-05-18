Владимир Якушев для строительной отрасли достойный кандидат - Андрей Цвет

В пятницу, 18 мая, президент России Владимир Путин согласовал предложенные Дмитрием Медведевым кандидатуры на посты вице-премьеров и министров.
Новым министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства назначен бывший губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Эксперты комментируют назначение нового главы Минстроя.Директор по развитию ГК «Гранель» Андрей Цвет считает, что Владимир Владимирович Якушев на своем посту губернатора Тюменской области зарекомендовал себя как ответственный человек, который отвечает за свои слова. Немаловажно, что в октябре 2015 года Фонд развития гражданского общества разместил рейтинг эффективности губернаторов, в котором Владимир Якушев занял первое место.
По словам Андрея Цвета, за время работы Владимира Владимировича в Тюменском регионе было построено более 20 крупных производств, было создано более 4 тысяч рабочих мест, в Тюменской области выросли темпы строительства, нефтедобычи, усовершенствован весомый процент инфраструктуры.
Что касается строительной отрасли, то он уделял особое внимание судьбе долгостроев в Тюменском регионе и держал ситуацию под своим личным контролем. "Думаю, что для строительной отрасли это достойный кандидат, который справится с поставленными президентом РФ задачами", - подчеркнул Андрей Цвет.
Напомним, что Владимир Якушев сменил на посту министра строительства и ЖКХ Михаила Меня. Его кандидатуру одобрил президент Владимир Путин. В период с 2001-го по 2005 год Владимир Якушев работал в команде мэра Москвы Сергея Собянина, который сам в то время возглавлял Тюменскую область.
Владимир Владимирович Якушев родился 14 июня 1968 года в городе Нефтекамске, Башкирия.
В 1993 году окончил Тюменский государственный университет, получив квалификацию юриста (специальность «Правоведение»). В 1997 году получил диплом экономиста (специальность «Финансы и кредит») этого же вуза.
Является кандидатом экономических наук: в декабре 2005 года защитил диссертацию на тему «Программно-целевое управление территориальным развитием сложнопостроенного региона».
До начала госслужбы Владимир Якушев строил карьеру в финансовом секторе, закончив ее в должности президента Запсибкомбанка в 2001 году. Тогда же он стал вице-губернатором Тюменской области, а с 2005 года возглавил ее. До этого времени губернатором региона был действующий мэр Москвы Сергей Собянин.
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