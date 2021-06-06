Спасение от бедности: реальность, рекомендации, перспективы

Стоит ли прислушиваться к рекомендациям Всемирного банка по спасению России от бедности? Какие планы в этом направлении уже имеются? Что уже сделано? Зачем это делается? Как узнать, кому, что положено от государства? А куда уходят деньги, которые люди не получили? Как сделать, чтобы они доходили по адресу, причём — именно тем, кто в них реально нуждается? На эти и другие вопросы ведущего Pravda.Ru Игоря Буккера ответил ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист Никита Масленников.

Читайте начало интервью: В России готовится серьезная революция по социальной политике

— Никита Иванович, многие люди, к сожалению, не знают о выплатах, которые им положены от государства. На "Правда.Ру" была специальная передача об этом, но для того, чтобы даже просто перечислить все выплаты людям, которым они положены, нужно очень много времени.

— Их реально очень много.

— А куда уходят те деньги, которые люди не получают? Если выделяются такие огромные суммы, они же должны быть как-то освоены или законсервированы. Или получается, как всегда — разворовываются?…

— Во-первых, они все-таки так или иначе доходят в том мизерном варианте, который получается у каждого. Вместо того, чтобы конкретно нуждающийся человек по данной проблеме получил 5 тысяч рублей, по 50 получает сотня. Все, кому это направлялось в автоматическом режиме, кто известен, или те, кто смог заявиться. И так далее, и тому подобное.

Поэтому здесь нельзя подозревать, что государство куда-то их еще потратило или кто-то украл. Государство тратит их на социальные нужды в любом случае. Но тратит настолько неэффективно и грубо, по-медвежьи неумело, что толку от этого практически нет.

Социальное казначейство

Поэтому теперь решили создавать систему социального казначейства, которая должна повысить целевой характер и адресность социальной помощи. Первые шаги уже сделаны.

Начали объединять все эти информационные массивы, в первую очередь информационные базы Пенсионного фонда России. На нем огромное количество социальных выплат, включая материнский капитал и пособия на детей. Многое другое тоже через них идет.

Фонд социального страхования занимается социальным страхованием, в том числе больничными листами. Это все как-то уже интегрируется. Я думаю, что первые результаты мы увидим уже этой осенью. В полном объеме, очевидно, эта система заработает только в 2022 году.

Но все это — условия необходимые, но, к сожалению, недостаточные. Что предлагает и в чем собственно пафос Всемирного банка? — Они ведь не пытаются заменить этим самым минимальным гарантированным доходом всю систему социальной поддержки.

Они даже практически умудрились в этом докладе не упомянуть о социальном казначействе, потому что пока неизвестно, как и что там будет. Пока это — некий проект, пока он не работает как регулярная государственная практика. Они только брали то, что есть.

— А вообще аналог такого института социального казначейства где-то в мире уже есть? Как оказывают соцподдержку другие государства?

— Да, в принципе есть во многих странах. Сегодня в мире различными формами социальной поддержки в денежной форме охвачено 1 миллиард 280 миллионов человек. Это — почти каждый пятый-шестой.

Поэтому, системы, которые занимаются, контролируют и оценивают эффективность этих выплат, существуют, но в разных вариантах, с разной степенью охвата.

Сейчас у нас — цифровизация, новые информационные технологии, коммуникационные революции благодаря этому. Это позволяет сделать действительно такой серьёзный инструмент, тем более, что всё-таки 140 миллионов человек в Росси — это не 1,5 миллиарда в Китае или миллиард 100 в Индии. Нам легче решать эту проблему.

Кому и как лучше помогать

Но тем не менее, это тоже большой объем работы и есть много вопросов. Дальше как раз возникает проблема, собственно говоря, а чему нас учит Всемирный банк.

Некоторые мои коллеги уже сказали, что ребята не в ту дверь ломятся, они пытаются всю систему социальной поддержки закрыть и предлагают вместо этого нечто другое. Это — не совсем так. Никто не собирается закрывать всю систему социальной поддержки.

Она останется, потому что есть помощь семьям с детьми, помощь школьникам, куча всяких разных других целевых социальных трансфертов, которые никуда не денутся, но они действительно будут доставаться тем, кому это необходимо.

Конечно, тем же самым нуждающимся семьям. Сейчас у нас упор делается на многодетных, потому что, действительно, они во многом недополучили в условиях коронавирусного кризиса. Сейчас будем выправлять это дело.