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Автор Никита Лисицын

Bitcoin Cash стремится к $1000: быки контролируют рынок

Экономика » Криптовалюты » Криптобиржи

На данный момент уже с уверенностью можно говорить о том, что для криптовалют, наконец, наступили счастливые дни. На крипторынке царит вполне благоприятная атмосфера, так что будет крайне интересно наблюдать за тем, как будут развиваться события в текущем сеттинге и насколько долго он сможет удерживаться на рынке.

Bitcoin Cash стремится к 00: быки контролируют рынок. 386150.jpeg

Если исходить из цены токена Bitcoin Cash, то вполне вероятно, что на ближайшее время у крипторынка есть планы на серьезный рост. Благодаря довольно масштабному позитивному движению на рынке Bitcoin Cash почти удалось достичь отметки в $1000.

Аналогичная ситуация наблюдается и среди других криптовалют на рынке, но наиболее интересно повел себя именно этот токен.

Bitcoin Cash удалось вырасти с $758 до $978,57 (на момент написания статьи) всего за несколько дней, что говорит о том, что спрос на данный токен достаточно большой, он растет, и не собирается сбавлять темпы. Впрочем вполне вероятно, что через некоторое время BCH все же замрет на определенной позиции.

Благодаря приросту на 10,19 процента за 24 часа Bitcoin Cash еще ближе подобрался к четырехзначному барьеру, который может стать прочным препятствием для растущего токена. Хотя, скорее всего, он долго не продержится, если события будут развиваться с прежней скоростью.

Bitcoin Cash также смог вырасти на 8,49 процента по отношению к цене самого биткоина, что также намекает на наличие укрепившегося на рынке бычьего тренда. Несмотря на то, что прирост у BCH по отношению к биткоину немного ниже, чем к доллару, это все равно еще не повод для беспокойства, уверяют аналитики. На данный момент многие альткоины демонстрируют такую тенденцию. В настоящее время дела у Bitcoin Cash идут очень хорошо, впрочем достижение отметки в $1000 — заветная мечта для многих его держателей.

Bitcoin Cash стремится к $1000: быки контролируют рынок. 386151.png

На момент написания статьи у BCH 24-часовой объем торговли составляет около $741,726 млн, так что, как мы уже говорили, спрос на этот токен растет. Более того, покупки на его рынке имеют отчетливое преимущество над продажами, хотя в ближайшем будущем и эти два показателя могут прийти к равновесию. Если текущие бычьи настроения на рынке успокоятся, то рост BCH, как и многих других криптовалют, должен замедлиться.

Среди криптобирж пока что Huobi генерирует наибольшую часть капитализации токена. На втором месте стоит HitBTC, а затем и Bitfinex. Аналитики считают, что это довольно странно, хотя иногда бывает неплохо увидеть и альтернативные биржи, занимающие топ по торговле одним из токенов. В топ-5 среди криптобирж, торгующих Bitcoin Cash, лишь одна предлагает обмен в паре BCH/фиатная валюта, так что на рынке BCH не наблюдается серьезного притока свежего капитала.

На данный момент, стоит посмотреть за тем, как будут развиваться события вокруг этого альткоина. В индустрии криптовалют, как мы знаем, возможно все что угодно. Тем не менее эксперты считают, что уже к вечеру мы сможем увидеть, как Bitcoin Cash достигнет отметки в $1000. Хотя наличие лишь одной биржи, предлагающей обмен токена на фиатную валюту, может удержать многих инвесторов от покупки. С другой стороны, несмотря на текущий позитивный тренд на всем крипторынке в недалеком будущем мы, вероятно, увидим также и коррекционные движения, поскольку после такого скачка многие инвесторы и трейдеры, скорее всего, поспешат материализовать прибыль как можно скорее.

Прогноз от аналитиков на ближайшее время: ждать и наблюдать.

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