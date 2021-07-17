"Северный поток-2" — хорошо, но внутриевропейский рынок — лучше

Канцлер ФРГ Ангела Меркель встретилась 15 июля с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне. Одной из основных тем встречи стали Россия и проект "Северный поток — 2". Страны как и ожидалось разошлись во мнениях. Меркель дала понять Байдену, что Германия отказываться от "СП-2" не собирается и ввод его в действие вовсе не означает прекращение транзита газа через Украину. Меркель ещё раз отметила, что проект является "дополнением", а не "замещением".

Байден же в свою очередь выразил свою озабоченность по поводу "газопровода Россия-Германия", после чего они с канцлером ФРГ "достигли взаимопонимания", что "Москве нельзя позволить использовать энергию в качестве оружия".

"Северный поток-2" — победа России? Да, мы как минимум избавились от ненадежного транзитёра. Есть еще и ситуационные победы. Но главное всё-таки не это. А в глобальной энергетической стратегии мы проиграли Европе. Однако игра продолжается. Обо всем этом и многом другом главному редактору Pravda. Ru Инне Новиковой рассказал политолог, доцент Департамента политологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Леонид Крутаков.

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— Леонид, "Северный поток-2", несмотря ни на что, фактически уже готов.

— Первая ветка — да, там будет две трубы.

— Украинцы в это не верят, они сказали, что "Северный поток-2" — это фикция. Хотя тут же потребовали компенсацию за потерю транзита. Тем не менее, получается, что мы победили, теперь все хорошо?

— Я бы не был так однозначен в оценках. Потому что ведь эти украинские кадровые войны, появление "Северного потока" и "Турецкого потока" были вызваны не столько самой проблемой Украины, сколько глобальными вопросами в этой сфере.

Кстати, знаете почему у нас все основные нефтепроводы и газопроводы шли через Украину? Потому что основными получателями и контрагентом по договору у нас была ФРГ, которая не хотела, чтобы трубы шли через ГДР и она на этом наживалась. Поэтому мы обходным путем — через Украину — тянули в Западную Германию эти трубы.

Капитализм — против рынка

Эта конструкция сложилась и была стабильной и устойчивой, она очень сильно влияла и воздействовала на политическую систему. Эта ситуация была использована Европейским союзом, прежде всего, для того, чтобы не допустить "Газпром" на свой внутренний газовый рынок.

Потому что внутри-европейский газовый рынок в пять-шесть раз прибыльнее по ценам, чем оптовые поставки газа в Европу. Было принята Энергетическая хартия, и Договор к этой хартии был подписан. Был принят Третий энергопакет, по результатам которого поставщики и экспортеры газа и нефти не имеют права получать бонусы во внутренних сетях.

То есть, фактически, мы имеем дело со сговором оптовых покупателей, которые являются распределителями и дальнейшими поставщиками. Они выстроили абсолютно монопольный рынок, который не выгоден ни оптовым поставщикам, ни конечным потребителям.

Так они лишили "Газпром" и Россию всякого возможного влияния на цены и конъюнктуру внутри. Ни о каком реальном рынке здесь не идет речь. Произошло создание единого обще-европейского покупателя, единой цены в противовес двусторонним соглашениям.

Это полностью противоречит правилам и законам рынка, это противоречит нормам ВТО, потому что там двусторонние отношения и договора преобладают над всеми остальными. Это вообще всему противоречит.

Европа своего добилась

Европа сделала главное: она лишила двусторонние и долгие договора статуса договоренностей. Они все перевели в спот фактически, сегодня европейские поставки "Газпрома" на 80-90% привязаны к спотовым ценам, то есть — к разным поставкам на эти хабы, прежде всего, голландский и немножко британский.

Поэтому Европа получила свое, именно то, что она хотела. Европейцы получили транзит, не зависящий от Украины, что дало возможность избежать воровства — масштабного и постоянного, часто просто даже немотивированного.

Они получили прямой выход к экспортным поставкам и ограничили экспортера в плане рыночных возможностей его влияния на ситуацию внутри Европы. Они выиграли все, что можно было, добились всего, чего они хотели.

Сейчас "Газпром" немного отыгрывает ситуацию. Нас выручило нынешнее жаркое лето. Европа уже вычерпала все запасы газа, которые "Газпром" заблаговременно закачал под землю. Их большие запасы снижали цены на спотовых рынках.

Игра продолжается

Как только запасы стали падать, стало понятно, что Европа в плане энергетики становится нестабильной, моментально цены взметнулись вверх: выше 400 долларов за 1000 кубометров газа.

Если это сознательная игра "Газпрома" и России, я готов аплодировать стоя и прямо благодарность выносить персонально Алексею Миллеру. Если это случайное совпадение, то я хотел бы, чтобы наше руководство осознало, как работает этот механизм и использовало его в будущем.

Потому что в Третий энергопакет, кроме всего прочего, европейцы подвели морские трубы, теперь мы сможем наполнить "Северный поток-2" только на 50%, согласно этим правилам. Остальные 50% должен независимый поставщик туда заправлять.

Мало того, США требуют право вето в случае, если Украина вмешается в транзит на поставку "Северного потока". Германия говорит, что не допустит, чтобы Украина обсохла в смысле газа. То есть — игра до конца еще не сыграна.

Хотя, конечно, мы фактически уже во многом выиграли, потому что мы лишились неблагонадежного контрагента в лице Украины, поставок газа. Но при этом энергетическую большую игру в отношениях с Европой и США мы проиграли, к сожалению.