Социальная поддержка в России: или настоящие реформы, или перспектива 90-х

Согласно рекомендации Всемирного банка по спасению России от бедности, нам нужно внедрять минимальный гарантированный доход. У нас это начало внедряться еще два года назад, только называлось социальным контрактом. Пандемия коронавируса заморозила этот проект. Теперь пришло время его восстанавливать. Обо всем этом и многом другом ведущему Pravda.Ru Игорю Буккеру рассказал ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист Никита Масленников.

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— Никита Иванович, в девяностые произошло резкое сокращение бесплатной медицины и образования, потом это продолжилось и стало нормой. К чему это всё-таки в итоге привело?

— Это был острый социальный шок. Не хотелось бы повторять это снова. Но если мы не научимся грамотно тратить деньги, то это возможно повториться, ведь деньги — ресурс конечный, их государству надо как-то зарабатывать.

Времени на раскачку у нас нет

Эра с нефтью и газом закончится, исторически этот промежуток времени — достаточно короток. Осталось ещё 15-20 лет, потом это всё резко пойдет на спад.

Если мы за это время, даже уже к 2030 году, не создадим основу системы адресной социальной поддержки, в том числе интегрируя туда минимальный гарантированный доход, тогда — приехали. В 2031 году нам делать нечего. Это вызов серьезный.

К счастью, на сей раз, после того, как пандемический жареный петух клюнул всех во все места куда можно, поворачиваться стали быстрее, интенсивнее, скорость размышлений и принятия решений выросла.

Это, конечно, не даёт максимальной, стопроцентной гарантии, что решение было взвешенное и правильное, но всё-таки стал уже другой уровень диалога того же правительства и экспертного сообщества. Это уже обнадеживает.

— Главное, чтобы не случился социальный взрыв и что-то такое системное не сломалось. Времени у нас — действительно не так уж много. Когда можно ждать первых ласточек — начала работы этих новых социальных проектов?

— Я думаю, что первые ласточки будут, наверное, к 2022 году, завершится этот первоначальный подготовительный процесс уже работающим социальным казначейством.

Тогда будет уже реальная картина, станет понятно, сколько же у нас действительно нуждающихся, которые просто безоговорочно могут претендовать на эту государственную целевую помощь и поддержку.

Одновременно с этим будет выстраиваться система социального патронажа, опробование двусторонних соглашений. Но здесь, с одной стороны, уже будет ясно, кто этот получатель такой помощи. А со стороны государства — кто будет этим занимать? Поэтому сначала это тоже нужно будет проработать.

Дело техники

Первые технологические решения уже ищутся и находятся на интеграции баз данных Федерального фонда социального страхования и Пенсионного фонда России. Поскольку это покрывает практически всё население страны, то это — уже где-то некий прообраз.

Дальше, естественно, в эту интегрированную базу, добавляются сведения о личных доходах со стороны Федеральной налоговой службы. И так далее, и так далее — всё это наращивается.

Поэтому я думаю, что в каком-то таком грубом приближении система уже сейчас начинает складываться, но в полной мере она заработает, я думаю, что не раньше, чем через год-полтора. — Когда все эти "адреса, пароли, явки" будут ясны, тогда начинается вопрос отработки технологий и заключения соглашений.

Пандемия социалку затормозила

Они же по сути уже есть. — Пилотный проект ещё в 2019 году был ещё запущен по 21 региону России. Он в общем-то вполне нормально работает, спрос на него есть и какие-то проблемы у достаточно большого количества семей решаются.

Тогда этим проектом были охвачены десятки тысяч. В настоящее время было бы уже несравненно больше, потому что в 2020 году это перенесли бы на всю Федерацию. Но пришел коронавирус — всё немножко приостановилось.

Сейчас — самое время восстанавливать практику этого социального контракта, которая, по сути дела, и есть то, что мы называем в своей регулятивной российской практике социальным контрактом, но Всемирный банк назвал минимальным гарантированным доходом.

Разница, так сказать, кто чего и сколько получает, но тем не менее, принцип понятен. А дальше нужно всё-таки понять, причём достаточно быстро, а какие услуги, какая помощь востребована этими самыми нуждающимися и малоимущими людьми, потому что деньги — это хорошо, он получил эти деньги — большое спасибо.

Но вместе с тем мы ему говорим: за это прими на себя обязательства. А вот какие конкретно обязательства? — Что больше сегодня востребовано: "дайте мне любую работу" или "научите меня чему-нибудь толковому"? — Это пока не очевидно, и по разным городам и весям — совершенно неодинаково, и по половозрастным признакам — тоже.