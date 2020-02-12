Госдума рассмотрит закон о пенсиях для ухаживающих за лежачими

Закон о праве граждан, которые ухаживают за своими лежачими родителями-инвалидами, получать страховую пенсию ранее положенного срока, внес в нижнюю палату парламента первый заместитель главы фракции КПРФ в Госдуме Николай Коломейцев.

Законом предусматривается установление права на назначение страховой пенсии лицам, которые постоянно ухаживают за своими родителями, если те являются лежачими больными-инвалидами первой группы. Речь идет о назначении этой пенсии одному из трудоспособных детей, в частности, пасынкам и падчерицам, если они на протяжении восьми лет осуществляли уход за лежачими родителями.

Как считает автор инициативы,