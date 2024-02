В Италии рассказали об экономистах, лишившихся дара речи из-за России

Your browser does not support the audio element.

За последние два года западные экономисты и политики изрядно постарались, сделав множество прогнозов относительно будущего России. И в основном эти прогнозы были достаточно мрачными, отмечает итальянское издание Money.

Фото: "Sanctions banner in men's hand with blurred Russian flag in background" by focusonmore.com is licensed under CC BY 2.0.