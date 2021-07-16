Байден и Меркель "объединились против российской агрессии"

"США и Германия будут вместе противостоять российской агрессии", — заявил Джо Байден, на пресс-конференции после встречи с Ангелой Меркель в Вашингтоне.

Американский президент выразил свою озабоченность по поводу "газопровода Россия-Германия", после чего они с канцлером ФРГ "достигли взаимопонимания", что "Москве нельзя позволить использовать энергию в качестве оружия".

"Мы стоим вместе и будем продолжать стоять вместе, чтобы защитить наших союзников по восточному флангу НАТО от российской агрессии", — заявил Байден.

Он признал, что они не сходятся с Меркель во взглядах на почти завершенный газопровод "Северный поток-2" стоимостью $11 млрд, поскольку Белый дом уверен: Россия будет использовать его в качестве рычага давления на Украину и других соседей.

"Мы будем вместе с Германией отстаивать демократические принципы и права человека, когда увидим, что Россия, Китай или любая другая страна работает над подрывом свободного и открытого общества", — в очередной раз провозгласил Байден.