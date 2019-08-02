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Автор Редакция рубрики "Экономика"

Экономист: крупные российские компании обойдут санкции США по "делу Скрипалей"

Экономика » Финансы » Банки print

Новые санкции США по "делу Скрипалей" ведут к дедолларизации российской экономики и, с некоторыми издержками, легко преодолимы крупными и средними российскими компаниями, считает экономист Никита Кричевский.

Дональд Трамп подписал в четверг второй пакет санкций против России по "делу Скрипалей". Он предусматривает запрет банкам США кредитовать российское правительство, как якобы нарушителя Закона о запрещении применения химического и бактериологического оружия. Международным финансовым центам рекомендовано этот запрет поддержать.

Как сказал "Правде.Ру" доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский, "это промежуточный этап нового санкционного витка". "Формально под эти ограничения подпадают не только кредиты, но и вложения в государственный долг страны. И здесь, чтобы развеять сомнения, нужно дождаться разъяснений Госдепартамента и американского Минфина", — пояснил эксперт.

По его словам, "пока непонятно, каким образом эти санкции будут действовать", но Никита Кричевский убежден, что санкционное давление на Россию будет продолжено. "Оно имеет целью обеспечить американской экономике дополнительные рынки сбыта своей продукции, а не принуждение России к отказу от применения химического оружия, применение которого никем и нигде не доказано", — отметил экономист.

Он пояснил, что займы в американских долларах в любом случае предоставляются через американские корсчета — через счета американских банков. " А им будет запрещено отрабатывать соответствующие поручения, которые имеют предназначение в выдаче кредитов, например, русскому сектору. И поэтому чисто теоретически можно говорить о том, что все банки, которые находятся в российской юрисдикции, могут начать испытывать сложности с долларовым фондированием", — отметил эксперт.

Однако, продолжил Никита Кричевский, "долларовое фондирование в российских условиях не очень и востребовано в условиях дедолларизации банковского сектора". Доля долларовых депозитов давно сокращается с учетом низких ставок по ним. Точно так же это имеет отношение и к кредитам. К тому же торговый оборот России с США — это 1% от общего торгового оборота России,"поэтому ничего страшного в этих санкциях нет", отметил экономист.

По его словам, крупные российские компании, "прекрасно научатся обходить этот законопроект, если эти санкции вступят в силу, так как практически у всех крупных и даже средних предприятий присутствуют значительные активы в иностранных дочерних компаниях, которые формально могут даже и не принадлежать материнским компаниям, по крайней мере, это будет очень сложно доказать".

"Например, компания может быть учреждена двумя фирмами, одна из которых британская, а вторая — Маршалловых островов. А Маршалловы острова — это офшор, он не раскрывает своих бенефициаров. Поэтому фирма будет считаться вполне легальной, законной и не подпадать под все ограничения, как американские, так и евросоюзовские. Конечно, это усложнит и несколько удорожит транзакции. Но говорить, что это прямое ограничение, которое невозможно обойти, конечно, не стоит", — сделал вывод Никита Кричевский.

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Темы дедолларизация экономика россии никита кричевский антироссийские санкции
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