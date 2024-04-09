Россия прочно удерживает лидерство на нефтяном рынке Индии

Российская нефть стала основной на рынке Индии

2:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

Доля российской нефти в общем объёме импорта в Индию возросла до 35 процентов. Таковы итоги завершившегося 31 марта финансового года в Индии. В прошлом году доля российской нефти составляла 23 процента.

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В течение прошедшего финансового года Россия экспортировала около 1,57 миллиона баррелей в сутки, по сравнению с одним миллионом баррелей в сутки в предшествующем финансовом году, сообщает индийское деловое издание The Economic Times.

При этом остальные ключевые поставщики нефти — Ирак, Саудовская Аравия, ОАЭ и США — сократили своё присутствие на рынке Индии.

Например, доля Ирака снизилась до 20 процента (с 21 процентами), с поставками в объёме 0,89 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 0,95 миллиона баррелей в предыдущем финансовом году.

Поставки нефти из Саудовской Аравии сократились с 0,78 миллиона баррелей в сутки до 0,69 миллиона баррелей в сутки. Доля королевства в общем объеме импорта нефти в Индию уменьшилась до 15 процентов с 17,5 процентов, ОАЭ сократила свою долю до шести процентов с девяти процентов, а США — до 3,5 процентов с 5,5 процентов.

The Economic Times отмечает, что российская нефть остается привлекательной для индийских нефтепереработчиков, которые стремятся сэкономить на каждом барреле, несмотря на более сложную и дорогую логистику, а также существенное снижение дисконта — до двух-трёх долларов за баррель — по отношению к Brent.

Эксперт издания "ИнфоТЭ" и заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов отметил, что скидки на российскую нефть были привлекательны для индийских покупателей, но они же были и своего рода платой за риски из-за западных санкций при транспортировке нефти морским путём.

В настоящее время всё меньше российской нефти отправляется морем с использованием западной системы транспортировки.

Фролов отметил, что количество рисков снижается, поскольку санкции затрагивают только добычу и транспортировку нефти, но не покупателей. Однако если индийские компании сократят закупки российской нефти при сохранении текущего уровня потребления, это может привести к пересмотру торговых связей с другими рынками.

Например — до санкций Россия занимала третье место по поставкам в США нефти и нефтепродуктов. Однако после того, как было введено эмбарго, в Соединённые Штаты нарастили поставки Саудовская Аравия и Ирак.

Но они не наращивали добычу как таковую. То есть чтобы увеличить поставки в США, им пришлось сократить поставки на другие рынки. На которые как раз и пришла Россия.