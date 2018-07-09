Анализ цен трёх токенов: BTC, ETH, XRP

На крипторынке наконец появились быки. По сравнению с предыдущей неделей, дела у основных токенов пошли значительно лучше.

4-часовой график пары BTC/USD

Новая неделя торгов для биткоина начинается на довольно мажорной ноте: токен пребывает в районе $6,730, то есть уже на полпути к серьёзному барьеру. Если рассматривать дальнейший рост BTC, то ему придётся подняться до $6,900, затем до $7,100 и, наконец, возможной развязкой станет $7,800.

Пара BTC/USD смогла вырасти выше SMA200, и это должно очень сильно помочь цене двигаться дальше вверх в средней перспективе, хотя в краткосрочной перспективе, токену нужно запастись несколькими серьёзными опорами.

К счастью, на данный момент, есть несколько точек опоры, которые не очень сильно удалены друг от друга. Первая из них находится на $6,600, затем, практически сразу же пара может упереться в точку $6,550, но вот уже после неё, наблюдается длинный коридор, конец которого находится у SMA100, и отметки $6,400. В случае падения, если биткоин откатится до $6,400, он сотрёт весь полученный за недавнее время прирост.

Индикатор MACD на данном графике демонстрирует нам слабость и очень ровный горизонтальный профиль, который говорит о нерасторопности нынешних быков. Также возможны кратковременные корректировочные просадки.

Индекс направленного движения говорит о том, что контроль на рынке пока держат покупки, причём, с ощутимым преимуществом над продажами. ADX выше 20.

4-часовой график пары ETH/USD

У Ethereum ситуация не такая благоприятная как у биткоина. Токен не испытал огромного притока денег, а тот капитал, что он успел нарастить, он не использовал по максимуму, поскольку ETH не смог пробить SMA200 за 4 часа.

В настоящее время, сценарий у токена таков, что ему ещё только предстоит проверить этот барьер на прочность. На момент написания данной статьи, токен ETH торгуется на уровне $484, что чуть ниже (всего на $10) заветной SMA200. Эту границу токену обязательно нужно взять, чтобы пробить следующую, расположенную на $521, которая станет сильной опорой для дальнейшего роста и прыжка к $550, откуда откроется среднесрочный бычий тренд.

Ниже текущей цены, мы можем наблюдать уже первую опору, расположенную за EMA50 - $470. Следом идут также довольно прочные опоры, расположенную на $460 и в точке, где проходит SMA100 - $456.

Индикатор MACD на 4-часовом графике для Ethereum также находится в ровном горизонтальном положении. У него есть бычий потенциал, но пока MACD ведёт себя крайне неуверенно. Возможен рост показателя в краткосрочной перспективе.

Индекс направленного движения говорит нам о том, что рынок также находится под контролем у покупателей, с хорошим, добротным преимуществом над продажами, хотя они и не планируют дальнейшего снижения. ADX не информирует нас о силе зарождающегося тренда.

4-часовой график пары XRP/USD

Ripple, сегодня, является слабейшим из тройки токенов. XRP очень далёк от SMA200, а некоторые индикаторы противоречивы, так что спрогнозировать его поведение для аналитиков пока трудно.

На момент написания данной статьи, токен торгуется на отметке $0.48, что выше EMA50 и SMA100. Эти две скользящие средние формируют довольно сильную поддержку для XRP. Если всё же, несмотря на всю силу своих опор, токен устремится вниз, то его ждёт просадка до $0.466, а затем до $0.429 и, наконец, до $0.40.

В случае роста, XRP придётся преодолеть барьер в $0.506, закрепиться на нём как следует, и лишь затем попытаться пробить SMA200, которая, в данный момент, замечена на $0.52. Лишь выше $0.55 мы можем ожидать возникновения подходящих условий для быков.

Индикатор MACD на графике токена XRP демонстрирует гораздо более слабый профиль, чем у его собратьев. Очень плоский, и практически идущий вдоль нулевой линии, показатель не говорит о наличии силы тренда, и отсюда можно сделать только один вывод: быть аккуратнее с Ripple, потому что он сейчас крайне непредсказуем.

Индекс направленного движения демонстрирует равенство между уровнем покупок и уровнем продаж, а ADX пока находится ниже обычных уровней, что демонстрирует зарождение какого-то сильного тренда, хотя пока и неясно, какого именно.