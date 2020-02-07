Хабаров в разрезе: Краснобродский за деньги Фридмана

Интереснейший материал попал в руки нашей редакции от источника в одном из банков, входящего в ТОП-10. Источник негодует, как гладко сходят с рук делишки его бывших ТОПов. Да, да, вы не ошиблись, речь пойдет о бывшем члене наблюдательного совета "Альфа-групп" Михаиле Хабарове.

В последнее время СМИ набили оскомину читателям, повествуя о талантах этого господина. В сущности, Хабаров — это типичный персонаж нашего времени, и мы не будем останавливаться на всех его "достоинствах" и "подвигах", а расскажем лишь об одном эпизоде в деятельности этого "крупного финансиста".

Итак, наше время, угольная кладовая Родины Кузбасс, одно из ведущих угольно-добывающих предприятий — Разрез "Краснобродский Южный".

На предприятии полным ходом идет процедура банкротства, а точнее, конкурсное производство — парадоксальная, но всем уже привычная ситуация современной экономики, не правда ли? Кто собственники? Конечно же, кипрский офшор и неприметная компания ООО "Редвейд", где такие же офшорные дебри.

Мы не будем утомлять читателя хитросплетениями перепродаж упомянутого актива, а опишем ситуацию понятными словами. Альфа-Групп попала с этим разрезом в "интересное положение". Каким образом? Совершенно верно, Альфа кредитнула актив в 2017 году.

Вы скажете: "Этого не может быть!".

Мы и сами до последнего времени были в недоумении, пока не рассмотрели всю цепочку взаимосвязей, любезно предоставленную источником.

"Краснобродский Южный" добывает уголь марки Т, используемый при создании пылеугольного топлива (PCI), применяющегося для экономии угля в металлургии. Изначально активом, посредством непрозрачной офшорной схемы, владели всем известные банкиры братья Дмитрий Николаевич и Алексей Николаевич Ананьевы. Финансирование шло через кредиты ананьевских Промсвязьбанка и Банка Возрождение. Зарабатывая в основном на кредитной марже, Ананьевы были индифферентны к развитию угольной отрасли и, поэтому, с легкостью согласились на продажу актива Альфе.

Вы спросите: "Зачем отдавать актив, приносящий неплохой доход, и почему именно Альфе, и почему, после продажи актива, до сих пор не погашен кредит, выданный ПСБ в 2012 году стоимостью более 50 млн.$?"

А вот здесь и начинается самое интересное.

Идею братьям подкинули их же ТОПы, нарисовав и приукрасив все выгоды от предложенной схемы. Кто же эти люди, которые так искусно кинули многоуважаемую Альфу?

Знакомьтесь: бывший заместитель предправления Промсвязьбанка, член совета директоров банка "Возрождение", экс-президент ЗАО "Промсвязькапитал", а также "правая рука" Николаевичей — Жупанов Андрей Викторович собственной персоной.

Так как Андрей Викторович из семьи советских интеллигентов, то и друзья у него тоже люди интеллигентные, знакомьтесь: Усанов Дмитрий Александрович, заместитель Генерального директора Группы ОНЭКСИМ.

Дядя Миша и Дима Усанов были знакомы давно — их объединяет страстная любовь к металлургическому делу. Помните работу дяди Миши в Министерстве металлургии России? А его легендарную приватизацию Магнитогорского металлургического комбината (ММК)?

"Постойте, постойте, это ж знаменитая Магнитка! Не может быть! Это же место работы Димы Усманова!"

Ну конечно, он там занимал должность директора департамента стратегического развития ООО "Управляющая компания ММК"!

"Чудесное" совпадение, правда же? А вот и еще: Дима Усанов и Андрюша Жупанов вместе "оперялись" в "Горно-металлургической компании "Норильский никель". Помните, мы писали про ОНЭКСИМ? Так и свою прекрасную половину Андрей встретил все там же, в Норникеле. Опять совпадение! А каковы же были источники дохода нашего "везунчика" из Промсвязьбанка в те времена, где же открыты его счета? Не поверите, на 2018-й год — в Банке ФК "Открытие"! Да, да, там, где сейчас Банк Траст, там, где дядя Миша! Круг замкнулся.

Но довольно сарказма, вернемся к материалам источника и нашего журналистского расследования. Итак, изначально разрез "Краснобродский Южный" принадлежал через офшорную сеть группе лиц, включающей братьев Ананьевых. С момента владения братья вложили в него из подконтрольных банков около 50 млн. $ в виде кредитов. К концу 2016 года господин Жупанов предлагает Ананьевым схему, при которой стороннее лицо, не связанное с Банком, приобретёт актив и расплатится непосредственно с Ананьевыми в офшорной зоне. Перед этим Жупанов договаривается с Усановым о покупке Разреза за счет кредитных денег Альфа-Банка. Данную тему на стороне Альфы лоббировал сам Хабаров. В 2017 году Альфа Банк предоставил Разрезу кредит в сумме 140 млн. $ под обременение долей участия.

Внимание! А теперь, главный вопрос "А где же деньги?!"— А этими деньгами господин Усанов расплатился с Ананьевыми, в обход Промсвязьбанка, и они успешно ушли на счета личных компании братьев за рубежом". Итого: минус 50 млн. $ - государственныйПромсвязьбанк, минус 140 млн.$ - авторитетныйАльфа-Банк и плюс почти 200 млн.$ компания Жупанов, Усанов, Хабаров и Ананьевы.

И под конец еще немного иронии. Интересно, как Промсвязь будет возвращать свои 50 млн. $? Как ему и предписано, через Банк Траст, где главный "взыскатель" дядя Миша Хабаров…? Но это уже совсем другая история, о которой мы расскажем в следующей статье.