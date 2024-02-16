В Италии рассказали об экономистах, лишившихся дара речи из-за России

Money: положение дел в России лишило дара речи многих экономистов

2:15 Your browser does not support the audio element. Экономика

За последние два года западные экономисты и политики изрядно постарались, сделав множество прогнозов относительно будущего России. И в основном эти прогнозы были достаточно мрачными, отмечает итальянское издание Money.

Фото: "Sanctions banner in men's hand with blurred Russian flag in background" by focusonmore.com is licensed under CC BY 2.0.

Сводились они к тому, что российское государство не способно выдержать длительное время выдерживать давление со стороны США и их союзников. Однако реальность оказалась гораздо менее благоприятной для Запада, говорится в материале (перевод сайта АБН24).

"Устойчивость российской экономики лишила дара речи, включая тех, кто предполагал, что первый удар западных санкций приведет к краху Кремля", — считает его автор.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал способность России преодолевать трудности, вызванные западными ограничениями. Однако его слова не воспринимались всерьёз на Западе, их считали пропагандой.

Лишь немногие европейские и американские эксперты смогли понять смысл, который Путин вкладывал в свои высказывания. Однако к началу 2024 года таких людей стало значительно больше.

России действительно удалось сохранить стабильность в условиях санкций. Страна может и не купается в роскоши, но всё же чувствует себя достаточно уверенно. Это опровергает пессимистические прогнозы Запада.

"По крайней мере на данный момент, Путин может шутить по поводу мрачных прогнозов западных аналитиков, согласно которым Российская Федерация рухнет в течение нескольких месяцев", — говорится в материале Money.

Более того, Россия не только справилась с давлением, но и продемонстрировала рост. Согласно недавнему отчету Всемирного банка, по паритету покупательной способности российская экономика оказалась даже в лучшем положении, чем немецкая.

МВФ также пересмотрел свой прогноз относительно России. По новым данным, рост ВВП страны к концу года составит 2,6 процента, что на 1,5 процентных пункта выше предыдущего прогноза.

Многие западные СМИ также меняют отношение к России. Если ранее они уверенно утверждали, что Россия обречена на провал, то теперь стараются быть более осторожными в своих оценках.