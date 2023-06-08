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Александр Приходько

В крымском пансионате "Парковое" лишают недвижимости инвесторов, неугодных структуре "Газпрома"

3:58
Экономика

На Южном берегу Крыма располагается пансионат "Парковое". Это комплекс апартаментов из 26 построек, расположенный на четырех линиях. Площадь этих апартаментов составляет 50 тысяч квадратных метров. Строительство пансионата происходило в период вхождения Крыма в состав России.

В крымском пансионате "Парковое" лишают недвижимости инвесторов, неугодных структуре "Газпрома"
Фото: yalta-parkovoe.com

Последние линии возводила компания "Консоль ЛТД" и ее правопреемник ООО "Консоль-строй ЛТД". Фирма имела завершенные проекты

  • в Симферополе,
  • Керчи,
  • Большой Ялте,
  • Алуште
  • и Евпатории.

Поэтому люди спокойно покупали недвижимость в пансионате.

"Парковое" находится между санаторием "Крымский бриз" и усадьбой Жуковского. Эти объекты принадлежат ООО "ЭТЦ Парковое", которым владеет ООО "Газпром добыча Оренбург". Недавно эта компания также получила 35 гектаров на Южном берегу Крыма. На этом участке планируют построить спортивный комплекс и пляжи. Собственников недвижимости в пансионате такое соседство не смущало. Многие из них являются гражданами России и новых российских территорий, членами многодетных семей и инвалидами. Они хотят лишь спокойно жить.

Тем не менее несколько лет назад они столкнулись с первыми трудностями. Так, было принято решение снести 20-этажное здание. Оплатить снос постройки обязали ее собственников. Причиной для принятия такого решения стали выявленные в ходе экспертиз нарушения градостроительных и экологических норм законодательства. Впрочем это ни о чем не говорило людям. Они не понимали, почему должны платить за уничтожение своей собственности. Для привлечения внимания общественности люди вышли на улицы.

Администрация Ялты "в деле"

Мэр Ялты Янина Павленко пошла на диалог с инвесторами, которые чувствовали себя обманутыми. Она пообещала им оказать помощь в оформлении аренды земли. При этом Павленко убедила людей в том, что без сноса здания не обойтись, но речь шла только об одном строении. Но инвесторы напрасно поверили мэру. Спустя год они не получили официальные ответы из администрации Ялты. Они также подали 20 жалоб в прокуратуру и 12 заявлений в администрацию, но помогать им никто не собирается до сих пор.

В начале 2023 года людям начали звонить незнакомые с предложением приобрести недвижимость дешево. В случае отказа им поступали угрозы об отключении воды и электричества. Некоторые инвесторы могли бы продать собственность, но по рыночной цене. А на предложенные деньги они все равно ничего не смогут купить. Для людей из ДНР и ЛНР это единственная недвижимость в России, почему они должны от нее отказываться?

В апреле стало известно, что сносу подлежат еще четыре здания пансионата. Снос инициировала администрация Ялты в интересах "Газпрома". По всей видимости, компании соседи в лице простых граждан не нравятся. Однако самостоятельно конфликтовать с ними и договариваться она не желает. Неудивительно, ведь чиновники могут решить проблему быстрее и с меньшими затратами.

Сейчас собственности могут лишиться 56 человек. Получается, инвестиции в Крым — это деньги на ветер? "Газпром" мог бы разобраться с этой проблемой иначе — заплатив людям рыночную стоимость их недвижимости. Но руководство ООО "Газпром добыча Оренбург" почему-то не думает ни о репутации государственной компании, ни о людях, которые могут лишиться единственного жилья. Неужели топ-менеджеров "Газпрома" волнуют только их кошельки?

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы ялта крым
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