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Автор Игорь Буккер

Победить бедность можно, если помогать бедным с умом

Экономика

Всемирный банк рекомендует российским властям сделать помощь нуждающимся — адресной, а расходы — более продуманными и эффективными, а не выбрасывать деньги на ветер. Подобное же ВБ советовал ещё в 2010 году. Про то же сказал от имени отечественных предпринимателей Олег Дерипаска в ответе премьеру-мытарю Михаилу Мишустину на его реплику про "жадный бизнес". Но существенных изменений в этом пока нет, а средств для соцподдержки становится всё меньше.

Победить бедность можно, если помогать бедным с умом

Все-таки в последнее время на сайте Госуслуг появился перечень мер адресной социальной поддержки и критерии ее получателей, система единой информационной базы не только создаётся, но уже начинает работать. Это даёт надежду, но как обычно, нужна политическая воля. Обо всем этом и многом другом ведущему Pravda. Ru Игорю Буккеру рассказал ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист Никита Масленников.

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— Никита Иванович, в прошлом году пособия детям до определенного возраста выдавались вне зависимости от того, какой доход у семьи. Почему так?

— Потому что надо решить проблему. Тогда неимущим точно достанется, ну а  остальным чтобы не обижать. Но ведь там, естественно, были такие перекосы, которые до сих пор ещё непонятны экспертному сообществу: до 7 лет — это пожалуйста, а от 7-ми до 16-ти — так вроде у вас проблем нет.

Зато, с другой стороны, это показывает, что эти системы информационных баз всё-таки уже сейчас начинают работать, и поэтому становится понятно, кому надо давать какие пособия.

— Можно сказать, что это идет обкатка, да?

— В какой-то мере да. Но в данном случае не столько важна была обкатка, потому что в этом была просто острая социальная и политическая необходимость. — Людям нужно было помочь элементарно выжить. Государство их не бросило, слава Богу.

Но теперь этот опыт надо использовать, причем использовать с умом, а не просто абы как. Поэтому сейчас обсуждается много предложений, которые поначалу иногда вызывали оторопь типа "сначала дали, а теперь отбирают".

Это как раз про то, что и чего всем дали-то? — Дети миллиардеров получили так же, как все. Получали ли они, конечно, вопрос, но они на это имели право.

— В общем-то получается, что для оптимизма у нас всё-таки есть основания. Понятно, что все идеально никогда не бывает и всегда кого-то что-то не устраивает. Но в принципе может сработать система, так?

— Может сработать. Причём, я бы даже делал ставку на то, что это — социальное казначейство, поэтому усилия государственных органов власти стали концентрироваться именно на этом проекте. Собственно говоря, пандемическая ситуация дала этому хороший толчок…

— А политика? Ведь в сентябре будут выборы в Госдуму.

— Да. Но и пандемическая ситуация заставляла концентрироваться на этом деле. Потому что, если вы тратите, условно говоря, 10 триллионов, так хотя бы поймите, насколько это эффективно. На следующий год вы столько потратить не сможете. Через год, может быть, ещё меньше придётся тратить.

Поэтому, дорогие товарищи, надо бы как-то по уму распоряжаться этими деньгами. Мне кажется, что всё-таки у нас может это получиться. Очень важно, что этот опыт можно использовать и для большей эффективности расходования средств на всех других направлениях.

У нас их ой как много:

  • и госзаказ,
  • и госзакупки,
  • и гособоронзаказ,
  • и любая государственная программа, и так далее, и тому подобное.

А воз и ныне — там, где 10 лет назад

Кстати, опять-таки могу сослаться на Всемирный банк, который ещё в году аж 2010 опубликовал очередной отчёт по экономике России, где как бы и доказательно, и достаточно убедительно сказал:

"Вы, конечно, программы всякие разные составляете (федеральную целевую, федеральную адресную инвестиционную и так далее), но не задумываетесь, что у вас расходы в среднем завышены на 15-20% по смете, что здесь уже можно как-то поджаться, сэкономить и сделать поэффективнее".

Прошло больше 10 лет. Я не думаю, что что-то изменилось. А это ведь — существенный резерв и ресурс для увеличения социальных расходов и социальной помощи.

Не надо переплачивать по ценам на госзаказе, и тогда у государства будет ещё больше средств для оказания помощи малоимущим. Тогда, может быть, мы действительно к 2030 году сократим бедность вдвое, а может быть, уложимся и к 2026-му. Это — реалистично.

Только требуется, естественно, больше настойчивости, и я бы сказал, просто элементарно политической воли, чтобы заниматься действительно тем, чем нужно заниматься.

— Помните реплику премьера Мишустина и ответную реплику Дерипаски, что жадный бизнес понял намёк?

— Это — да, жадный бизнес понял, но, к сожалению, здесь тоже не всё так аккуратно иной раз делается. Опять на 100 миллиардов пытались нагреть, поэтому этот разговор ещё, я думаю, так и будет продолжатся.

Жадный бизнес ответил

Но ответ-то был такой: а чего пытаетесь чинить то, что работает?…

Здесь тоже есть своя правда, потому что зачем это забирать в налоги, которые непонятно как тратятся, когда можно создать условия, чтобы ребята инвестировали эти деньги в те же самые социальные объекты и проекты.

Только это должно идти под их контролем, потому что уж господин Лисин точно школу построит, если возьмется за это, и лицей построит, а вот Министерство просвещения — не уверен.

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Редактор: Юрий Кондратьев
Темы реформы олег дерипаска михаил мишустин борьба с бедностью социальные пособия никита масленников
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