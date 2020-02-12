Олег Шеин: Мишустин не меньший либерал, чем Медведев

Правительство Мишустина продолжает ту же самую неолиберальную политику, что и предыдущее, сказал депутат Олег Шеин, комментируя его позицию по вопросу индексации пенсий работающим пенсионерам.

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Индексация пенсий будет гарантирована не всем

Владимир Путин в качестве поправки к Конституции предложил, что "в России должна быть регулярная индексация пенсий".

"Это даст возможность президенту реагировать на это нарушение Конституции в отношении всех должностных лиц, в отношении которых у него будет право, в том числе отстранять от должности", — отметил президент.

Как пояснил глава Минтруда Антон Котяков на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике 11 февраля, в действующем законодательстве индексация пенсий работающим пенсионерам не предусмотрена, поэтому соответствующие выплаты не увеличиваются на ежегодной основе.

В то же время министр напомнил, что в период трудовой деятельности пенсионера ему начисляются страховые коэффициенты для будущего повышения пенсии. Всю накопленную индексацию к пенсии гражданин получает, когда уходит с работы.

Напомним, что индексация страховых пенсий работающих пенсионеров отменена с 1 января 2016 года федеральным законом.

Логика президента и правительства не совпадает

Как сказал "Правде.Ру" член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, член фракции партии "Справедливая Россия" Олег Шеин, "мы видим разрывы в логике выступлений президента в Манеже, с одной стороны, и в той реальной политике, которую реализует кабинет министров".

Один из примеров — это, конечно, история с мораторием на повышение пенсионного возраста в Госдуме, другой — с темой индексации пенсий работающим пенсионерам.

Депутат напомнил, что две недели назад в Думе докладчиками президентского законопроекта по конституционной реформе было заявлено, что его принятие обеспечит индексацию пенсии работающим пенсионерам.

"Это 9 миллионов человек! А сейчас звучит, что их неправильно поняли и индексировать они ничего не собираются. Получается, что на пенсионере экономят, пока он работающий, и что ему нужно выйти на пенсию полностью, чтобы получить индексацию. Я думаю, что предмет дискуссии с правительством в ближайшее время будет достаточно обширным", — сказал Олег Шеин. "Возникает устойчивое ощущение, что новый состав российского правительства продолжает ту же самую неолиберальную политику, что и предыдущее", - сделал вывод депутат.

Пенсионный возраст можно будет повышать

Госдума проголосовала в среду против законопроекта о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года. Законопроект рассматривали в первом чтении. Его внесли в нижнюю палату депутаты от КПРФ и "Справедливой России".

Против инициативы выступил комитет по труду и социальной политике. Там заявили, что российское законодательство не предусматривает института "моратория" на принятие каких-либо нормативных актов. Таким образом, большинство парламентариев отказалось законодательно запретить возможность очередной пенсионной реформы, которая вызвала много нареканий у населения.

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