Великобритания не будет продлевать переходный период Brexit

Великобритания не намерена добиваться продления переходного периода для выхода из состава Европейского Союза, заявил в понедельник пресс-секретарь премьер-министра Бориса Джонсона.

Премьер-министр рассчитывает, что страна справится со всеми необходимыми процедурами к декабрю 2020 года. Именно этот срок был оговорён в соглашениях о Brexit изначально.

Ранее Кир Стармер, ответственный за темы выхода из ЕС от партии лейбористов, признал, что после сокрушительной победы, одержанной консервативной партией Джонсона на декабрьских выборах обсуждение повторном референдума по Brexit потеряло смысл, напоминает "Правда.Ру".