Священная корова пенсионной реформы упёрлась в тупик

Пенсионная реформа, начатая властями в 2019 году, не даёт ожидаемых результатов. Финансовые выгоды от продления возраста выхода на пенсию едва ли перевешивают рейтинговые и электоральные потери для отцов реформы. Если власть эту тему старательно избегает, оппозиция её атакует и уже требует ликвидации Пенсионного фонда.

Депутаты из многих фракций, представляющих в Госдуме оппозиционные партии, жестко критикуют пенсионную систему России. Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов недавно заявил, что действующие принципы страховой и накопительной пенсии себя не оправдали и нужно вернуться к солидарной пенсионной системе, при которой взносы и выплаты завязаны напрямую на федеральный бюджет. Баланс Пенсионного фонда из года в год в минусе, притом что трансферт из федерального бюджета в ПФР регулярно превышает 3 трлн рублей: в прошлом году он составил 3,34 трлн, а на 2021 год запланировано 3,53 трлн рублей. По мнению лидера "СР" Миронова, слишком много средств уходит на содержание самого фонда с его "шикарными зданиями, раздутым штатом, астрономическими зарплатами топ-менеджеров".

Коллегу поддержал депутат Госдумы Алексей Журавлёв ("Родина"). Он назвал ПФР "сомнительной конторой", которая "аккумулирует колоссальные средства россиян, прокручивает миллиарды, а возвращает копейки". Лидер ЛДПР Владимир Жириновский ещё в ноябре прошлого года заявлял о перспективах упразднения Пенсионного фонда.

"Это огромное количество чиновников, помещений. Это огромная бюрократическая структура, и пенсии будут платить напрямую гражданам. Такая цифровизация, движение денег по стране", — отметил политик.

С идеей упразднить Пенсионный фонд в интересах решения острейших социальных проблем "Справедливая Россия" обратилась к премьеру Михаилу Мишустину ещё в январе прошлого года, как только он возглавил правительство. В продолжение инициативы на сайте Российской общественной инициативы появилась петиция, в которой, в частности, заявлялось:

"Деньги пенсионных накоплений идут не на пенсии граждан, а на содержание и безбедную жизнь чиновничества фонда. При этом чванство, цинизм и безразличие к соискателям пенсий зашкаливает, никакие жалобы не рассматриваются — государство в государстве на шее пенсионеров".

Новые порции критики вызвала публикация Счетной палатой в августе прошлого года отчёта по результатам проверки работы ПФР в 2017–2019 годах. В системе персонифицированного учёта фонда были выявлены ошибки в расчётах, что привело к недополучению выплат некоторыми гражданами. В частности, на счетах почти 40 тысяч граждан не были отражены сведения о трудовом стаже. В связи с отчётом контрольного ведомства Сергей Миронов в очередной раз выступил с предложением ликвидировать Пенсионный фонд "как ненужного посредника между бюджетом страны и пенсионерами". Его функции предлагается возложить, например, на Минтруд и Казначейство.

Милость к сверхбогатым

Затеянная российскими властями пенсионная реформа, предусматривающая постепенное увеличение пенсионного возраста на 5 лет к 2028 году, отнюдь не добавляет умиротворенности в обществе и благополучия в социальной сфере. Эта реформа для многих была столь неожиданной, сколь и весьма спорной. Когда правительство решает свои конъюнктурные задачи, связанные с дефицитом финансовых средств, без оглядки на весь набор социально-экономических вызовов, вряд ли можно рассчитывать на приемлемый результат.

Начнём с того, что почти 20 млн россиян (13,5%) находятся за чертой бедности, а уровень доходов людей с 2014 года постоянно падает. По данным Всемирного банка, в России самый высокий в Европе процент смертности среди мужчин в возрасте до 65 лет — 43%. Лишь в 2006 году, впервые с 90-х годов, продолжительность жизни мужчин смогла "догнать" пенсионный возраст в 60 лет. По оценкам Росстата, в настоящее время она достигает 68 лет. Это означает, что лишь чуть больше половины мужского населения страны можно отнести к тем счастливчикам, которым повезёт выйти на пенсию и пожить после этого ещё 3-4 года. Такой уровень продолжительности жизни свойствен скорее африканским, а не европейским странам. Например, в Исландии и Швейцарии доля мужчин, доживающих до 65 лет, составляет 90%.

