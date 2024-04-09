Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков
Россия прочно удерживает лидерство на нефтяном рынке Индии

Российская нефть стала основной на рынке Индии

2:56
Экономика

Доля российской нефти в общем объёме импорта в Индию возросла до 35 процентов. Таковы итоги завершившегося 31 марта финансового года в Индии. В прошлом году доля российской нефти составляла 23 процента.

Российская нефть стала основной на рынке Индии
Фото: wikimapia by Artur1917 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

В течение прошедшего финансового года Россия экспортировала около 1,57 миллиона баррелей в сутки, по сравнению с одним миллионом баррелей в сутки в предшествующем финансовом году, сообщает индийское деловое издание The Economic Times.

При этом остальные ключевые поставщики нефти — Ирак, Саудовская Аравия, ОАЭ и США — сократили своё присутствие на рынке Индии.

Например, доля Ирака снизилась до 20 процента (с 21 процентами), с поставками в объёме 0,89 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 0,95 миллиона баррелей в предыдущем финансовом году.

Поставки нефти из Саудовской Аравии сократились с 0,78 миллиона баррелей в сутки до 0,69 миллиона баррелей в сутки. Доля королевства в общем объеме импорта нефти в Индию уменьшилась до 15 процентов с 17,5 процентов, ОАЭ сократила свою долю до шести процентов с девяти процентов, а США — до 3,5 процентов с 5,5 процентов.

The Economic Times отмечает, что российская нефть остается привлекательной для индийских нефтепереработчиков, которые стремятся сэкономить на каждом барреле, несмотря на более сложную и дорогую логистику, а также существенное снижение дисконта — до двух-трёх долларов за баррель — по отношению к Brent.

Эксперт издания "ИнфоТЭ" и заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов отметил, что скидки на российскую нефть были привлекательны для индийских покупателей, но они же были и своего рода платой за риски из-за западных санкций при транспортировке нефти морским путём.

В настоящее время всё меньше российской нефти отправляется морем с использованием западной системы транспортировки.

Фролов отметил, что количество рисков снижается, поскольку санкции затрагивают только добычу и транспортировку нефти, но не покупателей. Однако если индийские компании сократят закупки российской нефти при сохранении текущего уровня потребления, это может привести к пересмотру торговых связей с другими рынками.

Например — до санкций Россия занимала третье место по поставкам в США нефти и нефтепродуктов. Однако после того, как было введено эмбарго, в Соединённые Штаты нарастили поставки Саудовская Аравия и Ирак.

Но они не наращивали добычу как таковую. То есть чтобы увеличить поставки в США, им пришлось сократить поставки на другие рынки. На которые как раз и пришла Россия.

Чем торгует Россия кроме нефти?
Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы индия
Обсудить
Новости Все >
Орлова с агрессией прокомментировала реакцию участников "Дома-2" на смерть Кпадону
Юрий Антонов до сих пор не пришел в себя после акустической травмы на сцене
В Италии хотят, чтобы российские туристы работали
Android улучшила режим рабочего стола, начиная с 15 версии
Отец Кунгурова рассказал, что сын при болезни "потерял себя"
Причины вросших волос и воспалений: почему вам не следует использовать бритву для рук
Актриса Татьяна Догилева в необычном образе вернулась на съемочную площадку
Приводим щитовидку в порядок: рекомендации
Названы самые популярные коты в TikTok
Звёзды высказались о смерти певца Евгения Кунгурова: Женя, как же так?
Популярное
Затачиванием тупой секатор: вот как это правильно сделать — будет острым, как новый инструмент

При заточке секатора важно правильно подготовить инструмент.

Как заточить секатор
Этот продукт отлично подойдёт для удобрения
Вместо тонны навоза: весной разбрасываю этот продукт из кухни по грядкам — урожаю каждый раз удивляюсь
Лимонная вода с мёдом: незаменимое средство для укрепления иммунитета
Как Россия влияет на экономику США: золото "уплывает" из страны — Sohu
TimesRu: расчёт своего будущего соцрейтинга расстроил россиянина Олег Володин Су-34М вместе с планирующими ФАБ переписывают историю спецоперации Дмитрий Плотников Часов Яр падёт быстрее других городов, считают военные блогеры РФ и Украины Любовь Степушова
Это вызывает беспокойство у садоводов: говорим о пожелтевшей туе
Сажаем лук-севок правильно: вот что поможет вырастить хороший урожай — важны эти нюансы
В Минкультуры обратились с требованием запретить прокат нового фильма с Ургантом
В Минкультуры обратились с требованием запретить прокат нового фильма с Ургантом
Последние материалы
Филипп Киркоров восхитился сладостями тюменского кондитера Гольцман
Дарья Баскакова: микротоковые массажеры изменят ваш внешний вид
Яблоня Джеромини - один из популярных сортов в мире
Смузи со вкусом шарлотки: креативный рецепт
Зендея рассказала о съёмках интимных сцен с двумя партнёрами
Бывший адвокат балерины Волочковой обманул ее на полмиллиона рублей
Штрафы за парковку на зеленых насаждениях Москвы могут достигать 300 тыс. рублей
Эксперты прогнозируют стабильные цены на яйца к Пасхе
Бородавко назвал "бредовой" идею FIS отказаться от фторсодержащих мазей
"Циан": рост цен на новое жильё в Московском регионе превысил 2% за квартал
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников