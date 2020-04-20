Туроператоры уже возобновили бронирование туров в Сочи

Российские туроператоры уже предоставляют возможность забронировать летний тур в Сочи, заявила ТАСС пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина. Активнее всего граждане интересуются поездками в августе-сентябре.

"С 1 июня туры уже в продаже, в отсутствие других официальных распоряжений туроператоры региона ориентируются на эту дату открытия летнего сезона", — отметила Тюрина.

Она добавила, что пока россияне "присматриваются" к июньским и июльским предложениям, так как ситуация с распространением коронавируса пока неясная. Есть и те, кто оставляет заявки на октябрь-ноябрь.

Тюрина также подчеркнула, что уже поступают запросы на оздоровительные программы и программы по снижению веса. По ее мнению, такие типы туров будут особенно популярны у россиян после окончания режима самоизоляции.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в России за последние сутки зафиксировали 4268 случаев заражения коронавирусом. Заболевшие были выявлены в 76 регионах страны. Общее количество зараженных в России достигло отметки в 47 121 человек.