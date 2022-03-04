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Автор Антон Куликов

Эксперты: Иран Западу не поможет, цены на нефть могут вырасти до $200 за баррель

Экономика

В связи с нынешней международной ситуацией высказываются предположения, что США могут смягчить санкции против Ирана, сняв, в частности, ограничения на поставки нефти. Однако этот вариант, судя по всему, не сработает.

Эксперты: Иран Западу не поможет, цены на нефть могут вырасти до 0 за баррель

"Появляется всё больше причин говорить, что после выхода Ирана на рынок нефть в долларах только ускорит рост. Так как именно в этой валюте она станет дефицитным товаром. Это начинают понимать многие участники рынка", — считают авторы Telegram-канала "Ритейлер Свифт".

Они отметил, что если ещё и "весомая доля российского экспорта будет прекращена, то дефицит может составить 5 млн баррелей в сутки или больше, что вызовет скачок цен со $100 до $200".

"Дедолларизация мировой экономики, про которую говорили столько лет, похоже, не пустой звук. Россия и Китай идут к этому давно и собираются создать новую систему финансовых транзакций совместно с Венесуэлой, страной с самыми большими запасами нефти в мире", — говорится в сообщении.

"А вкупе с развитием цифрового юаня — это уже серьёзная заявка на подрыв позиций доллара в качестве резервной валюты. Отсюда и безумный рост цен на все ресурсы, ибо расчёт по ним, скорее всего, со временем тоже перейдёт в национальные валюты", — подчёркивают авторы Telegram-канала.

Отметим, в последние дни наблюдается значительный рост цен на ресурсы. Причём речь идёт не только о нефти и природном газе, растут цены на зерно, металлы и так далее.

Если говорить о природном газе, то, по некоторым данным, на поставки из России приходится около 40% потребления всего газа в Европе. "Газпром", который обладает монополией на экспорт российского газа по трубопроводам, ранее заявлял, что поставляет газ в Европу через Украину в соответствии с запросами клиентов.

Власти западных государств ранее отмечали, что не собираются на данном этапе вводить санкции на поставки энергоносителей из России. При этом в ряде европейских стран, прежде всего в Германии, постоянно говорят о том, что Россия в ответ на введённые против неё ограничения может сократить или вовсе прекратить поставки ресурсов. В Москве, однако, на официальном уровне таких заявлений никогда не делали.

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Иран - один против всех. Почему он побеждает?
Редактор: Елена Тимошкина
Темы иран газпром
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