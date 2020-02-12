Закон о праве граждан, которые ухаживают за своими лежачими родителями-инвалидами, получать страховую пенсию ранее положенного срока, внес в нижнюю палату парламента первый заместитель главы фракции КПРФ в Госдуме Николай Коломейцев.
Законом предусматривается установление права на назначение страховой пенсии лицам, которые постоянно ухаживают за своими родителями, если те являются лежачими больными-инвалидами первой группы. Речь идет о назначении этой пенсии одному из трудоспособных детей, в частности, пасынкам и падчерицам, если они на протяжении восьми лет осуществляли уход за лежачими родителями.
Как считает автор инициативы,
страховая пенсия в таком случае должна назначаться мужчинам в возрасте старше 55 лет и женщинам после 50 лет, если их общий стаж равняется не менее 20 и 15 лет соответственно, и если они ухаживают за своими лежащими родственниками как минимум восемь лет.
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