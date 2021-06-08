Как помочь действительно бедным и нуждающимся, а не богатым безработным

Что такое прожиточный минимум и минимальный гарантированный доход? Как Всемирный банк предлагает России бороться с бедностью? Каков зарубежный опыт? Готово ли наше государство? Какие наработки уже имеются и что предстоит сделать? Сколько будут получать нуждающиеся? А что взамен?… На эти и другие вопросы ведущего Pravda.Ru Игоря Буккера ответил ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист Никита Масленников.

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— Никита Иванович, вы сказали, что сейчас совершенствуется система социальной поддержки, упор делается на многодетных. При этом Всемирный банк рекомендует принять за основу, точку отсчета минимальный гарантированный доход. А что это такое? Есть его аналоги у нас и в мире? Как им оперировать?

— Да, конечно же, есть. Вся Европа им пользуется, потому что это — действительно достаточно эффективная штука, но она требует многих дополнительных условий. Сам же Всемирный банк сказал в своем докладе, что это делается на базе уже начинающего работать в Российской Федерации так называемого социального контракта.

Это — денежное пособие, достаточно регулярное, фиксированное по времени, в размере разницы между прожиточным минимумом и тем уровнем дохода, который имеет в данном случае семья. — Просто определяется дефицит: вот — реальные деньги, которые у вас есть, и вот — прожиточный минимум.

Причем прожиточный минимум определяется, естественно, в зависимости от региона, потому что от нашего федерального (в этом году — 12 702 рубля) региональные минимумы отличаются, они составляют 96-164 процента от него. Поэтому, естественно, эта денежная субсидия будет в разных регионах и разных городах-миллионниках разная.

Это ещё нужно будет очень четко вычислять, где какая, потому что реальный уровень обеспеченности семьи во многом сегодня непонятен из-за того, что государство о нем просто не знает. Просто пока нет системы интегрированных баз данных, поэтому невозможно определить, сколько же на самом деле.

Имущественный ценз неимущего

Были довольно любопытные предложения по этому поводу, скажем, со стороны Счётной палаты — ввести имущественный ценз. Это обсуждается, потому что кто-то заявляет, что он — малоимущий, но при этом у него три инвестиционных квартиры и две машины.

Вот как его оценивать? Поэтому этот вопрос для депутатов и для экспертного сообщества — тоже весьма серьёзный. Здесь надо учесть все подобные моменты и в тоже время не слишком пережать эти рычаги.

Но тем не менее, если не делать какого-то имущественного ценза, мы опять-таки сделаем это пособие неэффективным. Но определить чётко методику расчёта дефицита семейного бюджета, чтобы пособие покрывало его, я думаю, задача решаемая в ближайшие месяцы, потому что она во многом — счетная.

Но дальше возникают еще две проблемы, которые требуют решения очень серьезного — гораздо более сложного и системного.

Встречные обязательства

Во-первых — сам гарантированный доход.

Естественно, государство гарантирует, что денежное содержание будет не ниже прожиточного минимума. Но ведь это пособие должно даваться с условиями, со встречными обязательствами получателя. Поэтому нужно определиться, подо что он его получает.

Он берет на себя обязательства трудоустроиться и не отказываться от тех предложений, которые ему дают. Например, в Италии это действует достаточно эффективно. Там есть такой пункт, что если вы в третий раз отказываетесь от той работы, которая вам предоставляется или куда вас пытаются направить, то вы просто теряете право на пособие.

Поэтому такое трудоустройство в тех моделях, которые в Западной Европе существуют (Португалия, Германия и другие) иногда называется трудовой интеграцией.

Это — обязательная вещь, то есть если получаешь этот самый минимальный гарантированный доход, обязан приложить все усилия, чтобы трудоустроиться.

Уже признано и российскими властями, что это нужно делать именно так. Также уже понятно, что такое социальное соглашение будет индивидуальным для каждой семьи.

Встречные предложения

Второе — если тебя не устраивают, рабочие места, которые тебе предлагают, не хочешь отвечать на эти предложения согласием, тогда в самом соглашении можно сделать официальное заявление, что, где и как ты хочешь работать, какую специальность приобрести или повысить свою квалификацию.

А это, стало быть, тоже взаимная обязанность человека, которому это предлагается, и государства, которое должно это обеспечить. Всемирный банк именно это предлагает. Я думаю, что с этим можно согласиться.

Скажем, обязательное условие предоставления такого пособия — отчёт о том, как вы проводите диспансеризацию своих детей, старших родственников, какие медицинские услуги они получают и так далее, и тому подобное.

Такой набор еще предстоит создать, потому что это — некие условия, которые я как принимающий, как получатель должен буду соблюдать. Но дальше возникает ещё куча проблем на стороне государства.

То же самое профессиональное образование и все остальное требует создания общефедеральной системы постоянного образования взрослых, и цена вопроса там — далеко не 530 миллиардов в год.