Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Экономика » Криптовалюты
Мнение эксперта Криптобиржи Аналитика
Автор Никита Лисицын

Анализ цен трёх токенов: BTC, ETH, XRP

Экономика » Криптовалюты » Криптобиржи

На крипторынке наконец появились быки. По сравнению с предыдущей неделей, дела у основных токенов пошли значительно лучше.

Анализ цен трёх токенов: BTC, ETH, XRP. 389249.jpeg

4-часовой график пары BTC/USD

Новая неделя торгов для биткоина начинается на довольно мажорной ноте: токен пребывает в районе $6,730, то есть уже на полпути к серьёзному барьеру. Если рассматривать дальнейший рост BTC, то ему придётся подняться до $6,900, затем до $7,100 и, наконец, возможной развязкой станет $7,800.

Пара BTC/USD смогла вырасти выше SMA200, и это должно очень сильно помочь цене двигаться дальше вверх в средней перспективе, хотя в краткосрочной перспективе, токену нужно запастись несколькими серьёзными опорами.

К счастью, на данный момент, есть несколько точек опоры, которые не очень сильно удалены друг от друга. Первая из них находится на $6,600, затем, практически сразу же пара может упереться в точку $6,550, но вот уже после неё, наблюдается длинный коридор, конец которого находится у SMA100, и отметки $6,400. В случае падения, если биткоин откатится до $6,400, он сотрёт весь полученный за недавнее время прирост.

Индикатор MACD на данном графике демонстрирует нам слабость и очень ровный горизонтальный профиль, который говорит о нерасторопности нынешних быков. Также возможны кратковременные корректировочные просадки.

Индекс направленного движения говорит о том, что контроль на рынке пока держат покупки, причём, с ощутимым преимуществом над продажами. ADX выше 20.

4-часовой график пары ETH/USD

У Ethereum ситуация не такая благоприятная как у биткоина. Токен не испытал огромного притока денег, а тот капитал, что он успел нарастить, он не использовал по максимуму, поскольку ETH не смог пробить SMA200 за 4 часа.

В настоящее время, сценарий у токена таков, что ему ещё только предстоит проверить этот барьер на прочность. На момент написания данной статьи, токен ETH торгуется на уровне $484, что чуть ниже (всего на $10) заветной SMA200. Эту границу токену обязательно нужно взять, чтобы пробить следующую, расположенную на $521, которая станет сильной опорой для дальнейшего роста и прыжка к $550, откуда откроется среднесрочный бычий тренд.

Ниже текущей цены, мы можем наблюдать уже первую опору, расположенную за EMA50 - $470. Следом идут также довольно прочные опоры, расположенную на $460 и в точке, где проходит SMA100 - $456.

Индикатор MACD на 4-часовом графике для Ethereum также находится в ровном горизонтальном положении. У него есть бычий потенциал, но пока MACD ведёт себя крайне неуверенно. Возможен рост показателя в краткосрочной перспективе.

Индекс направленного движения говорит нам о том, что рынок также находится под контролем у покупателей, с хорошим, добротным преимуществом над продажами, хотя они и не планируют дальнейшего снижения. ADX не информирует нас о силе зарождающегося тренда.

4-часовой график пары XRP/USD

Ripple, сегодня, является слабейшим из тройки токенов. XRP очень далёк от SMA200, а некоторые индикаторы противоречивы, так что спрогнозировать его поведение для аналитиков пока трудно.

На момент написания данной статьи, токен торгуется на отметке $0.48, что выше EMA50 и SMA100. Эти две скользящие средние формируют довольно сильную поддержку для XRP. Если всё же, несмотря на всю силу своих опор, токен устремится вниз, то его ждёт просадка до $0.466, а затем до $0.429 и, наконец, до $0.40.

В случае роста, XRP придётся преодолеть барьер в $0.506, закрепиться на нём как следует, и лишь затем попытаться пробить SMA200, которая, в данный момент, замечена на $0.52. Лишь выше $0.55 мы можем ожидать возникновения подходящих условий для быков.

Индикатор MACD на графике токена XRP демонстрирует гораздо более слабый профиль, чем у его собратьев. Очень плоский, и практически идущий вдоль нулевой линии, показатель не говорит о наличии силы тренда, и отсюда можно сделать только один вывод: быть аккуратнее с Ripple, потому что он сейчас крайне непредсказуем.

Индекс направленного движения демонстрирует равенство между уровнем покупок и уровнем продаж, а ADX пока находится ниже обычных уровней, что демонстрирует зарождение какого-то сильного тренда, хотя пока и неясно, какого именно. 

Во Владивостоке замечен личный самолет Ким Чен Ына Во Владивостоке замечен личный самолет Ким Чен Ына

