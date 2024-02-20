В Китае удивились реакции американской прессы на успехи России

Baijiahao: США удивили своей реакцией на успехи России

2:35 Your browser does not support the audio element. Экономика

Американские и европейские СМИ стремятся убедить мировое сообщество в том, что дела у России плохи, так что не стоит с ней контактировать. Но на этом фоне риторика прессы в США по отношению к России стала неожиданно меняться, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Baijiahao.

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Так его авторы прокомментировали материал американской телекомпании CNN, в котором говорилось, что за последние два года Россия значительно обогатилась. Утверждалось даже, что у РФ никогда ранее не было таких больших денежных средств, как сейчас.

По мнению журналистов CNN, российское государство получает огромные прибыли от торговли энергоносителями, суммы которых оцениваются в миллиарды долларов, что является значительным достижением для страны, находящейся под санкциями. Американцы утверждают, что Россия стала богаче благодаря своим отношениям с Индией.

По их словам, Россия увеличила поставки нефти в Индию в десятки раз, что принесло обеим странам значительную выгоду. Россия получает деньги от Индии, а та, в свою очередь, перерабатывает нефть и продаёт их на Запад.

Авторы материалы Baijiahao цитируют выводы CNN о том, что покупка российской нефти Индией значительно смягчила санкционное давление на Россию.

Факт признания одним из ведущих американских СМИ того, что Россия увеличивает свое богатство в условиях санкций, является довольно необычным. Ранее американская пресса склонялась к мнению о неизбежном крахе российской экономики. Однако сейчас точка зрения меняется.

Авторов материала также удивило то, что в США именно Индию рассматривают как главного стратегического партнёра России. В то время как объём торговли между Россией и Китаем в прошлом году превысил 200 миллиардов долларов, сотрудничество с Индией намного скромнее, полагают авторы материала.

Заметим, что в 2023 году объём торговли России и Индии составил около 65 миллиардов долларов. При этом Россия поставила в эту страну товаров на сумму более 60 миллиардов долларов. А Китай — на сумму более ста миллиардов.

Сказать, что Россия смогла обогатиться и успешно справиться с санкциями благодаря Индии, является весьма наивным утверждением, полагают авторы материала.

Они отмечают, что такое достижение стало возможно благодаря высокому уровню стратегического мышления и умению адаптироваться к изменяющейся ситуации, а также эффективно строить отношения с партнёрами.