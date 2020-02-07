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Автор Любовь Степушова

Эксперт: Россия и Великобритания могут сотрудничать глобально

Экономика » Правила игры » Бизнес

Торговля между Россией и Великобританией будет расти. Возможны и другие виды сотрудничества Так прокомментировала эксперт Кира Годованюк объявленную Лондоном отмену торговых пошлин на ряд российских товаров.

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Лондон отменяет пошлины на российские товары

Великобритания решила отменить торговые заградительные пошлины, наложенные на некоторые российские промышленные товары, говорится в заявлении, опубликованном Департаментом международной торговли на сайте правительства.

Это:

  • алюминиевая фольга,
  • ферросилиций,
  • трубы бесшовные и трубы из железа или стали,
  • трубопроводная арматура из железа и стали,
  • мочевина и нитрат аммония.

Указано, что инициатива будет реализована по завершении переходного периода после Brexit, то есть, минимум через 11 месяцев. Антидемпинговые пошлины рассматриваются в мировой торговле как часть санкционного режима.

Экономический расчет Великобритании

Как сказала "Правде.Ру", старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк, за этим решением стоит прагматичный экономический расчет, так как впереди у Великобритании нелегкие переговоры с ЕС.

По словам эксперта, Европейский союз склонен к тому, чтобы все вопросы решались одним соглашением — похожим на соглашение об ассоциации. Великобритания же хочет всю проблематику разделить на отдельные договоренности, а соглашение о торговле вынести отдельным пунктом. Одновременно и Соединенные Штаты Америки собираются подписывать соглашение о торговли с Великобританией.

"Вот здесь может возникнуть серьезный конфликт интересов, торги по поводу технологических стандартов, пошлин и всего остального", — сказала Кира Годованюк.

"Скорее всего опубликованное заявление сделано для усиления переговорных позиций и с Европейским союзом, и с Соединенными Штатами Америки. Это демонстрация ЕС того, что у нас еще есть и иные торговые партнеры, что глобальная Британия смотрит далеко, смотрит во всех направлениях", — добавила она.

Позиция Британии уязвима без диалога с Россией

Что касается улучшения отношений с Россией, то по словам эксперта, особых предпосылок к серьезному улучшению пока нет. Британия по-прежнему сохраняет серьезную антироссийскую риторику, но Brexit вносит коррективы во внешнюю политику.

"И, возможно, если не о нормализации отношений, то о некой стабилизации мы можем говорить, так как сейчас позиция Британии весьма уязвима, нужно каким-то образом свою международную роль как-то укреплять, а без диалога с Россией это, конечно, невозможно", — отметила эксперт.

По словам Годованюк, если на двухстороннем политическом уровне трудности будут сохраняться, и их в ближайшей перспективе очень сложно преодолеть из-за скандала со Скрипалями, то объединение с Россией на глобальном уровне и диалог с ней по ключевым и важным международным вопросам, например, по климату, возможен.

И, конечно, я предполагаю, что экономическая динамика будет укрепляться и расти", — резюмировала Кира Годованюк.

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Темы brexit брексит кира годованюк торговые пошлины антироссийские санкции россия и великобритания
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