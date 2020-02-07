Торговля между Россией и Великобританией будет расти. Возможны и другие виды сотрудничества Так прокомментировала эксперт Кира Годованюк объявленную Лондоном отмену торговых пошлин на ряд российских товаров.
Великобритания решила отменить торговые заградительные пошлины, наложенные на некоторые российские промышленные товары, говорится в заявлении, опубликованном Департаментом международной торговли на сайте правительства.
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Указано, что инициатива будет реализована по завершении переходного периода после Brexit, то есть, минимум через 11 месяцев. Антидемпинговые пошлины рассматриваются в мировой торговле как часть санкционного режима.
Как сказала "Правде.Ру", старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк, за этим решением стоит прагматичный экономический расчет, так как впереди у Великобритании нелегкие переговоры с ЕС.
По словам эксперта, Европейский союз склонен к тому, чтобы все вопросы решались одним соглашением — похожим на соглашение об ассоциации. Великобритания же хочет всю проблематику разделить на отдельные договоренности, а соглашение о торговле вынести отдельным пунктом. Одновременно и Соединенные Штаты Америки собираются подписывать соглашение о торговли с Великобританией.
"Вот здесь может возникнуть серьезный конфликт интересов, торги по поводу технологических стандартов, пошлин и всего остального", — сказала Кира Годованюк.
"Скорее всего опубликованное заявление сделано для усиления переговорных позиций и с Европейским союзом, и с Соединенными Штатами Америки. Это демонстрация ЕС того, что у нас еще есть и иные торговые партнеры, что глобальная Британия смотрит далеко, смотрит во всех направлениях", — добавила она.
Что касается улучшения отношений с Россией, то по словам эксперта, особых предпосылок к серьезному улучшению пока нет. Британия по-прежнему сохраняет серьезную антироссийскую риторику, но Brexit вносит коррективы во внешнюю политику.
"И, возможно, если не о нормализации отношений, то о некой стабилизации мы можем говорить, так как сейчас позиция Британии весьма уязвима, нужно каким-то образом свою международную роль как-то укреплять, а без диалога с Россией это, конечно, невозможно", — отметила эксперт.
По словам Годованюк, если на двухстороннем политическом уровне трудности будут сохраняться, и их в ближайшей перспективе очень сложно преодолеть из-за скандала со Скрипалями, то объединение с Россией на глобальном уровне и диалог с ней по ключевым и важным международным вопросам, например, по климату, возможен.
И, конечно, я предполагаю, что экономическая динамика будет укрепляться и расти", — резюмировала Кира Годованюк.
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