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Автор Редакция рубрики "Экономика"

Не кочегары мы, не плотники - а жаль

Экономика » Недвижимость » Аналитика

О нехватке квалифицированных кадров в строительной сфере говорят давно, но сейчас проблема становится острой. По словам заммэра Москвы Марата Хуснулина в Москве не хватает около 50 тысяч рабочих-строителей. При этом от 30 до 80% строителей столичной недвижимости - жители регионов России и 20% сами москвичи.

 «Катастрофическая нехватка квалифицированных рабочих, невыполнение договорных обязательств со стороны ресурсников, отсутствие инновационных технологий в строительстве и качественных подрядчиков, вот реалии сегодняшней сферы строительства - подчеркивает генеральный директор «Дон-Строй Инвест» Алена Дерябина. - Если устаревшую систему образования строительной отрасли не модернизировать, то через десять лет квалифицированных кадров не останется».

Конечно, существуют династии строителей, которые поколениями занимаются созидательным трудом, но их единицы. В итоге те компании, которые испытали на себе кадровые трудности, выработали свой алгоритм решения проблемы.

«Мы постоянно ведем набор новых сотрудников и, действительно, замечаем, что на рынке строительства есть значительный дефицит рабочих специалистов, - комментирует заместитель генерального директора Концерна «КРОСТ» Марина Любельская. - Покрываем этот дефицит мы за счет обучения новых сотрудников, внедрения программ адаптации и повышения квалификации. Мы сотрудничаем со строительными и архитектурными вузами (МИСИ, МАРХИ) и привлекаем студентов 4-5 курсов на практику в нашу компанию. Пока объемы такого кадрового сотрудничества невелики: около 100 человек в год. Но в этом году мы достраиваем собственный, первый в Москве учебно-строительный технопарк, в котором будем обучать студентов, выпускников и уже работающих специалистов новациям в сфере строительства и промышленного производства. В числе резидентов технопарка будут кафедры градостроительства ведущих мировых вузов и архитектурных бюро. Здесь будут созданы собственные инновационные лаборатории, производственные мощности».

Помимо нехватки профессионалов на стройке наблюдается острый дефицит специалистов по BIM. Это сравнительно новое направление в проектировании во всем мире, суть которого заключается в создании полной цифровой копии здания, представляющую собой полную базу данных по всему проекту. Данные технологии с каждым годом всё чаще находят применение у большинства проектных и строительных компаний.

«Однако строительные и архитектурные ВУЗы только начинают вводить дополнительные учебные курсы по таким программам как Revit и ArchiCad, выпускающие же кафедры по BIM-дисциплинам и вовсе отсутствуют, хотя такие специалисты нужны на рынке труда уже сейчас, - отмечает Андрей Зенин, начальник управления проектных технологий ГК «Инград». - Одной из основных сложностей в формировании учебной программы в этой сфере является то, что к моменту её окончания программная среда (ввиду стремительного развития технологии и отсутствия регулирования на государственном уровне) может видоизмениться и «обрасти» дополнительным функционалом, которому нового сотрудника придется обучать уже после приема на работу. Мы решили пойти по другому пути и начать «воспитывать» собственных специалистов. Мы приглашаем студентов на «BIM-практику», а молодых специалистов обучаем необходимым навыкам в процессе работы. Также мы ведем переговоры с ведущими строительными ВУЗами о партнерстве в области образования будущих проектировщиков и специалистов в сфере BIM».

Надо помнить, что полностью механизировать процесс строительства не получится. Около трети затрат на строительно-монтажные работы приходится на долю живого труда. Но удивительная история - застройщики жалуются на кадровый голод, а выпускники ВУЗов годами не могут найти работу. При увеличении объемов ввода жилья компании не смогут без привлечения новых кадров, поэтому, скорее всего решить проблему кадрового дефицита все же удастся.

 

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