По словам лидера КПРФ Геннадия Зюганова, в советское время пенсионный возраст установили в соответствии с медико-биологическими исследованиями: к 55 годам женский организм устаёт, и важно поддержать женщину; к 60-и то же самое происходит с мужским организмом.

"Средний возраст здоровой жизни в России — всего 62 года, — утверждает Геннадий Зюганов. — Дальше обостряются хронические заболевания, и работать становится невмоготу. Но поскольку пенсионный возраст поднимают — пожилым придётся вкалывать за копейки, надрываться и умирать".

Если ко времени развала СССР численность населения России составляла более 148 миллионов, то в начале 2021 года — 146,2 млн. И тенденция на сегодняшний день неутешительная: в прошлом году население страны сократилось более чем на 500 тысяч человек — это рекордная величина с 2005 года (данные Росстата). По прогнозам правительства, к 2024 году население сократится ещё на 1,2 млн человек.

Миллионы и миллионы россиян пытаются прожить с минимальным размером оплаты труда менее 13 тысяч рублей и скромными пенсиями, чей средний размер 15 тысяч. Всё это происходит на фоне растущего разрыва в доходах богатых и бедных. Так, на долю 10% наиболее обеспеченных россиян в 2020 году приходилась почти треть общей суммы денежных доходов. В отличие от многих развитых стран мира в России очень великодушное налогообложение для сверхбогатых, чем они и пользуются без зазрения совести: за прошлый год чистый отток капитала из нашей страны составил 47,8 млрд долларов.

Предпенсионеры за бортом жизни

Особенно больно пенсионная реформа ударила по людям предпенсионного возраста, которых в России более 10 млн: на 1 января 2019 года к таковым отнесли 4,3 млн мужчин и 5,8 млн женщин. Если уровень безработицы в целом по России составляет около 6%, то среди предпенсионеров — 60%! И угроза уголовного преследования работодателей за дискриминацию по возрастному принципу почему-то видимого эффекта не даёт.

"У новых предпенсионеров не будет пенсии, они должны будут работать, чтобы жить, — отмечает старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Карцева. — То, что существуют проблемы с трудоустройством лиц старшего возраста на рынке труда, очевидно".

Закон предусматривает право выйти на пенсию на два года раньше для тех граждан, кому никак не удаётся найти работу. Правда, это право обставлено такими условиями, что оно мало кому пригодится. Необходимо, чтобы человек не сам уволился с последнего места работы, а был сокращён либо потерял работу в связи с ликвидацией предприятия. Кроме того, страховой стаж должен составлять не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Попытки депутатов Госдумы от оппозиционных партий смягчить законодательство в отношении безработных предпенсионного возраста и дать право досрочного выхода на пенсию хотя бы отдельным льготным категориям наталкиваются на непонимание со стороны партии власти. Таким образом, миллионы предпенсионеров вообще оказались выброшенными за борт, став "первоочередниками" на пополнение армии нищих. Непонятно, как ситуация с предпенсионерами, оставшимися без средств к существованию, соотносится со статьями 7 и 75 Конституции РФ, в которых говорится о "гарантиях социальной защиты", "адресной социальной поддержке граждан", "защите достоинства граждан" и т. д.

Выгоды, полученные государством от пенсионной реформы, не очевидны. По мнению экспертов из Центра развития ВШЭ, повышение пенсионного возраста не полностью компенсирует отрицательный эффект сокращения трудоспособного населения на экономику. Также оно добавит лишь примерно 0,37 п. п. к росту экономики в период с 2019 по 2035 год. Профессор Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец считает, что повышать пенсионный возраст имело смысл лишь в комплексе с решением других проблем: как минимум следовало изначально определить судьбу двух видов пенсионных накоплений — обязательных и добровольных. За последние 15 лет правила начисления пенсий менялись, наверно, шесть раз, что вконец завело ситуацию в тупик.

Тем не менее пенсионная реформа стала чем-то вроде священной коровы, трогать которую строго возбраняется, даже ввиду электоральных рисков для партии власти в связи с предстоящими в сентябре выборами в Госдуму. И всё же существующую пенсионную систему придётся менять — если не ради облегчения участи миллионов пенсионеров и предпенсионеров, то из-за шаткости и неустойчивости самой её конструкции.