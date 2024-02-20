Американские и европейские СМИ стремятся убедить мировое сообщество в том, что дела у России плохи, так что не стоит с ней контактировать. Но на этом фоне риторика прессы в США по отношению к России стала неожиданно меняться, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Baijiahao.
Так его авторы прокомментировали материал американской телекомпании CNN, в котором говорилось, что за последние два года Россия значительно обогатилась. Утверждалось даже, что у РФ никогда ранее не было таких больших денежных средств, как сейчас.
По мнению журналистов CNN, российское государство получает огромные прибыли от торговли энергоносителями, суммы которых оцениваются в миллиарды долларов, что является значительным достижением для страны, находящейся под санкциями. Американцы утверждают, что Россия стала богаче благодаря своим отношениям с Индией.
По их словам, Россия увеличила поставки нефти в Индию в десятки раз, что принесло обеим странам значительную выгоду. Россия получает деньги от Индии, а та, в свою очередь, перерабатывает нефть и продаёт их на Запад.
Авторы материалы Baijiahao цитируют выводы CNN о том, что покупка российской нефти Индией значительно смягчила санкционное давление на Россию.
Факт признания одним из ведущих американских СМИ того, что Россия увеличивает свое богатство в условиях санкций, является довольно необычным. Ранее американская пресса склонялась к мнению о неизбежном крахе российской экономики. Однако сейчас точка зрения меняется.
Авторов материала также удивило то, что в США именно Индию рассматривают как главного стратегического партнёра России. В то время как объём торговли между Россией и Китаем в прошлом году превысил 200 миллиардов долларов, сотрудничество с Индией намного скромнее, полагают авторы материала.
Заметим, что в 2023 году объём торговли России и Индии составил около 65 миллиардов долларов. При этом Россия поставила в эту страну товаров на сумму более 60 миллиардов долларов. А Китай — на сумму более ста миллиардов.
Сказать, что Россия смогла обогатиться и успешно справиться с санкциями благодаря Индии, является весьма наивным утверждением, полагают авторы материала.
Они отмечают, что такое достижение стало возможно благодаря высокому уровню стратегического мышления и умению адаптироваться к изменяющейся ситуации, а также эффективно строить отношения с партнёрами.
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