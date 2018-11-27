Кудрин пророчит крах реформам Путина

Идеолог нынешних реформ Алексей Кудрин заявил, что Россия не выполнит задачу, поставленную президентом — стать пятой экономикой мира к 2024 году при нынешних темпах роста. Но ведь от него много зависит. Так в чем же проблема?

Теневой реформатор прогнозирует застой

Кудрин выступил на Пятом международном форуме Финансового университета при правительстве России "Как попасть в пятерку" в Москве. Обсуждалась задача вхождения Россия в топ-5 мировых экономик по показателю ВВП по паритету покупательской способности, пишет РБК.

Известно, что Алексей Кудрин занимал пост министра финансов России в 2000–2011 годах, а в 2016–2018 годах руководил Центром стратегических разработок, идеи которого стали основой плана экономических реформ и майского указа Владимира Путина.

Однако первая же реформа — пенсионная, вызвала резкое недовольство населения, как и последующее повышение НДС, и очередное изменения правил ведения бинеса в нефтянке (экспортные пошлины заменены на НДПИ с возвратом акцизов для тех, кто поставляет топливо на внутренний рынок).

По словам Кудрина, темпы роста ВВП России не позволят ей стать одной из пяти крупнейших экономик мира к 2024 году, цитирует РБК. Страна попала "в серьезную застойную яму", заявил Кудрин, который выведен из-под прямой критики, пребывая на посту главы Счетной палаты. Потенциальные темпы роста российской экономики в настоящее время составляют примерно 1,6%, это ниже предыдущего прогноза в 1,8%, подчеркнул он, и призвал увеличить расходы на образование и здравоохранение.

Только Запад спасет российскую экономику?

Рецепт выхода из застоя у Кудрина следующий — нужно снижать долю государства в экономике и бороться с инфляцией. Но это, по его мнению, невозможно сделать без опоры на Запад. 10 октября, выступая на заседании правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), Кудрин отметил, " что если санкции будут усиливаться, то цели, поставленные президентом, становятся практически недостижимы по многим показателям".

То есть, по мнению Кудрина, мы должены отойти на политический статус-кво 2014 года — до "Крымской весны". Что сделать этого Владимир Путин не сможет еще раз показал Керченский инцидент. Возникает вопрос, зачем ставить в разработчики реформ человека, который заведомо их не выполнит в силу опоры на "лучшие наработки" на Западе?

Кудрин вместе с экономическим блоком российского правительства (Силуанов, Орешкин, Набиуллина) исповедует глобалистскую идеологию либерального рыночного фундаментализма, направленную не на защиту интересов России и ее населения, а на реализацию требований глобального рынка и господствующих на нем транснациональных корпораций и мирового финансового капитала, пишет Александр Айвазов в REGNUM.

Монополии постоянно навязывают повышение цен, указывает Айвазов.

Кто играет в монополию?

Например, в России, в цене 1 литра бензина АИ-92 в 42 рубля 9 рублей составляют себестоимость производства, транспортировки и реализации, 6 рублей — это прибыли нефтяников и розницы. Остальное, якобы забирает государство в форме акцизов и других налогов. Допустим, но если цена производства в приведенном примере составляет 15 рублей, то норма прибыли — 40 %. Это очень много, например, рентабельность в добывающей промышленности в США составляет всего 10%. А средняя норма прибыли в России 8-10 %, указывает автор.

По словам Александра Айвазова, прибыль российских нефтяников — это монопольно высокая прибыль, большую долю которой составляет природная рента, которую должно было бы присваивать государство и отдавать на нужды населения. То есть избыточные 4,5 рубля тоже надо изымать у монополистов и снижать на эту сумму цену на бензин, предлагает он.

Кудрин не может не знать о том, что свободного рынка в России в монополизированных отраслях нет, но, вероятно, при распределении сверхприбыли с ним тоже делятся или он работает на подрыв российского суверенитета России по заказу тех же ТНК, предлагая заранее невыполнимые задачи.

Не понятно и другое, зачем президенту пускать пыль в глаза народу несбыточными планами об улучшении жизни ? Или уж вводите плановую экономику, как говорится "в тяжелые для страны времена", или создавайте реальную конкуренцию. Начните с нефтянки. Кстати, в Китае 70% ВВП дает средний и малый бизнес, а в России по данным Минэкономразвития — это всего 20%.

Комментарий эксперта

Как сказал "Правде.Ру" эксперт "Международного финансового центра" Владимир Рожанковский, классическая экономика может базироваться "либо на аккумулированных пассивных активах", либо на экспортной выручке. "У нас — второй вариант, и эта выручка, к сожалению, сейчас не очень большая, потому что цены на сырье и, прежде всего, на нефть волатильны", — заметил экономист. Но при этом, по его мнению, " очень сильно выросли расходы на пассивные службы, например на содержание армии".

"Расход на армию, вооружение и службы правопорядка должен составлять не более 4% ВВП, у меня есть подозрения что сейчас совокупная доля расходов на армию и спецслужбы у нас — 8 % ВВП. Это очень большой объем и конечно это гиря на экономике", — добавил эксперт.

Пл словам Владимира Рожанковского, "Алексей Кудрин сейчас не имеет должности в правительстве, которая позволяла бы ему издавать директивы, он высказывается как частное лицо и не может рассчитывать, что его рекомендации будут использованы".

По мнению эксперта, увеличение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) (то есть изъятие природной ренты), "сильно ухудшит перспективы тех, кто занимается геологоразведкой и трубными бурениями". "Они просто не будут бурить, значит не будет разведки, старые скважины будут истощаться, новые не будут строить".

" Я недавно провел исследование — какие у нас были цены на бензин при цене при цене нефти 67 долларов за баррель марки "Брент". В 2004 году при такой цене за баррель литер бензина АИ-95 стоил в районе 18 рублей, а сейчас — 42 рубля. Разница в 2 раза — это дикая бензиновая инфляция. Это связано с историей налоговых сборов. Производители бензина чувствуют, что правила игры постоянно меняются и запасаются подушкой безопасности", — сделал вывод эксперт.

Читайте по теме:Путин попросил Медведева понимать, какова реальная жизнь в России

Как из-за реформы от Путина уходят избиратели