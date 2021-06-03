Влияние всемирной пандемии на мировой и российский рынок электронной торговли

Не смотря на то, что на долю e-commerce приходится по разным оценкам всего до 20% от общего мирового торгового оборота, это одна из самых динамично развивающихся сфер экономики любой страны. Это подтверждается стремительным ростом таких современных торговых площадок, как aliradar.com/, Aliexpress и др.

С 2017 по 2020 годы объем электронной торговли вырос на 76%. В 2019 аналитики разных компаний прогнозировали небольшое снижение темпов прироста электронной коммерции на следующие 5 лет до 2023 года. Однако всемирная пандемия сильно повлияла на мировую экономику в целом и внесла свои коррективы в развитие электронной коммерции.

Динамика развития рынка в период до пандемии

Наиболее динамично e-commerce развивается последние 20 лет. Это обусловлено стремительным ростом количества интернет пользователей, увеличением влияния социальных сетей и других интерактивных онлайн платформ, развитием электронных платежных систем. На начало 2021 года пользователями интернета являются 59,5% всего населения планеты. Соответственно в странах, где лучше развита цифровая инфраструктура, большими темпами развивается и электронная торговля.

Анализ рынка в 2019 г показал, что 87% всего мирового оборота e-commerce приходится на 10 стран-лидеров. Россия в этом списке занимает 10 место с долей 0,76%. Первое место уверенно закрепилось за Китаем, доля которого в мировом объеме продаж составляет 54,7%, на втором месте США с долей 16,6%, на третьем — Великобритания (4,1%). Китай показывает самые стремительные темпы роста уже последние 10 лет, что позволяет ему уверенно удерживать лидерство в сфере электронной торговли.

Если говорить о российском рынке электронной коммерции, то за последние 10 лет он вырос почти в 8 раз. В 2019 г. российские потребители купили товаров онлайн на 2,03 трлн рублей. В структуре рынка преобладает внутренняя торговля. По итогам 2019 года аналитики предполагали, что к 2023 г. объем сектора достигнет 6,5 трлн долларов, а темпы роста Китая и других лидеров рынке e-commerce замедлятся.

Продажи через интернет

Что изменилось с приходом пандемии?

Пандемия COVID-19 привела к резкому сокращению социальных контактов, массовому переходу людей на онлайн-обучение и удаленную работу. Режим вынужденной самоизоляции и ограничение мобильности людей по всему миру вызвали стремительное увеличение спроса на получение товаров и услуг через интернет. Пандемия показала важность развития e-commerce для сдерживания распространения заражения.

В Латиноамериканском регионе, где уровень электронной торговли самый низкий, пользователи за первые 2 месяца 2020 года купили столько товаров, сколько обычно покупали за целый год. Если на мировую экономику пандемия повлияла крайне негативно, то для сферы электронной торговли она стала дополнительным стимулом роста. Из-за того, что доходы населения резко сократились, нарушилась структура потребительских расходов людей.

В начале 2020 года по причине остановки многих производств традиционный розничный рынок испытывал дефицит по многим товарам. Это и вынужденное закрытие магазинов привело к падению объемов продаж в секторе розничной оффлайн торговли. Например, в США розничные продажи упали на 24% во втором квартале и на 16,5% в третьем квартале. В то же время обороты электронной торговли существенно выросли (например, во втором квартале 2020 на 23%).

В мае 2020 года компания eMarketer в своем докладе World Global ecommerce-2020 скорректировали ранее сделанные прогнозы по сектору электронной коммерции на весь 2020 год. Вместо предполагаемых 18% прироста снизили показатель до 16%. Показатель общего мирового оборота за год был снижен с 4,2 трлн долларов до 3,9 трлн долларов, что все равно предполагало рост сектора в сравнении с предыдущим годом, хоть и не такой стремительный.

Интересным в прогнозе оказалось то, что в сравнении с периодом до пандемии, предполагалось существенное замедление темпов роста наиболее быстрорастущих рынков e-commerce — Индии и Китая. Прогноз показал, что в 2021 и 2022 лидером по темпам роста станет США, а не Китай. Всемирная пандемия показала важность развития цифровых технологий. Все аналитические источники отмечают, что в подавляющем большинстве стран мира в 2020 году резко увеличилась доля электронной торговли в общем объеме розничных продаж.

Еще один важный момент — кардинальное изменение поведения пользователей. Люди старшего возраста были вынуждены пересмотреть свои покупательские привычки из-за закрытия оффлайн магазинов и стали много времени уделять онлайн-покупкам. Аналитики GlobalWebIndex, изучающие потребительские тенденции, отметили, что 30% людей из возрастной группы 57-65 лет и 44% людей из группы 38-56 лет стали гораздо больше покупать онлайн. Причем, даже после открытия физических магазинов большинство из них продолжают покупать товары в сети.

На российский рынок электронной торговли пандемия оказала такое же влияние, как и на мировой, подстегнув его развитие. Рынок в 2020 развивался даже активнее, чем во многих странах, благодаря введению жестких ограничительных мер. Во втором квартале 2020 года аналитики АКИТ полагали, что темп роста онлайн-продаж за весь 2020 год составит около 40%. Однако реальный результат превзошел все ожидания, рынок вырос за год на 58%. Из-за закрытия границ на треть сократилось число зарубежных покупок, поэтому внутренние интернет-продажи выросли в 2 раза. Стоит отметить, что по подсчетам агентства DataInsight реальный рост внутреннего рынка был меньшим и составил 44%.

Электронная торговля

Прогноз дальнейшего развития e-commerce

Нужно признать, что после COVID-19 возврата к обычной жизни ждать не приходится, однако пандемия дала бизнесу новый опыт и перспективы для роста. Применение искусственного интеллекта, автоматизации, облачных технологий сделают рабочие процессы более интеллектуальными. Развитие цифровых технологий и детальный анализ ЦА позволит продавцам стать ближе к своим клиентам, сделать покупки более персонализированными.

В ближайшие годы сохранится тренд на высокую долю участия в онлайн-продажах людей старшего возраста, что стоит учитывать маркетологам при составлении стратегий продвижения товаров в интернете. Еще один тренд, представленный GlobalWebIndex в отчете на 2021 год, показывает, что покупая товары в обычных магазинах, потребители предпочитают уже иметь о них представление. Это значит, что розничный торговый бизнес должен уделять достаточно времени привлечению клиентов через соцсети и интернет-рекламу.

Все больше популярности будут набирать покупки с мобильного девайса с помощью голосовых технологий и бесконтактных платежей. Такие технологии оценили в первую очередь водители, они позволяют делать покупки прямо из автомобиля.

Опрос потребителей и производителей от компании IBM показал, что после пандемии бизнес оказался в другой реальности. Возросшее доверие к современным технологиям ускорило цифровую трансформацию (60% компаний), позволило быстро провести реорганизацию бизнеса (65% опрошенных руководителей). Три четверти компаний ожидают повышения цифрового взаимодействия с клиентами и роста своего бизнеса.

На 2021 год в АКИТ прогнозируют рост российского сектора e-commerce на уровне 16%. В агенстве DataInsight составили прогноз роста до 2024 года. С учетом влияния пандемии предполагается, что сфера электронной торговли в России будет расти примерно на 6% в год быстрее, чем предполагалось в 2019 году.