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы биткоин биткоин курс криптовалюты курс биткоина курс криптовалют биткоин +к доллару биржа криптовалют
Обсудить
Актуальная аналитика
Формула небес
Следующим президентом США станет Форрест Гамп?
Криптобиржи
Анализ цен трёх токенов: BTC, ETH, XRP
Мир
Чем закончатся для Хорватии выкрики "Слава Украине!"
Читательский топ
Макрон взбесил Францию решением поехать на ЧМ. Причина не в России
Утопивший солдата в танке офицер проговорился о тайной войне
Совет Европы требует от России денег на русофобию
Мир шокирован. Русские заявили: "История держится на нас"
Ученые: ходьба не поможет сохранить здоровье
Сейчас читают
Бабченко: "убийства" избежал, но попал в заключение
Украина
Бабченко: "убийства" избежал, но попал в заключение Видео 
Россия не вернется - нам там делать нечего
Мир
Россия не вернется - нам там делать нечего Видео 
Яков Кедми: Почему русские скрывают свою историю
Точка зрения
Яков Кедми: Почему русские скрывают свою историю Видео 
Утраченные иллюзии: Армения порвала с Турцией
Новости Армении
Утраченные иллюзии: Армения порвала с Турцией Видео 
Людей корежит: ЧМ-2018 превратил оппозицию в посмешище
Политика
Людей корежит: ЧМ-2018 превратил оппозицию в посмешище Видео 
Новости Все >
Дыра в фитнес-трекерах раскрыла ЦРУ, ЧВК и войска в Крыму
"Вскрывательница ватки" Панина потребовала найти всех своих обидчиков
Эксперты: пенсионный возраст может убить экономику
"Россия-1" обвинила в критике пенсионной реформы Украину и ботов
Член парламента Британии требует лишить Россию финала ЧМ-2018
Полиция расстреляла пса, защищавшего пьяного хозяина
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Европа
Макрон взбесил Францию решением поехать на ЧМ. Причина не в России

Дело в том, что в следующий вторник, 10 июля, он должен был обнародовать план помощи 8,7 миллионам французов, которые живут за чертой бедности. Однако на днях Франция обыграла Аргентину на Чемпионате мира по футболу, и планы президента поменялись.

Макрон взбесил Францию решением поехать на ЧМ. Причина не в России
Утопивший солдата в танке офицер проговорился о тайной войне
Происшествия
Утопивший солдата в танке офицер проговорился о тайной войне
Европа
Совет Европы требует от России денег на русофобию
Советское наследие
Мир шокирован. Русские заявили: "История держится на нас"
Общество
Поэт Рубинштейн рассказал, почему ему дурно от побед сборной России

Потому что для него российские футболисты – чужие, а футбол – лишь орудие в руках политики.

Поэт Рубинштейн рассказал, почему ему дурно от побед сборной России
Австрийские СМИ возмутили и обидели Украину
Украина
Австрийские СМИ возмутили и обидели Украину
Советское наследие
Мир шокирован. Русские заявили: "История держится на нас"
Власть
Запад все еще надеется на мятеж в России
Политика
Поклонская единственная из депутатов отказалась приветствовать конгрессменов США стоя

Это произошло на заседании нижней палаты правительства.

Поклонская единственная из депутатов отказалась приветствовать конгрессменов США стоя
В Японии казнили главу "Аум Синрикё"
Мир
В Японии казнили главу "Аум Синрикё"
Соцсети
"Они живут, а мы выживаем": народ высказал мнения о власти и пенсии
Происшествия
МВД прекратило резонансное дело против матери ребенка-инвалида
Соломон Соловьев Следующим президентом США станет Форрест Гамп? Соломон Соловьев Руслан Веснянко Бабченко: "убийства" избежал, но попал в заключение Руслан Веснянко Станислав Варыханов Феерический фейк о ЧМ-2018 от Los Angeles Times Станислав Варыханов
Комментарии
Будет война? Сирийское ПВО сбило самолет Израиля
Иранскую девушку арестовали за танец
Утопивший солдата в танке офицер проговорился о тайной войне
Будет война? Сирийское ПВО сбило самолет Израиля
Утопивший солдата в танке офицер проговорился о тайной войне
Депутатов Госдумы начали бить на улице
Депутатов Госдумы начали бить на улице
СМИ: вернувшихся из России конгрессменов встретили насмешками
Все равно не доживем? Пенсионный фонд предлагают закрыть
Будет война? Сирийское ПВО сбило самолет Израиля
Воронежец выгулял по центру города ванну на поводке
Депутатов Госдумы начали бить на улице
Будет война? Сирийское ПВО сбило самолет Израиля
Член парламента Британии требует лишить Россию финала ЧМ-2018
Депутатов Госдумы начали бить на улице
Мир шокирован. Русские заявили: "История держится на нас"
Астана и Ташкент дрейфуют в сторону США
Российские военные раздали сирийцам 10 тонн гуманитарной помощи
Астана и Ташкент дрейфуют в сторону США
Запад все еще надеется на мятеж в России
Депутатов Госдумы начали бить на улице
Мир
Чем закончатся для Хорватии выкрики "Слава Украине!"

Скандал с выкриком игрока сборной Хорватии Домагоя Виды "Слава Украине!" существенно подпортил репутацию команды.

Чем закончатся для Хорватии выкрики "Слава Украине!"
Как Россия помогла Эрдогану на президентских выборах
Ближний Восток
Как Россия помогла Эрдогану на президентских выборах
Совет Европы требует от России денег на русофобию
Европа
Совет Европы требует от России денег на русофобию
Все подробности: Британия заявила о химатаке "Новичком"
Евросоюз
Все подробности: Британия заявила о химатаке "Новичком"
Двойная игра Лукашенко... Против России?
Белоруссия
Двойная игра Лукашенко... Против России?
Солсбери не отпускает призрак "Новичка"
Евросоюз
Солсбери не отпускает призрак "Новичка"
Чемпионат в России: много эмоций и немного харассмента
Мир
Чемпионат в России: много эмоций и немного харассмента
Fake news для нужных политических решений
Мир
Fake news для нужных политических решений
Путин и Трамп встретятся на узкой дорожке
Мир
Путин и Трамп встретятся на узкой дорожке
Выбор Турции требует уважения к себе
Ближний Восток
Выбор Турции требует уважения к себе
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался