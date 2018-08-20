Глеб Никитин: В Нижегородской области создается особая экономическая зона в области судостроения

Особую экономическую зону в области судостроения планируется создать в регионе на базе ПАО "Завод "Красное Сормово". Об этом глава Нижегородской области Глеб Никитин заявил на церемонии спуска на воду сухогруза "Пола Феодосия" проекта RSD59 на "Красном Сормове".

"Правительство Нижегородской области активно отстаивает интересы "Красного Сормова" и других нижегородских предприятий, добиваясь размещения новых заказов именно в нашем регионе", — заявил Глеб Никитин.

"Портфель заказов "Красного Сормова" на ближайшее время практически сформирован, это означает, что можно переходить к следующим этапам развития нижегородского судостроения, — подчеркнул глава региона. — Нам нужно создавать собственные производства комплектующих, большинство из них сегодня импортируется. Для решения этой задачи сейчас прорабатывается возможность создания в регионе особой экономической зоны, у нас есть необходимые площадки и якорный резидент — "Красное Сормово".

Планируется, что резиденты особой экономической зоны получат налоговые льготы. Кроме того, на территории будет действовать особый таможенный режим. В том числе, это позволит привлечь иностранных инвесторов для запуска производств комплектующих.

По словам врио гендиректора ПАО "Завод "Красное Сормово" Михаила Першина, создание особой экономической зоны на базе предприятия "будет очень важным шагом". "Локализация производств комплектующих позволит снизить себестоимость нашей продукции, соответственно, привлекательность нашего завода для заказчиков повысится. Это увеличит портфель заказов, а значит, будет стабильная загрузка, что позволит увеличивать зарплату сотрудников, развивать завод", — отметил Михаил Першин.

Как отметил Глеб Никитин, сухогруз "Пола Феодосия" проекта RSD59 — "гордость не только нижегородского, но и отечественного судостроения". Суда этого проекта ранее не строились на российских верфях. "Пола Феодосия" стала четвертым судном серии из 5 сухогрузов, которые построит "Красное Сормово".

Напомним, ПАО "Завод "Красное Сормово" стал одним из участников проекта "Эффективная губерния", который стартовал в регионе по инициативе главы Нижегородской области Глеба Никитина. Предприятие планирует внедрить бережливые технологии на всем потоке создания судна (целиком) от склада листового металла и бульб до стапельной сборки корабля и спуска его на воду.

Справка

В конце 2016 года завод "Красное Сормово" подписал трехсторонний контракт с "Государственной транспортной лизинговой компанией" (ГТЛК) и судоходной компанией "Пола Райз" на строительство и поставку в 2018 году пяти сухогрузных судов проекта RSD 59. Закладка всех пяти судов состоялась осенью 2017 года. Таким образом, завод "Красное Сормово" первым в стране начал строительство сухогрузов "река-море", существенно превосходящих по своим маневренным и ходовым характеристикам суда предыдущих проектов.

К настоящему времени три судна проекта RSD59 — "Пола Макария", "Пола София" и "Пола Филофея" — уже переданы заказчику и активно эксплуатируются в соответствии со своим назначением. Передача четвертого состоится после прохождения швартовных и ходовых испытаний. Строительство пятого сухогруза находится на завершающей стадии.

Технические характеристики проекта RSD59

Самоходное сухогрузное однопалубное судно с двумя грузовыми трюмами, с двумя полноповоротными ВРК, морского и смешанного "река/море" плавания "Волго-Дон макс" класса. Предназначено для перевозки генеральных и навалочных грузов, пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, угля, опасных грузов и грузов категории "В". Районы плавания: морские районы, соответствующие ограниченному району плавания R2 с высотой волны 3% обеспеченности 7,0 м, с удалением от места убежища не более 100 миль и с допустимым расстоянием между местами убежища не более 200 миль, внутренние водные пути России с учетом ограничений, включая ВБВП и ВДСК.

Основные характеристики

Длина 140,88 м, ширина — 16,98 м, высота борта — 6 м, дедвейт река/море — 5128/7535 т, объем грузовых трюмов — 11292 м, количество трюмов — 2, осадка река/море — 3,6/4,53 м, автономность, сутки — 20/12.

Класс судна: КМ Ice2 R2 АUT1-ICS CONT (deck, cargo holds Nos.1.2) DG

(bulk, pack)

Проект RSD59 разработан "Морским Инженерным Бюро — Дизайн СПб".

Рабочая конструкторская документация судна выполнена Волго-Каспийским ПКБ.