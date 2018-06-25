Анализ цен трёх токенов: BTC, ETH, XRP

После выходных, крипторынок снова погрузился в "красное", причём с ещё большими просадками.

4-часовой график пары BTC/USD

Вроде бы, биткоин стабилизировался на отметке в $6,150 за время европейской сессии. Ключевой уровень поддержки установлен на уровне в $6,000.

Нашему взору открывается отчётливый медвежий сценарий для биткоина, хотя и несколько расхождений между ценой и техническими индикаторами также нельзя не отметить. Коридор между $5,770 и $6,300 пока что чист от любых технических лимитов.

Сверху, биткоину нужно пробить как раз $6,300, чтобы вернуться к бычьему тренду. Если ему это удастся, то первым барьером выступит отметка в $6,560, откуда откроется сценарий роста. Если продолжительный бычий импульс будет сохранён, то пара BTC/USD сможет добраться до следующего барьера, $6,880. И уже на уровне в $7,100 находится верхняя граница потенциального тренда. Там же проходит и EMA50.

Если рассматривать продолжение распродаж, то первой значительной опорой может стать отметка в $5,800, минимальная цена 23 июня, а сразу же за ней — $5,600, где находится "потолок" медвежьего канала. Чуть ниже, ближайшие опоры расположены у $5,400 и $5,000.

Индикатор MACD не демонстрирует акселерацию недавних просадок. Это первое серьёзное расхождение между актуальной ценой и техническим поведением токена с самого начала месяца. Похожие расхождения в графиках появляются ежедневно.

Индекс направленного движения говорит нам о том, что с тех пор, как 23 июня появились просадки в цене биткоина, на его рынке возникло очень много активной покупательской силы. Продажи также нарастили темп, причём тоже довольно активно. ADX пока торгуется у 37, так что текущий тренд очень силён.

4-часовой график пары ETH/USD

Пара ETH/USD оставила минимум на $420 и смогла вернуть себе 10% стоимости, подпрыгнув к $460. Технический сценарий у пары очень сложный, поскольку цена сейчас запуталась в клубке точек сопротивления, опор и линий тренда.

Текущий радиус роста токена зажат в продолжительном экспансивном канале, который находится даже ниже того канала, в который ETH попал в середине апреля. Наклонный вид этой структуры говорит о том, что токен может с одинаковой вероятностью пробить как "потолок", так и "дно".

Учитывая вертикальную направленность роста токена, ETH вполне может увидеть препятствие в виде основных линий канала. Первой важной точкой будет $460, а затем, чуть менее интенсивная, $470. Затем, другой, немаловажной границей станет отметка в $480, где будет проходить основная линия сопротивления, как и EMA50.

Если рассчитывать, что токен будет падать, то первой опорой станет уже упомянутый уровень в $420, откуда начинается уверенный медвежий тренд. Если токену не удастся сразу же из него вырваться, то следующей опорой станет $400, откуда для токена начнётся затяжное падение до $360, где сходится целый пучок опор за март.

Индикатор MACD пока что держится довольно высоко. Как и у биткоина, он демонстрирует расхождение с актуальной ценой. Эту структуру также можно пронаблюдать на ежедневных графиках.

Индекс направленного движения говорит о том, что продажи закрепились на довольно высоком уровне за последние несколько дней. Покупательская сила довольно ощутимо отреагировала при достижении токеном отметки в $420, что позволило ему немного вырасти. ADX пока что замер на высоком уровне, что говорит о том, что медвежий сценарий продолжается.

4-часовой график пары XRP/USD

Последняя пара из текущего технического анализа, XRP/USD, достигла тех уровней, которые мы не могли наблюдать с 13 декабря прошлого года.

Сильная распродажа опустила XRP/USD прямо на дно медвежьего канала, который заправляет ситуацией на рынке токена ещё с раннего мая. Ниже основания канала, первой, довольно отдалённой, поддержкой станет уровень в $0.40, а затем и $0.286.

Если вдруг ситуация изменится в обратном направлении, и токен начнёт расти, то первым барьером будет отметка в $0.54, где проходит EMA50. Выше, на $0.55, проходит SMA100 и другая линия сопротивления. Токену будет непросто пробиться наверх.

Индикатор MACD направлен вверх, что также является значительным расхождением с поведением токена, который упал до минимальных значений 13 июня. Различие в этих показателях может быть замечено и на ежедневных графиках.

Индекс направленного движения показывает нам, как продажи немного снизили свою активность на уровне в $0.44. Покупательская сила слегка повысилась, но всё ещё недостаточно, чтобы позволить токену вырасти до $0.47. ADX неизменно торгуется на высоких отметках, что говорит о силе текущего тренда.