В России готовится серьезная революция по социальной политике

Реальны ли, полезны ли рекомендации Всемирного банка по спасению России от бедности, по мнению российского экономиста? — Всемирный банк предлагает сделать помощь нуждающимся адресной. Но ведь на сайте Госуслуг уже можно ознакомиться с перечнем адресной социальной поддержки и критериями ее получателей. Как её получить? Обо всем этом и многом другом ведущему "Правды.Ру" Игорю Буккеру рассказал ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист Никита Масленников.

— Никита Иванович, Всемирный банк предлагает внедрить программу адресного минимального гарантированного дохода, который государственному бюджету выйдет дешевле, чем существующие меры помощи. Они даже приводят цифры — всего 0,33% от ВВП.

Это — основной посыл рекомендаций Всемирного банка. Мы и сейчас можем зайти на сайт "Госуслуг" и ознакомиться с перечнем мер адресной социальной поддержки, в том числе критериями людей, которые могут получить выплаты. То есть — адресная поддержка вроде бы есть в России. Тут нет никакого противоречия?

— Тут все-таки посыл у Всемирного банка — несколько другой. В принципе, никакой сенсации он в себе не содержит. Потому что этому докладу и многим другим подобным идеям, которые сейчас высказываются и обсуждаются в правительстве, Счетной палате, других госструктурах и в экспертном сообществе, толчок дала, конечно, пандемическая ситуация.

Во-первых, уточним термины. Когда мы говорим о социальной поддержке, социальной помощи и то, что действительно имеет в виду Всемирный банк, это — так называемые нестраховые социальные трансферты. Сюда не входят пенсии, больничные листы и масса других вещей, которые идут нам после того, как мы вносим эти страховые платежи в государственные внебюджетные фонды.

Если брать чистые нестраховые денежные потоки, в основном из Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования, которые являются главными операторами, то в прошлом году сумма, конечно, получилась очень впечатляющая. Это — больше 10 триллионов рублей — на 17% больше, чем в доковидном 2019 году.

Чистая дельта, чистый плюс по социальным трансфертам на поддержку, преимущественно, конечно, неимущих и малообеспеченных граждан, больше 2 триллионов рублей. Много это или мало — вопрос тоже неочевидный в своем немедленном ответе. Поэтому посмотрим на ситуацию.

Итоги-2020 — коронавирус бедность сократил

По завершению 2020 года что мы получили коэффициент бедности (их процент от трудоспособного населения) — 12,1%. В абсолютных цифрах — это почти 18 миллионов человек — 17,8.

Что было бы, если бы не случилась массированная социальная поддержка в прошлом году? — Мы получили бы уровень бедности более чем 14%. Дополнительные 2 триллиона нам позволили отыграть 2%.

Вопрос об эффективности этих затрат, естественно, и в прошлом году стоял и сейчас тоже обсуждается. И Всемирный банк тоже ратует за то, что надо повышать эту отдачу. Никто не против. Абсолютно никто не против. Все — только "за".

И когда в прошлом году, после первых двух месяцев карантинов и всего прочего, возник общенациональный план восстановления экономики, там был записан один пункт и целый раздел под него был выделен с достаточно большим набором конкретных мер — создание института социального казначейства.

Смысл его заключается в том, чтобы избавить людей от хождения по инстанциям, выбиванием различного рода справок и так далее, и тому подобное, разрешающим им получать какое-то пособие.

Кроме этого, естественно, у нас огромное количество людей имеет право на многое с точки зрения социальной помощи и поддержки, но они очень часто не знают об этом. А, кроме того, это — такие мизерные пособия, что даже упоминать несколько сотен рублей на что-то действительно жизненно важное — просто несерьезно.

Поэтому мы всегда говорили, что у нас социальная политика, конечно, масштабная. Если засчитать туда все пенсионные траты, плюс другие близко социальные вещи, у нас получается не меньше трети всех государственных расходов, а если по максимуму туда еще образование и здравоохранение приписать, будет больше половины бюджета.

На какие выплаты, права имеем

Тем не менее, это все размазывается по тарелке. Конкретному человеку для того, чтобы он решил свои жизненные проблемы, с которыми он столкнулся в какой-то нетрадиционной, нетривиальной тяжелой ситуации, эти меры обычно не помогают.

Просто и средства до него часто не доходят, и он даже не знает, на что имеет право. Даже если он имеет право, чтобы доказать это представителям государству нужно потратить гораздо больше усилий, чем представляется возможным.

Поэтому смысл социального казначейства на словах достаточно прост — это создание социального реестра населения России. В нем на основе всех баз данных, которые находятся в распоряжении государства, создается некий потрет домохозяйств — семьи — с расходами и доходами, с уровнем обеспеченности и правами.

А это — уже адреса, пароли и явки, как говорит наш президент, кому чего не хватает и кто на что может претендовать. Естественно, как только все интегрировано, выяснены адреса нуждаемости, дальше это работает уже в таком автоматическом режиме.

Когда человек просто заходит на портал "Госуслуг", в режиме личного кабинета ему будет доступна полная выкладка, на что он имеет право.

Вы делаете пару кликов на то, что вам необходимо, и автоматически те государственные организации, которые уполномочены на проводку таких трансфертов, вам предоставляются.

Эта технология пока еще находится на стадии "перо в чернильнице", тем не менее, она, по крайней мере, проста и всем понятна. Это для социальной политики в российском государстве — серьезная революция.