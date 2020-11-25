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Автор Александр Шторм

России нужно вернуться в СССР или Российскую империю?

Экономика

Чем дальше уходит от нас воспоминание об СССР, тем чаще всплывает идея о том, что неплохо было бы вернуться в те времена. Но и возвращение в СССР, и в Российскую империю означает, что вся бизнес-элита России потеряет свои привилегии.

России нужно вернуться в СССР или Российскую империю?

Как пишет проект "Толкователь", добровольно никто на это не пойдет, поскольку при возвращении СССР придётся обратно отдать всю собственность — от "Газпрома" и Сбербанка до "Норникеля", Магнитки и алюминиевых заводов.

В свое время высший класс СССР был богаче среднего советского человека раз в 20, с учётом немонетизированных услуг (отдых, лечение и профилактика, спецпайки, персональная машина и т. п.).

Соответственно, указанные 100 тыс. должны будут жить максимум на 600 тыс. руб. в месяц (медианная зарплата в 30 тыс. Х 20). С учетом того, что одна недвижимость сейчас тянет на сотни миллионов и миллиарды рублей, это технически невозможно. Готовы они отдать свои дворцы на Рублёвке и пентхаусы многодетным простым семьям?

Если же задумать вернуться в Российскую империю, придётся проводить реституцию — отдавать собственность прежним, до 1917-го, владельцам. При этом Путина менять на немецких царей и баронетов откуда-нибудь из Англии. Напомним, Семья всерьез рассматривала Майкла Кентского или даже принца Чарльза.

Можно сделать вывод, что классика марксизма была очень по делу — экономика порождает политику. Сегодня в России такой тип экономики, при котором стало возможно почти всю собственность сосредоточить среди высших 100 тыс. семей и не делиться, приватизировать прибыль и национализировать убытки (прибыль в опричнине, убытки в земщине).

"Деньги были, деньги будут, но сейчас ДЕНЕГ НЕТ"

Так говорил HR-менеджер высших семей Борис Березовский. К примеру, не так давно вице-президент "Лукойла" Федун назвал "обоснованной цену на нефть в $50 за баррель".

В @proeconomics приводили данные директора Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Татьяны Митровой в интервью экономисту Сергею Гуриеву:

"Мы живем в эпоху, когда нефтяные цены будут на более низком уровне на длительную перспективу. Про $100 за баррель уже никто не вспоминает. $60 — это просто счастье, а реально — $30-40 за баррель. Это совершенно другие требования к инвестиционным проектам. Какой-нибудь арктический офшор при таких ценах не летает.

В этой ситуации практически полностью исчезает та самая пресловутая ресурсная рента. То есть из-за чего государство так любит и поддерживает нефтяную промышленность.

Уже в прошлом году 50% российской нефти добывалось по разного рода налоговым исключениям, льготам. То есть государство не получало денег от этого — лишь бы только продолжали нефть качать. К 2030 г. это будет больше 80%. То есть у государства фактически исчезает этот колоссальный ресурс, на котором зиждилось всё наше благополучие".

На чем сэкономить России?

В этом случае вариант развития событий тут только один — Россия снизит экспортную выручку за нефть и газ на $150-200 млрд в год. И тем самым высшим семьям придется хотя бы вполовину уменьшить вывод денег на Запад (в год это $40-80 млрд.) и собственное потребление ($150-200 млрд). Хотя этих денег — $100-120 млрд — не хватит для полной компенсации падения экспортной выручки.

Можно еще резать социалку, милитократию и прочие госрасходы. Но у нас весь госбюджет $200-220 млрд, так что все равно не хватит. А если искать новые источники валюты, то относительно быстро развивается сельхоз (+$20-25 млрд.), золото (+$10-15 млрд — ЦБ теперь его не будет накапливать в резервы, а почти всю добычу в России будет продавать), лес и деревообработка (+$10 млрд.). Всё вместе — до $50 млрд. Потерю доходов от нефти так не компенсировать.

Есть еще экзотические варианты, такие как продажа воды в Китай — $50-60 млрд, водородная энергетика — $60-80 млрд. Но для этого придётся мириться с Западом, так как без него построение с нуля огромной отрасли не выйдет. Да и в целом дорого противостоять ему. Так что Россию ждут очень большие изменения в укладе, подытожил "Толкователь".

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Редактор: Ирина Гусакова
Темы ссср борис березовский российская империя
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