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Автор Юлия Вельможина

Самоизоляция: как не попасться на удочку телефонных мошенников

Происшествия » Парад мошенников

Истории с телефонными мошенничествами были до коронавируса, будут и после. А уж как будоражат доверчивых граждан сейчас, когда им, самоизолированным, хоть с кем-то хочется поговорить!

Вернулась довольная пенсионерка домой: ей десять масок по сто рублей каждая в аптеке достались, а тут звонок:

"С вашей карты хотели снять три тысячи. Поможем блокировать мошенников. Продиктуйте-ка код по телефону".

Среди способов противостоять обману чаще других звучит самый недейственный: объясняйте старшим родственникам, что доверять первому звонящему нельзя. Как будто они без нас этого не понимали и не объясняли нам того же, пока мы были маленькие. Всем всё ясно, но армия мошенников множится, деньги с карт улетают в неизвестном направлении без надежды на возвращение.

"Правда.Ру" обратилась с вопросом, как противостоять телефонному мошенничеству, к председателю совета Фонда развития цифровой экономики Герману Клименко. Его экспертное мнение заключается в том, что противодействие такому виду хищений пора начинать не средствам массовой информации, но операторам сотовой связи и банкам.

Народ хлопочет, пресса шумит — операторы в домике

Интернет, телевизор и радио замучились объяснять каждому конкретному человеку, что его обязательно захотят обмануть и по телефону попросят назвать код с оборотной стороны банковской карты. А то и её пароль. Правда, тут мошенникам иногда удаётся справиться самостоятельно: классический пароль 1234 для банковских карт пенсионерам ещё никто не отменял.

Сейчас, когда пенсионеры самоизолировались под угрозой штрафов за высунутый на улицу нос, им как никогда желанно общение. Этим и вызвана очередная волна телефонных разводов: бабушки с радостью соглашаются побеседовать. В растроганных чувствах отдают ключи от самого дорогого.

Операторам хорошо бы перестать закрывать глаза на эти истории. Им они видны с первого прозвона: это всегда анонимный звонок, похититель работает в определённой зоне.

"Операторы в состоянии прекратить и сервисы подписок, и сервисы дозвонов, — говорит Г. Клименко. — Если они хотя бы чуть-чуть этим займутся… Но так как они не имеют никаких репутационных потерь от подобных историй, им недосуг заниматься своими прямыми обязанностями. Бабушка же пойдёт с заявлением в суд не на оператора".

Словосочетания "нейронная сеть", "искусственный интеллект" ни одну службу безопасности уже не пугают: сотрудники операторов сотовой связи и банков за безопасностью операций следят не в дверной глазок. Однако мер, посильных им по знаниям и техническим возможностям, не предпринимают.

"Гарантированная авторизация телефонного звонка отсутствует, — рассказывает Г. Клименко. — Операторов всё устраивает. Народ шумит, пресса хлопочет, а им ни жарко, ни холодно".

Пока им жарко не станет, мошенники никуда не двинутся: им их ниша по кайфу. Денежка капает. Ответственность ни разу не настигала. А бабуля ещё накопит.

Законодатель тоже ещё никогда не возвышал голоса, хотя инициатива, обязывающая операторов быть социально ответственными, назрела и просится быть реализованной.

Если мы технически готовы рассылать гражданам QR-коды, чтобы они выходили на улицы отмеченными в условиях карантина, если мы готовы с камер распознавать, где они гуляют или куда движутся в автомобиле, наверное, сделать черный список определенных телефонных номеров куда как проще.

Распознавание и блокировка каналов автодозвона — единственный действительно эффективный путь, чтобы мошенники не звонили. Любому оператору это по силам.

Конечно, операторы возразят: это неправильно, почему мы? Лишать права на телефонный звонок негуманно и противоречит ценностям демократии.

Мы можем их слушать и поддакивать. А можем обязать сделать так, чтобы пенсия бабушки никогда не была под угрозой.

"Пока не появится мотивационных финансовых инструментов, пока будет страдать только человек, а операторы не понесут убытков, ничто с мёртвой точки не сдвинется", — считает председатель совета Фонда развития цифровой экономики.

Банки и их хаты с краю

Жертвы телефонных мошенников, осознав случившееся, звонят в банки и сообщают о происшедшем. Однако банки к их слезам глухи: компетенция не наша, обращайтесь в полицию. Они не заинтересованы в расследовании таких преступлений, ведь те не препятствуют движению денег.

"У банка же очень много проблем! — шутит Г. Клименко. — Какую икру на фуршет выбрать: красную или чёрную? А тут вы звоните. Да банку по барабану эта ваша история!"

Как и все истории, которые не влекут за собой прямых денежных затрат. Никто из сотрудников громадного финансового учреждения разбираться, в чей карман утекла тысяча тети Вали, не будет. А ведь она сберегалась на лекарство…

Так что без Госдумы опять никак. Защищать граждан от телефонного мошенничества надо законодательно. Штрафы, сложности в лицензировании, ужесточение административного наказания — только такие меры действуют и на банки, и на операторов, когда дело касается установки программ, сохраняющих сбережения граждан.

Центробанк то и дело отчитывается о средствах, потраченных на образование сотрудников, на укрепление технической базы, на цифровизацию, но если телефонное мошенничество процветает, туда ли банк вкладывается? Нет, не социальной рекламой ему давно пора заниматься.

Государство для того и предназначено, чтобы население без трёх высших образований, которое расстаётся со своими кровными, платя этому государству налоги, было защищено. Уровень безопасности должен быть гарантированным.

"Наверное, придётся признать, что безопасность — это и работа с сотовыми операторами, — резюмирует Г. Клименко. — Это вновь открывшийся рынок, безопасность на котором государство тоже должно обеспечивать".

Если государство не вмешается, его народ оберут. Среди бела дня, не прикасаясь руками.

Темы банки государство самоизоляция сотовая связь мошенничество герман клименко телефонные мошенники
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