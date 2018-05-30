Что вы скажете, если вас пригласят на аукцион? А если это будет аукцион квартир? Большая часть из вас, скорее всего, перекрестится и откажется от участия в подобных мероприятиях, но знающие люди, конечно, согласятся.
А все потому, что покупка жилья в готовых новостройках через аукцион может быть намного выгоднее, чем заключение стандартных договоров долевого участия или купли-продажи. Сразу оговоримся, что под продажей квартиры на аукционе мы не рассматриваем торги жилья должников, которые были заложены в банке или покупались в ипотеку.
Как проходит аукцион
В России существует немалый процент жилья, которое реализуется государством, но так как оно не может получать выгоду от строительства того или иного дома, создается управляющая организация, которая и продает оставшийся объем квартир, не пошедший на социальные нужны. Каждый лот расценивается по минимальной стоимости, участники подают заявки в электронном виде. В определенный промежуток времени с периодичностью в несколько минут происходит увеличение цены с определенным установленным шагом.
По словам Эраста Жирякова, руководителя управления развития АО «Мосреалстрой», которая как раз является единственной уполномоченной Правительством г. Москвы организацией по реализации городских объектов недвижимости, шаг составляет 0,2% от начальной (минимальной) цены договора. «Стартовые цены на электронных торгах находятся в нижнем сегменте локального рынка, что выгодно в случае покупки по номиналу. При этом покупатель гарантированно получает готовое жилье в собственность по цене не выше, чем у конкурентов», - подчеркнул Эраст Жиряков.
Электронные торги проходят очень часто, 1-2 раза в неделю, по вторникам и четвергам - в зависимости от вывода объектов в продажу.
Безопасность аукциона жилья
«Базовая цена, по которой выставляется квартира, это по сути - себестоимость строительства. И несмотря на то, что на аукционе предлагается только готовое жилье, вы все равно можете приобрести его на 10-15% ниже рынка, - комментирует Юлия Дымова, директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet. - Но здесь возникает другая проблема. Существует тенденция, если квартира на вторичке стоит дешевле, то скорее всего сделка не совсем прозрачная. Здесь же, наоборот, сделка заключается между покупателем и государством. Есть норма закона, которая не разрешает госструктурам получать прибыль от реализации жилья, в том числе заключать ДДУ или ДКП. Передавать квартиры можно только в рамках осуществления социальных программ или через электронные торги можно».
Поэтому такие сделки, по словам экспертов, совершенно безопасные. Важный момент, необходимость использования только собственных средств и внесение задатка, который, при проигрыше, возвращается.
Несмотря на большой объем предложения, реализующего таким способом, ажиотажа вокруг электронных торгов нет, так же, как и свободных денег у покупателей, ведь ипотеку на такое жилье взять не получится. Если же в ближайшее время на рынок выйдет большой объем реновационного предложения на продажу, которое будет также продаваться с помощью электронных торгов, то механизм придется модернизировать.
Сейчас же продажа квартир от государства на аукционе остается своеобразным ноу-хау на рынке недвижимости. При этом покупателю стоит лишь получить электронную подпись, подать заявку на участие и в режиме онлайн четко следовать инструкции.
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