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Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Автор Любовь Степушова

Региональная дурь или как реагировать на принуждение к самоизоляции?

Экономика » Правила игры » Регионы

Если каждый день надо на работу в соседнюю область или по делам в Сочи, где есть собственность, а на блок-посту не пускают или требуют соблюдения самоизоляции на 14 дней, что делать?

Жителей Владимирской области оповещают об обязательной самоизоляции

Работаешь в Московской области, а живешь в соседней? У тебя проблемы

Некоторые прилегающие к Московской области (Тульская, Владимирская, Ярославская) ввели самоизоляцию на 2 недели для всех въезжающих, даже если это местный житель, работающий в соседней области и два раз в день пересекающий границу.

Таким людям сообщают, что по прибытии в область они должны находиться 14 дней в режиме самоизоляции с сообщением об этом по телефону местной "горячей линии".

Во Владимирской области сделано исключение для имеющих местную регистрацию, но не для собственников жилья. То есть, имеющие регистрацию и посещающие Москву и Московскую область с целью работы, могут заражать, а если регистрации нет, то ни в коем случае — им штраф при несоблюдении карантина. Власти обещают в Петушинском районе проверки на железнодорожных станциях.

Ярославская область предупреждает о самоизоляции на 14 дней всех автомобилистов с "чужими номерами" на блок-посту на въезде из Московской области с вручением постановления правительства.

И Путину после въезда в Тульскую область — на самоизоляцию

Разъяснения правительства Тульской области можно прочитать на сайте myslo.ru в статье с заголовком "7 важных вопросов о самоизоляции для въезжающих в Тульскую область".

На вопросы местных (не москвичей!):

  • таксистов,
  • командировочных,
  • работающих в соседних регионах, в том числе в "оборонке",
  • дальнобойщиков,

следует стандартный ответ: "Звонить должны все граждане, прибывающие из других регионов".

"Если водитель за день несколько раз пересекал границу Тульской области, за несоблюдение этого требования (о самоизоляции) ему грозит административный штраф на сумму до 30 тысяч рублей. Если работодатель не предоставил такому сотруднику отпуск или не перевел на дистанционный режим, а также угрожает дисциплинарными мерами или увольнением, оспорить действия работодателя можно в судебном порядке", — говорится в разъяснении.

Можно понять, что этот иск должен подать сам оштрафованный, зная, что это грозит ему потерей лояльности работодателя.

Читатели в комментариях, мягко говоря, в недоумении (орфография читателей).

  • Fremen: Что за бред я только что прочитал?! У меня истерика… Вот объясните, как люди, пересекающие границу Тульской области по несколько раз в день, могут соблюдать режим самоизоляции на протяжении 14 дней и, при этом, продолжать перемещение?! Как дальнобойщики могут осуществлять перевозку товаров согласно маршруту, при этом, соблюдая режим самоизоляции?! Тут сплошные противоречия!!!
  • Nonsens: Если водитель за день несколько раз пересекал границу Тульской области, ему необходимо каждый раз по возвращению в регион звонить в КЦ и обеспечить свою самоизоляцию. Сдать самого себя? Я сегодня 18 раз пересекал границу области, 17 раз нарушил режим самоизоляции, оштрафуйте меня на 30 тысяч. Так что ли это должно выглядеть? 

Добавим, что в Указе президента Владимира Путина региональные власти получили право устанавливать режим передвижения людей и транспортных средств, но кроме транспорта, задействованного в межрегиональных перевозках.

То есть, губернаторам, или надо вводить сплошную проверку людей, передвигающихся на этом транспорте и перекрывать дороги для автомобилистов, либо все эти меры — профанация, показуха и нарушение Указа. А так же они лишают людей заработка, и жалобы на это вряд ли понравятся Путину.

Юрист советует обращаться в прокуратуру

Как сказал "Правде.Ру" первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству, заслуженный юрист РФ Юрий Синельщиков, Конституция гарантирует свободу передвижения по территории Российской Федерации.

"Если вы говорите, что у меня умер близкий родственник в Ефремовском районе Тульской области, а полиция не пускает и разворачивает, тогда на эти конкретные факты нужно реагировать и писать в прокуратуру", — отметил он.

В распоряжениях о самоизоляции, считает юрист, скорее, даны рекомендации. Прорываться через посты не надо, советует он, на посту надо разъяснить свои права и чрезвычайность ситуации.

"Если этими действиями причиняется материальный вред: я должен был поехать, у меня дом, дача, а там все прорвало, замкнуло, и надо срочно ехать и наводить порядок, а я не смог доехать, то ущерб можно взыскивать с правоохранителей, с государства. И моральный вред. Не съездил человек с родственником проститься, которого на кладбище понесли — моральный вред для него. Тоже можно ставить вопрос. И если суды пока закрыты, то в прокуратуру можно писать заявления", — сказал Юрий Синельщиков.

Магарычёвое дело — проехать в Сочи

По его словам, люди сами не должны "кататься без острой нужды". Но, с другой стороны, правоохранители "в дурь пускаться тоже не должны".

"Все делается для человека, в конце концов. Должно быть ограничение, но так, чтобы не нарушать нормальную жизнь", — сделал вывод юрист.

Насчет "дури" в Сети есть рассказ о том, как из приволжского городка человек ехал в Сочи с просроченными правами, которые Путин продлил Указом на время карантина. На первом блок-посту ему сказали, что дело "магарычёвое" и "за курицу на обратном пути пропустили".

На въезде в Краснодарский край ему вручили уведомление на две недели о самоизоляции. Не подходит? Есть спецпропуск для тех, кому в Кубань на 24 часа. Получил. Но на другом конце Краснодарского края при въезде в Сочи, о таком пропуске не знают: "нужен не красненький, а желтенький". Но у человека есть дом в Сочи, все равно не пускают, потом "люди кругом стали подозревать, что мы договоримся".

"Вы сейчас садитесь в машину, делаете вид, что не пустили, разворачиваетесь и по новой проезжаете пост", — говорят на блок-посту.

"Так и делаем. На обратном пути нет проверок и никому дела до того, соблюли ли мы карантин", — пишет Телеграм канал Chеsnok. media.

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