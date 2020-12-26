Миграционная политика России при пандемии

Заведующая лабораторией экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ Ольга Чудиновских рассказала, как может сказаться на российской экономике почти двукратное сокращение количества трудовых мигрантов в наших мегаполисах и экономических зонах. И действительно ли их число опять резко сократилось?

— Ольга Сергеевна, в России резко, как сообщают — в два раза, сокращается количество мигрантов. Какие вы видите в этом плюсы и минусы?

— Эта цифра — все-таки довольно-таки специфическая. МВД озвучило показатель в шесть с небольшим миллионов человек, которые одномоментно находятся на территории нашей страны.

Разные иностранцы

Но нужно понимать, что это — люди с самым разным статусом, в том числе туда попадают приехавшие в гости на очень короткое время и даже какие-то немногочисленные сейчас туристы, потому что с рядом стран у нас все-таки восстановлено сообщение.

Постоянно проживающих из этого количества — всего около миллиона. Такое число иностранных граждан имеют вид на жительство и разрешение на временное проживание в нашей стране.

В прошлые годы, до введения карантинных ограничений их было примерно 11 миллионов. В этом году их число резко сократилось. У нас ведь пока еще не отменены принятые весной распоряжения правительства на ограничение перемещений через границу.

Практически прекращен туристический поток, ранее очень большой, прекращены краткосрочные поездки, связанные с посещением родственников и выполнением производственных функций.

По данным пограничной службы за третий квартал примерно втрое сократилось число пересечений границ. Поэтому понятно, что число иностранцев, находящихся в какой-то момент на нашей территории, упало.

Но количество тех, кто постоянно проживает, осталось примерно таким же, как стало после весеннего уменьшения. В начале осени многие представители бизнеса жаловались на нехватку рабочих рук в ряде отраслей экономики, в том числе в строительстве, где занято очень много трудовых мигрантов.

Плюс на минус

Про плюсы и минусы пока трудно говорить. С одной стороны, конечно, минус, что производство не сможет активно развиваться, какие-то проекты строительные останавливаются. Но они чаще начинаются весной, соответственно, основной приток мигрантов приходится на весенние месяцы.

Количество оформленных патентов к осени стало более-менее сопоставимым с тем же периодом прошлого года. Скорее всего, это в основном — переоформление ранее выданных патентов. А обычное количество трудовых мигрантов действительно не приехало.

Что касается конкретно строительства, я считаю, что у нас этот сектор, конечно, гипертрофирован. Туда вкладываются избыточные средства, очень большое внимание ему уделяется. Конечно, это — очень быстрый способ заработка.

Строительство идет в основном в крупных городах, мегаполисах. Смотрите, что в Москве творится. Если бы у нас более равномерно развивалась экономика, конечно, эта проблема не обнажилась бы.

Поэтому:

с одной стороны, не очень хорошо, что трудовые ресурсы не приехали, это тормозит развитие нашей экономики;

но с другой стороны, может быть, это подтолкнет нас к размышлению о том, нужно ли нам настолько интенсивно развивать строительный сектор.

— Как вы полагаете, в следующем году число трудовых мигрантов будет расти и приближаться к прежним цифрам или останется примерно на нынешнем уровне?

— Это будет напрямую связано с коронавирусом — с эпидемиологической ситуацией. Если вакцинация и другие меры принесут свои плоды, начнет резко сокращаться количество ежедневно диагностированных заболевших, то, безусловно, правительство начнет снимать ограничения на въезд иностранных граждан.

Поскольку спрос в экономике сохраняется, конечно, все восстановится, но временной горизонт совершенно не определен, потому что мы, никто не знает, когда у нас прекратится ежедневный рост заболеваемости.

У нас сейчас все диктует только ситуация с этим COVID, и к сожалению, никаких прогнозов никто строить не может. Но когда все это преодолеется, конечно, все восстановится, потому что экономика, она свое возьмет и потребует дальнейшего развития.