Орбан: санкции ЕС против России могут стать причиной войны

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что санкции, которые Евросоюз ввёл против России, могут стать причиной войны. По его словам, сторонники ограничительных мер "становятся на позицию той или иной стороны и делают шаг к войне".

Глава венгерского правительства подчеркнул, что для урегулирования конфликта на Украине нужны мирные средства, и призвал его непосредственных участников к прекращению огня и возобновлению переговоров.

"Очевидно, что мы шаг за шагом приближаемся к войне. Мы еще не находимся под огнём, но очень близки к тому, чтобы стать настоящей воюющей стороной", — сказал Орбан.

Венгерский премьер-министр считает, что нынешние действия Евросоюза очень опасны. Будапешт с самого начала выступал за мир и был против санкционной политики, так как венгры находится в непосредственной близости от Украины, отмечает издание MédiaKlikk.

Премьер заявил, что если ЕС рассмотрит девятый пакет санкций против России, касающийся ограничений в сфере энергетики, то он добьётся неучастия Венгрии в его принятии.

Впрочем, это не означает, что Венгрия может заблокировать очередной пакет санкций. По словам Орбана, его страна "не может позволить себе" накладывать вето на все решения Евросоюза, хотя и будет бороться за защиту своих интересов.

Венгрия в данный момент является единственным государством Евросоюза, которое выступает против санкций. Причём комментарии венгенских политиков и чиновников на сей счёт весьма отличаются от заявлений руководителей других государств сообщества.

Например, глава венгерского Министерства иностранных дел Петер Сийярто заявил, что европейские лидеры, поддержавшие санкции против России, нанесли ущерб экономике и должны уйти в отставку.

По словам Сийярто, в Евросоюзе хотят новых санкций против России только потому, что хотят оправдать собственные ошибочные решения. Глава МИД Венгрии отметил, что экономика ЕС движется к рецессии. А следовательно лица, которые принимают решения, должны оценить развитие событий.

"Тогда лидеры, которые поддержали санкции, должны выйти вперёд и сказать, что именно из-за них европейская экономика приблизилась к рецессии, и они должны уйти в отставку. Это была бы нормальная реакция тех, кто нанес ущерб Европе введением санкций", — сказал Сийярто.

Отметим, что ранее Венгрия добилась исключений на поставки энергоресурсов в страну из России. В частности, речь идёт об эмбарго на импорт нефти. Оно не было распространено на поставки по трубопроводам, ограничения коснулись импорта нефти морским путём. А это для Венгрии, которая не имеет выхода к морю, решающий фактор.