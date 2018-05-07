Ripple – бесконечное ICO?

Ни для кого не секрет, что регуляторы по всему миру негативно настроены против некоторых криптовалют, многие из которых рассматриваются как "ценные бумаги". Мир цифровых денег был встречен серьёзной критикой и постоянными дискуссиями. Не так давно, регуляторы обратили свой взор на Ripple. В связи с недавним иском против компании, они убеждены, что Ripple получает многомиллионную прибыль с помощью незарегистрированных распродаж токена.

В иске говорится о том, что Ripple — "это, по сути, бесконечный ICO", который намерен обмануть ничего не подозревающих пользователей.

Если это правда, то согласно этому заявлению, Ripple нарушил множество федеральных законов, открыв незарегистрированную распродажу активов инвесторам.

Истец, инвестор Райан Коффи, утверждает, что исполнительный директор Ripple, Брэдли Гарлингхаус, а также вся компания Ripple Labs незаконно начала распродажи активов. Коффи рекомендует всем, кто вложил свои деньги в Ripple, купив XRP-токены, присоединиться к иску.

Затем, спикер Ripple, Том Чанник, опроверг это утверждение. В своём письме в Bloomberg он указал, что "мы, естественно, видели то сообщение о поданном против нас иске, который, впрочем, пока ещё не был удовлетворён. Как и любая уважающая себя организация, мы оценим серьёзность поданного против нас иска, и примем все необходимые меры".

"Так или иначе, решение о том, чем на самом деле является XRP остаётся за Комиссией по ценным бумагам и биржам. Мы всё ещё надеемся на то, что XRP не будет воспринят как ценные бумаги", — добавляет Чанник.

В январе этого года, Коффи приобрёл 650 XRP-токенов, а затем, при их продаже, он потерял огромную сумму денег, сообщает он в иске.

Тем не менее, пока что нельзя точно сказать, является ли Ripple финансовым активом, или же нет. Это решение, как отметил Чанник, целиком и полностью зависит от Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Напомним, что ранее, в марте, SEC заявили, что законы о ценных бумагах применяются и к криптовалютам, в частности, устраивающим ICO. SEC также отметили, что разослали всем крипто-компаниям повестки, в которых было сказано о том, что все цифровые активы (в категорию которых попадают и сами криптовалюты, и ICO-проекты), которые предлагаются инвесторам, попадают под понятие "ценная бумага", и отношения с ними будут регулироваться в соответствии с действующим законодательством США. Иными словами, любая организация, проводящая операции с криптовалютами попадает под действие законов о ценных бумагах.

Такой ход, по мнению SEC, позволяет инвесторам действовать в рамках закона, который призван защитить их средства.

В официальном заявлении на сайте SEC сказано: "Многие платформы определяют себя как "биржи", что может быть неправильно истолковано инвесторами, которые будут полагать, что эти платформы ведут свою деятельность законно, или отвечают требованиям и стандартам, установленным по отношению ко многим официальным финансовым биржам".

"Таким образом, нет оснований верить такой информации (излагаемой на информационных ресурсах этих платформ), у них может и не быть той ответственности перед законом, которая есть у официальных организаций".

В то же время, иск, поданный на Ripple, в котором утверждается, что это бесконечное ICO, может быть и не удовлетворён. На данном этапе, всё будет зависеть от регулятора (SEC), который должен будет вынести вердикт в отношении того, чем является XRP.