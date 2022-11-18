Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Антон Куликов

Орбан: санкции ЕС против России могут стать причиной войны

Экономика

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что санкции, которые Евросоюз ввёл против России, могут стать причиной войны. По его словам, сторонники ограничительных мер "становятся на позицию той или иной стороны и делают шаг к войне".

Орбан: санкции ЕС против России могут стать причиной войны

Глава венгерского правительства подчеркнул, что для урегулирования конфликта на Украине нужны мирные средства, и призвал его непосредственных участников к прекращению огня и возобновлению переговоров.

"Очевидно, что мы шаг за шагом приближаемся к войне. Мы еще не находимся под огнём, но очень близки к тому, чтобы стать настоящей воюющей стороной", — сказал Орбан.

Венгерский премьер-министр считает, что нынешние действия Евросоюза очень опасны. Будапешт с самого начала выступал за мир и был против санкционной политики, так как венгры находится в непосредственной близости от Украины, отмечает издание MédiaKlikk.

Премьер заявил, что если ЕС рассмотрит девятый пакет санкций против России, касающийся ограничений в сфере энергетики, то он добьётся неучастия Венгрии в его принятии.

Впрочем, это не означает, что Венгрия может заблокировать очередной пакет санкций. По словам Орбана, его страна "не может позволить себе" накладывать вето на все решения Евросоюза, хотя и будет бороться за защиту своих интересов.

Венгрия в данный момент является единственным государством Евросоюза, которое выступает против санкций. Причём комментарии венгенских политиков и чиновников на сей счёт весьма отличаются от заявлений руководителей других государств сообщества.

Например, глава венгерского Министерства иностранных дел Петер Сийярто заявил, что европейские лидеры, поддержавшие санкции против России, нанесли ущерб экономике и должны уйти в отставку.

По словам Сийярто, в Евросоюзе хотят новых санкций против России только потому, что хотят оправдать собственные ошибочные решения. Глава МИД Венгрии отметил, что экономика ЕС движется к рецессии. А следовательно лица, которые принимают решения, должны оценить развитие событий.

"Тогда лидеры, которые поддержали санкции, должны выйти вперёд и сказать, что именно из-за них европейская экономика приблизилась к рецессии, и они должны уйти в отставку. Это была бы нормальная реакция тех, кто нанес ущерб Европе введением санкций", — сказал Сийярто.

Отметим, что ранее Венгрия добилась исключений на поставки энергоресурсов в страну из России. В частности, речь идёт об эмбарго на импорт нефти. Оно не было распространено на поставки по трубопроводам, ограничения коснулись импорта нефти морским путём. А это для Венгрии, которая не имеет выхода к морю, решающий фактор.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Темы евросоюз виктор орбан
Новости
Заводчанам в Красноярске подарили стриптизёршу: "Чтобы приятно мужикам сделать"
Мария Погребняк: на миллион рублей в месяц трудно жить — просто существовать
Офтальмолог: после 40 лет может резко начать падать зрение
Премьер Венгрии Орбан раскритиковал общеевропейский кредит для Украины
В США призвали "сделать шаг назад" в отношениях с Украиной
Экономист Беляев: Запад попытается конфисковать замороженные активы России
Высокоточным ударом ВС РФ уничтожен арсенал ВСУ с западной артиллерией
В Московской консерватории сыграют произведения Шопена
Жительница Санкт-Петербурга стала участницей ЕГЭ в 81 год
25 ноября в Новом театре состоится премьера спектакля "Лубянский гримёр"
Популярное
Силовые структуры
Суконкин: военный ВС РФ с позывным "Хищник" заработал почти 1 млн рублей в СВО

В зоне СВО морпех с позывным "Хищник" заработал почти миллион рублей за уничтожение украинской авиатехники.

Суконкин: военный ВС РФ с позывным "Хищник" заработал почти 1 млн рублей в СВО
ТОС-1А "Солнцепёк" сжигает штурмовые группы ВСУ в районе Сватово
Силовые структуры
ТОС-1А "Солнцепёк" сжигает штурмовые группы ВСУ в районе Сватово
Силовые структуры
Military Watch: Украине осталось 60 дней под ударами Суровикина
Мир. Новости мира
Канадцы обрушились на премьера Трюдо после того, как его отчитал лидер Китая
Сергей Лебедев Налог на домашних животных поможет России обеспечить безопасность городов Сергей Лебедев Ольга Лебедева "Побочка" украинских блэкаутов — в темноте расцветает мародёрство Ольга Лебедева Соломон Соловьев Знак зодиака 18 ноября: знаменитые Скорпионы Соломон Соловьев
Силовые структуры
ВКС РФ поразили украинские цеха по изготовлению ракет
Мир. Новости мира
Нармания: США придумали, как решить все проблемы с Россией с помощью Польши
Salem Reporter: украинскому беженцу в США сломали нос за слова о нацистах
Мир. Новости мира
Salem Reporter: украинскому беженцу в США сломали нос за слова о нацистах
Последние материалы
Заводчанам в Красноярске подарили стриптизёршу: "Чтобы приятно мужикам сделать"
Мария Погребняк: на миллион рублей в месяц трудно жить — просто существовать
Офтальмолог: после 40 лет может резко начать падать зрение
Орбан: санкции ЕС против России могут стать причиной войны
Премьер Венгрии Орбан раскритиковал общеевропейский кредит для Украины
В США призвали "сделать шаг назад" в отношениях с Украиной
Экономист Беляев: Запад попытается конфисковать замороженные активы России
Высокоточным ударом ВС РФ уничтожен арсенал ВСУ с западной артиллерией
В Московской консерватории сыграют произведения Шопена
Жительница Санкт-Петербурга стала участницей ЕГЭ в 81 год
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников