"Синьхуа": строительство мегагазопровода из России в Китай почти завершено

Важнейший участок газопровода "Восточный маршрут", соединяющий Россию и Китай, завершен.

Об этом сообщило информационное агентство "Синьхуа" со ссылкой на строительную компанию PipeChina.

В материале китайского издания отмечается, что "этот участок позволит транспортировать газ из России в восточный экономический центр КНР Шанхай".

Трансграничный трубопровод протяженностью 5111 км входит в Китай через приграничный город Хэйхэ в северо-восточной провинции Хэйлунцзян и проходит через девять провинциальных регионов, поставляя природный газ в районы вдоль маршрута, включая Пекин, Шанхай и Тяньцзинь.

Он является частью проекта "Восточный маршрут", который соединяется с трубопроводом "Сила Сибири" протяженностью 3 тыс. км в России.

"Восточный маршрут" был частично запущен в декабре 2019 года, став первым трубопроводом для поставок российского газа в Китай. Мегапроект, который, как ожидается, будет завершен и начнет полностью функционировать к 2025 году, обеспечит Китай 38 миллиардами кубометров российского природного газа ежегодно начиная с 2024 года.

По данным PipeChina, прогнозируемые поставки могут помочь сократить выбросы углекислого газа в Китае на 164 миллиона тонн в год.

"Энергетический коридор повысит энергетическую безопасность и экономическое развитие восточных регионов Китая", — цитирует "Синьхуа" представителя компании.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

"Восточный маршрут" является частью 30-летнего соглашения между российским "Газпромом" и Китайской национальной нефтяной корпорацией, подписанного в мае 2014 года. Его стоимость — $400 млрд.

Одновременно с ним ведутся работы по строительству "западного газового маршрута" — трубопровода в Китай через территорию Монголии. После ввода в эксплуатацию по нему можно будет поставлять до 50 миллиардов кубометров газа в год.

Напомним, ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что между нашей страной и Китаем активно "развивается инвестиционное сотрудничество":

На сегодняшний день у российско-китайской межправительственной комиссии имеется 79 проектов на общую сумму более $160 млрд в сферах добычи и переработки полезных ископаемых.

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