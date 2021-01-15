Не стрелять себе в ногу: почему США сняли санкции с "ВСМПО-Ависма"

Министерство торговли США исключило из списка "конечных военных пользователей" российскую корпорацию "ВСМПО-Ависма". Корпорация была включена в этот список в конце декабря прошлого года наряду еще с несколькими десятками российских компаний.

Ошибочка вышла

В документе Минторга США говорится, что из списка "конечных военных пользователей" исключается ОАО "ВСМПО-Ависма" (Korporatsiya Vsmpo Avisma OAO), так как это наименование дублирует другое — "ВСМПО-Ависма" (Korporatsiya VSMPO AVISMA).

При этом американские чиновники отметили, что Korporatsiya VSMPO AVISMA в список включить все же планировалось, но этого не произошло, поскольку "Комитет по проверке конечных пользователей решил, что (корпорация) не относится к конечным военным пользователям".

Таким образом, Минторг пересмотрел свое решение о включении "ВСМПО-Ависма", о котором заявил в конце декабря, и признал, что корпорация не считается юрлицом, сотрудничающим с вооруженными силами государства, а ее включение в список было ошибочным, отмечает РБК.

Произошедшее можно назвать примером того, как в США стараются избежать "выстрела в ногу" в тех сферах, где напрямую затронуты их интересы.

Вполне прозаические причины

А все дело в том, что "ВСМПО-Ависма" является поставщиком продукции для крупнейших компаний авиакосмической индустрии. Среди них Boeing, Embraer, UTAS, Rolls-Royce plc, Safran SA, Airbus, Pratt&Whitney и другие. По оценкам специалистов "ВСМПО-Ависма", компания занимает 25% мирового рынка титанового проката.

И найти замену продукции "ВСМПО-Ависма" не так-то просто. В Airbus несколько лет назад попытались это сделать, однако оказалось, что это слишком проблематично. "Боингу" повторять этот путь явно не с руки. И других проблем сейчас хватает.

После включения в черный список американского Минторга произошедшее в "ВСМПО-Ависма" комментировали достаточно спокойно. "Изменение в законодательстве США вступило в силу ранее в 2020 году. В случае использования американских технологий требуется согласие властей США, но на "ВСМПО-Ависма" в производстве титана применяются только российские технологии и преимущественно это собственные разработки, поэтому нет необходимости что-либо согласовывать", — отмечали в компании.

В американской корпорации Boeing тогда тоже заявляли, что не ожидают изменений в сотрудничестве с российской компанией.

Следует заметить, что в 2018 году "ВСМПО-Ависма" отрицательно отреагировали на предложение некоторых российских политиков ввести ограничения на поставки титана для американских компаний. В корпорации тогда подчеркивали, что "нарушение кооперационных связей, невыполненные бизнес-обязательства могут надолго, если не навсегда, вырвать нашу компанию из динамично развивающегося титанового рынка".