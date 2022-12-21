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Александр Приходько

Скандалы и коррупционные схемы. Как вице-губернатор Поляков строит карьеру?

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Карьера вице-губернатора Петербурга Кирилла Полякова при градоначальнике Александре Беглове продолжает стремительно расти. На своей должности чиновнику удается проворачивать коррумпированные схемы и попадать в неоднозначные ситуации, например, с захоронением погибшего бойца ЧВК "Вагнер" Дмитрия Меньшикова.

Скандалы и коррупционные схемы. Как вице-губернатор Поляков строит карьеру?

Напомним, что Комитет по строительству Северной столицы предъявил иски на 300 млн рублей к основателю группы компаний "Единые решения" Владимиру Артееву и его коллеге Сергею Григорьеву. Причиной тому стали нарушения при выполнении госконтрактов и нелегальное обогащение.

Владельцем вышеуказанной группы компаний был Поляков, которому чудом удалось избежать уголовного наказания. Примечательно, что этот сговор является одним из самых "беззастенчивых афер" в Смольном.

В 2007 году спикер областного парламента Кирилл Поляков купил пакет голосующих акций "Единых решений", который в то время руководил брат Владимира Артеева — Андрей. В 2012 году последний занял пост председателя Комитета по строительству Петербурга, где проработал год.

СМИ обратили внимание, что сам Владимир Артеев получил четыре года тюрьмы за мошенничество. Из-за него в мегаполисе не были построены поликлиники, детсады, школы и санатории. Нанесенный бюджету мегаполиса ущерб составил более 400 миллионов рублей. Поляков же не просто "вышел сухим из воды", но и продолжил карьеру в команде Беглова.

Чиновник, не имея опыта в транспортной сфере, успешно лоббирует чужие интересы. Например, во время работы в Заксобрании Ленобласти он был тесно связан с "водочным королем" Александром Сабадашем. Его же журналисты связывают с развалом старейшего петербургского предприятия "Метрострой".

Еще одним провалом для Полякова стал переход на новую модель транспортного обслуживания, которая была запущена в Петербурге 1 апреля. В рамках проекта были упразднены многие удобные маршруты, отменены частные маршрутки и оплата проезда наличными в общественном транспорте.

Недавно он казался в центре другого скандала, связанного с захоронением погибшего бойца ЧВК "Вагнер" Дмитрия Меньшикова. Чиновник предложил родственникам и сослуживцам придать его земле не на Аллее славы, где похоронены другие военнослужащие, а на Аллеи Доблести. СМИ выяснили, что этот участок располагается на отшибе кладбища.

Таким образом, амбиции Полякова выходят далеко за пределы Северной столицы. Однако его ожидания рискуют разбиться о суровую реальность — сомнительные схемы и провалы не станут украшать рабочее резюме.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы санкт-петербург александр беглов
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