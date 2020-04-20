Самоизоляция: как не попасться на удочку телефонных мошенников

Истории с телефонными мошенничествами были до коронавируса, будут и после. А уж как будоражат доверчивых граждан сейчас, когда им, самоизолированным, хоть с кем-то хочется поговорить!

Вернулась довольная пенсионерка домой: ей десять масок по сто рублей каждая в аптеке достались, а тут звонок:

"С вашей карты хотели снять три тысячи. Поможем блокировать мошенников. Продиктуйте-ка код по телефону".

Среди способов противостоять обману чаще других звучит самый недейственный: объясняйте старшим родственникам, что доверять первому звонящему нельзя. Как будто они без нас этого не понимали и не объясняли нам того же, пока мы были маленькие. Всем всё ясно, но армия мошенников множится, деньги с карт улетают в неизвестном направлении без надежды на возвращение.

"Правда.Ру" обратилась с вопросом, как противостоять телефонному мошенничеству, к председателю совета Фонда развития цифровой экономики Герману Клименко. Его экспертное мнение заключается в том, что противодействие такому виду хищений пора начинать не средствам массовой информации, но операторам сотовой связи и банкам.

Народ хлопочет, пресса шумит — операторы в домике

Интернет, телевизор и радио замучились объяснять каждому конкретному человеку, что его обязательно захотят обмануть и по телефону попросят назвать код с оборотной стороны банковской карты. А то и её пароль. Правда, тут мошенникам иногда удаётся справиться самостоятельно: классический пароль 1234 для банковских карт пенсионерам ещё никто не отменял.

Сейчас, когда пенсионеры самоизолировались под угрозой штрафов за высунутый на улицу нос, им как никогда желанно общение. Этим и вызвана очередная волна телефонных разводов: бабушки с радостью соглашаются побеседовать. В растроганных чувствах отдают ключи от самого дорогого.

Операторам хорошо бы перестать закрывать глаза на эти истории. Им они видны с первого прозвона: это всегда анонимный звонок, похититель работает в определённой зоне.

"Операторы в состоянии прекратить и сервисы подписок, и сервисы дозвонов, — говорит Г. Клименко. — Если они хотя бы чуть-чуть этим займутся… Но так как они не имеют никаких репутационных потерь от подобных историй, им недосуг заниматься своими прямыми обязанностями. Бабушка же пойдёт с заявлением в суд не на оператора".

Словосочетания "нейронная сеть", "искусственный интеллект" ни одну службу безопасности уже не пугают: сотрудники операторов сотовой связи и банков за безопасностью операций следят не в дверной глазок. Однако мер, посильных им по знаниям и техническим возможностям, не предпринимают.

"Гарантированная авторизация телефонного звонка отсутствует, — рассказывает Г. Клименко. — Операторов всё устраивает. Народ шумит, пресса хлопочет, а им ни жарко, ни холодно".

Пока им жарко не станет, мошенники никуда не двинутся: им их ниша по кайфу. Денежка капает. Ответственность ни разу не настигала. А бабуля ещё накопит.

Законодатель тоже ещё никогда не возвышал голоса, хотя инициатива, обязывающая операторов быть социально ответственными, назрела и просится быть реализованной.

Если мы технически готовы рассылать гражданам QR-коды, чтобы они выходили на улицы отмеченными в условиях карантина, если мы готовы с камер распознавать, где они гуляют или куда движутся в автомобиле, наверное, сделать черный список определенных телефонных номеров куда как проще.

Распознавание и блокировка каналов автодозвона — единственный действительно эффективный путь, чтобы мошенники не звонили. Любому оператору это по силам.

Конечно, операторы возразят: это неправильно, почему мы? Лишать права на телефонный звонок негуманно и противоречит ценностям демократии.

Мы можем их слушать и поддакивать. А можем обязать сделать так, чтобы пенсия бабушки никогда не была под угрозой.

"Пока не появится мотивационных финансовых инструментов, пока будет страдать только человек, а операторы не понесут убытков, ничто с мёртвой точки не сдвинется", — считает председатель совета Фонда развития цифровой экономики.

Банки и их хаты с краю

Жертвы телефонных мошенников, осознав случившееся, звонят в банки и сообщают о происшедшем. Однако банки к их слезам глухи: компетенция не наша, обращайтесь в полицию. Они не заинтересованы в расследовании таких преступлений, ведь те не препятствуют движению денег.

"У банка же очень много проблем! — шутит Г. Клименко. — Какую икру на фуршет выбрать: красную или чёрную? А тут вы звоните. Да банку по барабану эта ваша история!"

Как и все истории, которые не влекут за собой прямых денежных затрат. Никто из сотрудников громадного финансового учреждения разбираться, в чей карман утекла тысяча тети Вали, не будет. А ведь она сберегалась на лекарство…

Так что без Госдумы опять никак. Защищать граждан от телефонного мошенничества надо законодательно. Штрафы, сложности в лицензировании, ужесточение административного наказания — только такие меры действуют и на банки, и на операторов, когда дело касается установки программ, сохраняющих сбережения граждан.

Центробанк то и дело отчитывается о средствах, потраченных на образование сотрудников, на укрепление технической базы, на цифровизацию, но если телефонное мошенничество процветает, туда ли банк вкладывается? Нет, не социальной рекламой ему давно пора заниматься.

Государство для того и предназначено, чтобы население без трёх высших образований, которое расстаётся со своими кровными, платя этому государству налоги, было защищено. Уровень безопасности должен быть гарантированным.

"Наверное, придётся признать, что безопасность — это и работа с сотовыми операторами, — резюмирует Г. Клименко. — Это вновь открывшийся рынок, безопасность на котором государство тоже должно обеспечивать".

Если государство не вмешается, его народ оберут. Среди бела дня, не прикасаясь руками.