Байден посекретничал с Меркель: кто стал новым "главным злодеем мира"

Лидер фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених рассказал в интервью RND, что завершение строительства "Северного потока-2" поможет Германии совершить энергетический переход.

"Чтобы отказаться от атомной и угольной энергии, нам нужен газ, как мостовая технология", — сказал он, прокомментировав тем самым недавнее соглашение между американской и немецкой стороной.

По мнению Мютцениха, нужно как можно скорее ввести газопровод в эксплуатацию. Украину же при этом никто не бросит. Политик отметил, что в Берлине хотят начать с Киевом диалог в сфере производства водорода.

Напомним, что 16 июля состоялась встреча президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, на которой они обсуждали, в частности, судьбу "Северного потока-2". Стороны договорились и даже подписали соглашение. Комментирует эти договоренности в эфире программы "Точка зрения" генеральный директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин.

— Этот сериал длится уже год — выяснение отношений между США и Германией по поводу "Северного потока-2". И все время речь о том, чтобы достичь какого-то компромисса, и он всегда достигается. Сейчас чуть более громко звучит Украина. Но в целом ничего нового нет. Германия доводит этот проект до конца, США препятствуют этому. Но компромисс достигнут скорее формальный, чем фактический, потому что США уже не могут впрямую диктовать свои условия.

Основная проблема США — не Россия, не Германия, а Китай. Так что встреча носила формальный характер. Для Байдена сегодня важно прощупывание потенциальных "партнеров" на предмет каких-то согласованных действий. И Германии выгодно довести "СП-2" до финала, поскольку стоимость получаемого газа — это лидерство в Европе.

Меркель соглашается на какие-то дополнительные условия, в том числе по Украине, но по большому счету это ничего не значит. В том числе что Германия будет инвестировать в Киев.

— То есть никто ничего не обещает? Вряд ли европейские деньги пойдут на Украину.

— Это зондирование ситуации. Байден излагал свою позицию. Я думаю, что предметом встречи с Меркель были еще и другие вопросы, но они особо не афишируются.

— США попросили Украину не критиковать сделку с Германией — почему?

— Тут могут быть разные аспекты. Один — США считают себя кураторами этой сделки, всячески демонстрируют, что договорились с Германией, что она будет исполнять это. А тут вылезает Украина или другие субъекты, которые пытаются мешать, создают негативный фон… В этом смысле Байден говорил Киеву не лезть туда, куда их не просят.

— В газете Politicus источник в администрации США говорит, что вопрос отношений США с Украиной намного сложнее этого "Северного потока-2".

— Не вижу тут сложностей. Киев лег под Вашингтон, выполняет любые его прихоти, абсолютно марионеточная страна. Сложность только в том, что не способны ничего исполнить качественно.

— Китай — главный партнер Германии в плане торговли. Наверное, США это не устраивает. Какие у них есть рычаги давления на Германию в плане Китая и чего они хотят добиться?

— Не думаю, что речь о давлении. Германия осознает опасность экспансии Китая. Она продолжается, Китай приобретает крупнейшие порты Европы. В Черногории, в частности. Байден, наверное, какие-то аргументы приводил, что Европа должна подумать на эту тему и все же выработать политику сдерживания Китая. В принципе начинают думать в том направлении.

Владимир Лепехин

— Например, накладывать торговые пошлины на китайскую продукцию — это будет делать Европа?

— Нет. Руководство ЕС говорит трезво, что сильно влияние Великобритании, а это абсолютно коррумпированная структура, выражающая интересы всех денежных мешков. Он поэтому обращается к Германии, чтоб решать китайскую проблему.

Неверные корпорации

— А что это все означает для РФ? Мы как-то уходим, получается, от роли "главного злодея мира", Китай выдвигается на это место. И придется как-то лавировать между Западом и Китаем, как-то в их борьбу встраиваться или не встраиваться. Какие тут новые геополитические возможности открываются?

— Россия остается злодеем. Это позиция самых разных антироссийских сил, а Китай просто приходит в это пространство. У России сегодня нет каких козырей во внешней политике, чтобы выйти из роли злодея. Та политика зиждется на давно устаревшей концепции, которая была актуальна почти десять лет назад.

Достаточно активны фактически частные корпорации, "Газпром", "Роснефть", и они воспринимаются как действия России, которыми не являются. Активно используют в своих интересах российскую дипломатию, а не наоборот. Все, что выгодно им, далеко не всегда выгодно России. И российская дипломатия продолжает ориентироваться в делах "Газпрома", который, вместо того, чтобы понижать цены на газ на постсоветском пространстве, обеспечивая газом и реализуя какие-то коммерческие проекты, намеренно продолжает продавать газ за рубеж. Так что Россия сама себя загоняет в тупик. И если следить за системой "Газпрома" — он получает деньги в основном из российского бюджета, а не за счет продажи газа.

— А что будем все же мы делать на этой геополитической арене? Будем Китаю помогать?

— Дело не в том, что должна Россия. Она будет делать лишь то, что может.

— А может она мало…

— Есть, конечно, регионы, где Россию будут слушать, например, Южный Кавказ. Азербайджан и Армения очень сильно зависят от России в экономическом плане. А вот в Центральной Азии прислушиваются уже мало. Там решают фактически уже четверкой государств: Афганистан, США, Китай, Узбекистан. Россию в эту структуру никто не приглашает. Тем более это касается европейского направления. Россия ничем помочь Китаю не может, но может соблюдать нейтралитет, что для него важно. Использовать США в свою пользу Россия абсолютно неспособна.