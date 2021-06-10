Власти знают, как избавить Россию от бедности, в теории

Минимальный гарантированный доход — панацея от бедности и избавление России от этой проблемы. Рекомендует его и Всемирный банк. Да мы и сами — с усами, уже тоже разработали такие же меры, идём в общемировом тренде. Но удалось ли странам, которые уже используют эти инструменты, победить бедность? — Почему-то нет… Обо всем этом и многом другом ведущему Pravda.Ru Игорю Буккеру рассказал ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист Никита Масленников.

Читайте начало интервью:

В России готовится серьезная революция по социальной политике

Спасение от бедности: реальность, рекомендации, перспективы

Как помочь действительно бедным и нуждающимся, а не богатым безработным

— Никита Иванович, вы сказали, что государству нужно создавать систему обучения новым профессиям для людей, специальности которых не востребованы на рынке труда. Маск недавно заявил, что институт переводчиков скоро вообще исчезнет, потому что их заменят роботизированными электронными системами.

Какую работу можно предложить, допустим, гуманитарию, тому же переводчику? — Дворы подметать, трубы укладывать?… Понятно, что это создает определенные сложности и для государства.

Но вот как переучивать? Вообще у нас создана такая система, для того чтобы людей обучить новой квалифицированной профессии, или человеку с высшим образование можно пойти работать только кем-то вроде почтальона или курьера?

— Огромное количество людей сейчас еще нуждается в том, чтобы получить хотя бы элементарные навыки компьютерной грамотности. Особенно это касается возрастной категории после 45-50 лет. Хотя бы это надо сделать как минимум. Вот давайте это сделаем.

Потому что дальше, если у него есть силы и какие-то умения, он сам уже найдёт что-то подходящее, но он пока найти ничего не может, потому что ничего, востребованного в нынешних условиях, делать не умеет. Ему даже ложки не дали, а говорят: ну-ка, иди поешь что-нибудь…

Минимальный гарантированный доход

Следующий момент, к которому государство, на мой взгляд, тоже не вполне готово, это — введение системы минимального гарантированного дохода. Ведь должно быть социальное сопровождение того, как меняется ситуация в семье и домохозяйстве. А это — уже совершенно другой институт (то, что мы привыкли называть собесом).

Это, собственно, как семейный доктор — должен быть индивидуальный социальный работник, который занимается патронажем, он постоянно должен отслеживать многие параметры:

а что в семье меняется,

как они улучшают свой образ жизни,

что у них улучшилось, а что наоборот — ухудшилось.

Должен быть постоянный мониторинг, наблюдение. Готовы ли к этому сегодня службы социальной поддержки и защиты? — Не уверен.

Сами не лыком шиты

Конечно, большое спасибо коллегам из Всемирного банка. Они, собственно говоря, лишний раз убедили нас в том, что мы сами не лыком шиты и размышляем в правильном направлении, как теперь модно говорить — в мировом тренде.

Однако же, елки-палки, если мировой тренд приземлить на российские реалии, то оказывается, что уже не очень понятно, как мы будем это делать, что мы будем делать, а что не будем.

Хорошо, деньги мы научились рассчитывать, поняли, сколько и кому давать, ну а дальше-то что? Не получится ли, что опять мы этого человека вместе со всей семьей на произвол судьбы бросаем? А как мы дальше-то будем смотреть, что там происходит?

Может, там не обязательно только деньги надо постоянно давать, а лучше — просто совет грамотный, участие человеческое, да много чего ещё, что мы не умеем в своём общении. Это на самом деле — вызов не на один месяц, а на несколько лет. До 2030 года по этому делу работы точно всем хватит.

— Чтобы не получилось так же, как в советское время: они делают вид, что платят, а мы делаем вид, что работаем. Потому что всегда обязательно найдется какой-нибудь способ…

— Здесь всё-таки есть одна не то, чтобы уловка, а некая минимальная гарантия. Она состоит в том, что ты это пособие не получишь, если не возьмёшь на себя обязательства. Это — уже не безусловное пособие.

А вот контролировать выполнение твоих обязательств — это государству нужно научиться, причём делать это опять-таки надо не обременительно для самого государства и не по-хамски по отношению к человеку, а очень аккуратно, помогая, по сути. Это — тоже очень важно.

Но тем не менее, если мы не начнем двигаться по всем этим трекам, как теперь модно говорить, то и об этом самом повышении эффективности социальных расходов можно просто-напросто забыть.

Потому что у нас и так-то большая проблема в том, как мы тратим и на что мы тратим. Можем просто посмотреть на пенсионную систему или обязательное медицинское страхование, и мы сразу увидим, что там — огромное количество проблем. И все они не только не решаются, а становятся всё острее…